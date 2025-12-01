English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Robert Kyosaki's prediction on Economy: ঘোর আর্থিক দুঃসময় উপস্থিত! ২০২৬ বয়ে আনছে আরও দারিদ্র ...বাঁচতে হলে এখনই যা করবেন...

Robert Kyosaki's Prediction: আমেরিকান লেখক এবং বিনিয়োগকারী রবার্ট কিয়োসাকি তার সাম্প্রতিক আর্থিক সতর্কতার মধ্যে সবচেয়ে কঠোর একটি বার্তা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে বৈশ্বিক অর্থনীতি ইতিমধ্যেই এমন একটি অভূতপূর্ব বাজার পতনের দিকে পিছলে যেতে পারে, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। 'রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড' (Rich Dad Poor Dad) এর লেখক সপ্তাহান্তে বলেছেন যে, বিশ্বের প্রধান সম্পদ শ্রেণীগুলি এক নাটকীয় সংশোধনের জন্য প্রস্তুত, যেখানে বেকারত্ব বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে এবং পরিবারগুলি মারাত্মক আর্থিক চাপের মুখোমুখি হবে। তার মতে, 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন' থ্যাঙ্কসগিভিং

Dec 01, 2025, 04:58 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবার্ট কিয়োসাকির নতুন সতর্কতা: এআই এবং রিয়েল এস্টেটের চাপে 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন' এসে গিয়েছে।
বেস্টসেলার বই 'রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড' (Rich Dad, Poor Dad)-এর লেখক রবার্ট কিয়োসাকি এক অভূতপূর্ব বাজার পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা চালিত চাকরি হারানো এবং রিয়েল এস্টেটের চাপের কারণেই এই পতন ঘটতে পারে। 'পতন এসে গেছে,' বলছেন তিনি। কিয়োসাকির মতে, অর্থনৈতিক ধাক্কা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি সতর্ক করেছেন, “শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইউরোপ এবং এশিয়াও মুখ থুবড়ে পড়ছে।' তিনি রূপার দামেও একটি তীব্র বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন, বলেছেন, 'রূপার দাম আজ ৫০ ডলার। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে রূপা শীঘ্রই ৭০ ডলারে পৌঁছাবে এবং সম্ভবত ২০২৬ সালে ২০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে।'

 

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

তিনি তার ২০০২ সালের ভবিষ্যদ্বাণীটি আবার তুলে ধরেছেন, এবার এটিকে বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিরতার সাথে যুক্ত করেছেন। কিয়োসাকি বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ দিয়েছেন যে এই পূর্বাভাসিত অস্থিরতার মধ্যে রূপা এবং সোনাকে নিরাপদ আশ্রয় (safe haven) হিসেবে বিবেচনা করা উচিত, যদিও বাজারের সূচকগুলি একটি অপেক্ষাকৃত মাঝারি মন্দার দিকে ইঙ্গিত করছে।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

এখন আরও সোনা, রূপা, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম কেনার সময়। রূপা হলো সেরা এবং সবচেয়ে নিরাপদ। আজ রূপার দাম ডলার ৫০। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে রূপা শীঘ্রই ডলার ৭০ এবং সম্ভবত ২০২৬ সালে ডলার ২০০ এ পৌঁছাবে। সুসংবাদটি হলো, যদিও লক্ষ লক্ষ মানুষ সবকিছু হারাবে... আপনি যদি প্রস্তুত থাকেন... এই পতন আপনাকে আরও ধনী করে তুলবে। বাজার ভেঙে পড়ার সময়েও ভবিষ্যতে টুইট বা এক্স-এর মাধ্যমে আরও ধনী হওয়ার উপায় আমি আপনাদের জানাব। নিজের খেয়াল রাখবেন।'

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

এআই-এর সঙ্গে যুক্ত চাকরি হারানো এবং রিয়েল এস্টেট বাজারে বাড়তে থাকা চাপের দিকে ইঙ্গিত করে কিয়োসাকি বলেছেন যে আর্থিক পরিবেশ মানুষের উপলব্ধির চেয়ে অনেক দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। তার সর্বশেষ পোস্টে, তিনি সতর্ক করেছেন যে যারা কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুতি নেয়, তারা বিপুল ক্ষতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

রবার্ট কিয়োসাকি এবং মূল্যবান ধাতু

কিয়োসাকি কখনও সোনা এবং রূপার প্রতি তার ভালোবাসার কথা লুকাননি—এবং সংকটের মুহূর্তে তিনি আরও বেশি সোনা-রুপা-বিটকয়েনে বিনিয়োগের কথা বলেছেন।

রবার্ট কিয়োসাকি এবং মূল্যবান ধাতু

তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য: 'আমি সোনা কিনছি কারণ আমি সোনাকে পছন্দ করি বলে নয়, আমি সোনা কিনছি কারণ আমি ফেডকে (মার্কিন ফেডারেল রিজার্ভ) বিশ্বাস করি না,' তিনি ২০২১ সালে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন। এবার তিনি রূপার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

 'রূপা হল সেরা এবং সবচেয়ে নিরাপদ। আজ রূপার দাম ডলার পঞ্চাশ। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে, রূপা শীঘ্রই ডলার ৭০ এবং সম্ভবত ২০২৬ সালে ডলার ২০০ এ পৌঁছবে'। আর কিয়োসাকি কেবল রূপাতেই থামছেন না। তিনি সোনা নিয়েও একটি সাহসী পূর্বাভাস দিয়েছেন।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

'সোনার জন্য আমার লক্ষ্য মূল্য হলো ডলার ২৭ হাজার,' এই পূর্বাভাসটি তিনি তার বন্ধু এবং বিনিয়োগ গুরু জিম রিকার্ডস-এর কাছ থেকে পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

কিয়োসাকি বলেছেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই পতনের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত, তাই তিনি 'আমার দুটি সোনার খনি আছে...'

পুরনো ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে বর্তমান পরিস্থিতি যোগ

রবার্ট কিয়োসাকির সর্বশেষ সতর্কবার্তাটি তাঁর ২০০২ সালের বই 'রিচ ড্যাডের ভবিষ্যদ্বাণী' (Rich Dad’s Prophecy)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা ২০১৩ সালে পুনরায় মুদ্রিত হয়েছিল, যেখানে তিনি একটি বড় বাজার পতনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।

পুরনো ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে বর্তমান পরিস্থিতি যোগ

তার নতুন পোস্টে, তিনি বর্তমান মন্দাকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-এর সঙ্গে যুক্ত করেছেন, বলেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে চাকরি হারানোর ঘটনা এখন সেই বাজার পতন শুরু করছে, যা সম্পর্কে তিনি কয়েক দশক আগে সতর্ক করেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেন যে সুরক্ষার সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য রূপা এখনও 'সেরা বিকল্প'।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

কিয়োসাকি বারবার অগ্রিম পতনের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য পরিচিত, যার মধ্যে ২০২০ সালেও বেশ কয়েকটি পূর্বাভাস ছিল যা তার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ঘটেছিল।

বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা

কিয়াসাকির এই মন্তব্য এআই-এর অর্থনীতির উপর প্রভাব এবং বর্তমান অস্থিরতা কেবল সাময়িক নাকি আরও গুরুতর কিছুর শুরু—এই বিস্তৃত বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।  

