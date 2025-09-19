Yoga Guru Niranjana Murthy Arrested: 'শরীর দাও, মেডেল দেব!' নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে বার বার জোর করে যৌনতা বিশিষ্ট যোগগুরুর... যোগকেন্দ্রে যেন লীলাভূমি...
Bengaluru Yoga Guru Niranjana Murthy Arrested: আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য বিদেশে যাওয়ার সময়ই প্রথমবার... পুলিস জানিয়েছে, আরও কোনও ছাত্রী শিকার হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোগগুরু হিসেবে তাঁর বেজায় নামডাক। অনেক মেডেল পেয়েছেন। পেয়েছেন স্বীকৃতিও। তাঁর সদা হাস্যময় 'নিষ্পাপ' মুখে যেন সর্বদা 'প্রশান্তির' ছায়া! কিন্তু সেই সদা হাস্যময় 'নিষ্পাপ' মুখের যোগগুরু নিরঞ্জনা মূর্তির বিরুদ্ধে এবার ভয়ংকর অভিযোগ। অভিযোগ, নাবালিকা ছাত্রীকে মেডেল ও কেরিয়ারের লোভ দেখিয়ে বার বার তার সঙ্গে জোর করে যৌন সম্পর্ক করেন যোগগুরু নিরঞ্জনা মূর্তি।
একবার নয়। তাঁর আর আর নগর যোগকেন্দ্রে ১৭ বছর বয়সীর ওই নাবালিকাকে বার বার যৌন নিগ্রহ করেন বেঙ্গালুরুর যোগগুরু নিরঞ্জনা মূর্তি। নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছে যোগগুরু নিরঞ্জনা মূর্তিকে। অভিযোগ, যোগগুরু নিরঞ্জনা মূর্তি পদক, বিদেশ ভ্রমণ এবং যোগে কেরিয়ার গড়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকাকে প্রলুব্ধ করেন। জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।
ধৃত যোগগুরু নিরঞ্জনা মূর্তি আর আর নগরের সানশাইন দ্য যোগ জোনের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। পাশাপাশি রাজ্য যোগ ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদকও। ১৭ বছর বয়সী ওই কিশোরী অভিযোগ করে, ২০১৯ সাল থেকে সে মূর্তিকে চেনে। তিনি তখন কর্ণাটক যোগাসন স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (কেওয়াইএসএ) মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ২০২১ সাল থেকে সে তাঁর নির্দেশনায় বিদেশে যোগ চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন।
২০২৩ সালে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য থাইল্যান্ডে যাওয়ার সময় যোগগুরু নিরঞ্জনা মূর্তি প্রথম তাকে নির্যাতন করেন। ওই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার পর ওই নাবালিকা ওই প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় ও যোগব্যায়াম থেকে নিজেকে দূরে রাখে। ২০২৪ সালে সে মূর্তি পরিচালিত সানশাইন দ্য ইয়োগা জোনে পুনরায় যোগদান করে। যেখানেও তাকে আরও হয়রানির শিকার হতে হয়।
