Zee News Bengali
  • Ahmedabad Plane Crash: পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দাবিই ঠিক, আমেরিকার সেনেট সাব কমিটিকে জমা পড়ল হাড়হিম রিপোর্ট

Ahmedabad Plane Crash: পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দাবিই ঠিক, আমেরিকার সেনেট সাব কমিটিকে জমা পড়ল হাড়হিম রিপোর্ট

Ahmedabad Plane Crash: ককপিট ভয়েস রেকর্ডার থেকে জানা গিয়েছে এক পাইলট অন্য জনকে বলছেন, ইঞ্জিন বন্ধ করলেন কেন? অন্যজন বলছেন, তিনি ইঞ্জিন বন্ধ করেননি  

| Jan 22, 2026, 10:52 AM IST
1/6

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

গত বছর ১২ জুন আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে ওড়ার কয়েক সেকেন্ড পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমান। দুর্ঘটনার পেছনে কী কারণ তা নিয়ে বিস্তর তত্ত্ব উঠে আসছিল।  

2/6

দুর্ঘটনার কারণ

দুর্ঘটনার কারণ

দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে কখনও বলা হচ্ছিল জ্বালানীতে কনট্যামিনেশন, কখনও বলা হচ্ছিল টেকনিক্যাল ফল্ট, কখনও আবার বলা হচ্ছিল পাইলটের ভুলেই জ্বালানী সরবারহ বন্ধ হয়ে যায় ইঞ্জিনে।

3/6

পাইলট সুমিত সবরওয়াল

পাইলট সুমিত সবরওয়াল

এদিকে, পাইলট সুমিত সবরওয়ালের পরিবার ও ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটস বারবারই দাবি করা আসছিল যে ইলেক্ট্রিক্য়াল ফেলিওরের কারণেই দুর্ঘটনায় পড়ে বিমানটি। সেই তত্বে এবার সিলমোহর দিল একটি মার্কিন রিপোর্ট। সেটি জমা পড়েছে আমেরিকার সেনেটের সাব কমিটিতে।

4/6

ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটস

ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটস

ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটসের প্রেসিডেন্ট সি এস রনধাওয়া এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, পাইলট অ্যাসোসিয়েশন যা দাবি করে আসছিল সেটাই এখন বলছে ইউএস সেনেট সাবকমিটিতে জমা পড়া রিপোর্ট। ডিজিসিএ, এয়ার ইন্ডিয়া ও সব কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছিলাম বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানগুলোতে বেশ কিছু বৈদ্যুতিক ত্রুটি রয়েছে যা মেরামত করা জরুরি। আমাদের কথা কেউ কানে তোলেনি।  

5/6

এয়ার ইন্ডিয়া

এয়ার ইন্ডিয়া

আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পরপরই এয়ার ইন্ডিয়ার এক প্রাক্তন কর্মকর্তা কে ভি জে রাও দাবি করেন, আমেরিকার কোম্পানি বোয়িংকে বাঁচানোর জন্য ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। ওই মামলার শুনানি যাতে দ্রুত হয়ে আসল তথ্য বেরিয়ে আসে তা দেখা উচিত আদালতের। পাশাপাশি এক রাজনীতিবিদ তদন্তে হস্তক্ষেপ করছেন তা বন্ধ হওয়া উচিত।  

6/6

এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন

এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন

দুর্ঘটনার তদন্ত নিয়ে এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি ক্যাপ্টেন স্যাম থমাস বলেন, দুর্ঘটনার তদন্তকারী সংস্থা AAIB-এর উচিত অবিলম্বে বোয়িংয়ের কর্মকর্তাদের ডাকা। কারণ ওই সিরিজের বিমানে প্রচুর যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ত্রুটি রয়েছে।

