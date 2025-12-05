English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Repo Rate Cut: রেপো রেট কমাল RBI! মধ্যবিত্তদের স্বস্তি দিয়ে মাসে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত কমবে গৃহঋণে EMI...বুঝে নিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব...

Repo rate cut, home loan EMI gets cheaper: মোট সর্বোচ্চ ১৮.৩২ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে আপনার। কীভাবে? বুঝে নিন পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব...    

| Dec 05, 2025, 12:24 PM IST
কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যবিত্তদের জন্য বড় সুখবর। রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক  অফ ইন্ডিয়া। 

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমাল রিজার্ভ ব্যাংক। রেপো রেট কমে হল ৫.২৫%।

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

RBI গর্ভনর সঞ্জয় মালহোত্রা MPC-র মিটিংয়ের পর সর্বসম্মতভাবে এই রেপো রেট কমানোর সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। 

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

রিজার্ভ ব্যাংক ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমানোয় সস্তা হতে চলেছে গৃহঋণের ক্ষেত্রে EMI। সুদের হার কমবে।

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

উল্লেখ্য, আরবিআই এমপিসি ২০২০ সালের পর, ৫ বছর বাদে, ফেব্রুয়ারিতে প্রথম রেপো রেট কমায়।  

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

এই ক্যালেন্ডার বছরে RBI মোট ১২৫ বিপিএস রেপো রেট কমিয়েছে। ফেব্রুয়ারি থেকে জুনের মধ্যে, রেপো রেট ৬.৫% থেকে ৫.৫% নামিয়ে আনা হয়।

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

এরপর অগাস্ট ও অক্টোবর মাসে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ডিসেম্বরে আবার ২৫ বিপিএস রেপো রেট কমাল আরবিআই। 

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

রেপো রেট কমানোর ফলে ৫০ লক্ষ টাকা গৃহঋণের ক্ষেত্রে প্রতি মাসের EMI-এর পরিমাণ ৩,০০০ টাকা থেকে ৪,০০০ টাকা পর্যন্ত কমতে চলেছে।

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

আবার মোট পরিশোধযোগ্য টাকার পরিমাণ কমায়, একইসঙ্গে কমতে চলেছে EMI-র মেয়াদও। কীরকম? বুঝে নিন হিসেব। 

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ২০ বছরের ৮.৫ শতাংশ সুদে ৫০ লক্ষ টাকা গৃহঋণ নিয়ে থাকেন, তাহলে রেপো রেট মোট ১২৫-বিপিএস কমার ফলে আপনার ঋণের মেয়াদ ১৯৮ মাসে কমবে (তাড়াতাড়ি শোধ হবে আসল-সুদ) এবং প্রায় ১৮.৩২ লক্ষ টাকা সুদ কম গুনতে হবে। ১৮.৩২ লাখ টাকা সাশ্রয় হবে আপনার। 

কমল রেপো রেট, সস্তা হচ্ছে হোম লোনে EMI

Repo Rate Cut

আর আপনি যদি আপনার প্রতি মাসে EMI-এর পরিমাণ কমাতে চান, তাহলে আপনার সুদের সাশ্রয় তুলনামূলকভাবে কম হবে। EMI-এর সংখ্যা স্থির রেখে আপনি ১৮.৩২ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৯.২৯ লক্ষ টাকা সাশ্রয় করতে পারবেন আপনি।

