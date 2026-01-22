Ahmedabad Plane Crash: পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দাবিই ঠিক, আমেরিকার সেনেট সাব কমিটিকে জমা পড়ল হাড়হিম রিপোর্ট

Ahmedabad Plane Crash: পাইলট সুমিত সবরওয়ালের দাবিই ঠিক, আমেরিকার সেনেট সাব কমিটিকে জমা পড়ল হাড়হিম রিপোর্ট
Ahmedabad Plane Crash: ককপিট ভয়েস রেকর্ডার থেকে জানা গিয়েছে এক পাইলট অন্য জনকে বলছেন, ইঞ্জিন বন্ধ করলেন কেন? অন্যজন বলছেন, তিনি ইঞ্জিন বন্ধ করেননি
আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা
দুর্ঘটনার কারণ
পাইলট সুমিত সবরওয়াল
ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটস
ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটসের প্রেসিডেন্ট সি এস রনধাওয়া এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছেন, পাইলট অ্যাসোসিয়েশন যা দাবি করে আসছিল সেটাই এখন বলছে ইউএস সেনেট সাবকমিটিতে জমা পড়া রিপোর্ট। ডিজিসিএ, এয়ার ইন্ডিয়া ও সব কর্তৃপক্ষকে আমরা জানিয়েছিলাম বোয়িং ৭৮৭-৮ বিমানগুলোতে বেশ কিছু বৈদ্যুতিক ত্রুটি রয়েছে যা মেরামত করা জরুরি। আমাদের কথা কেউ কানে তোলেনি।
এয়ার ইন্ডিয়া
আহমেদাবাদ দুর্ঘটনার পরপরই এয়ার ইন্ডিয়ার এক প্রাক্তন কর্মকর্তা কে ভি জে রাও দাবি করেন, আমেরিকার কোম্পানি বোয়িংকে বাঁচানোর জন্য ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। ওই মামলার শুনানি যাতে দ্রুত হয়ে আসল তথ্য বেরিয়ে আসে তা দেখা উচিত আদালতের। পাশাপাশি এক রাজনীতিবিদ তদন্তে হস্তক্ষেপ করছেন তা বন্ধ হওয়া উচিত।
এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন
