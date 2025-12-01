Robert Kyosaki's prediction on Economy: ঘোর আর্থিক দুঃসময় উপস্থিত! ২০২৬ বয়ে আনছে আরও দারিদ্র ...বাঁচতে হলে এখনই যা করবেন...

Robert Kyosaki's prediction on Economy: ঘোর আর্থিক দুঃসময় উপস্থিত! ২০২৬ বয়ে আনছে আরও দারিদ্র ...বাঁচতে হলে এখনই যা করবেন...
Robert Kyosaki's Prediction: আমেরিকান লেখক এবং বিনিয়োগকারী রবার্ট কিয়োসাকি তার সাম্প্রতিক আর্থিক সতর্কতার মধ্যে সবচেয়ে কঠোর একটি বার্তা দিয়েছেন। তিনি দাবি করেছেন যে বৈশ্বিক অর্থনীতি ইতিমধ্যেই এমন একটি অভূতপূর্ব বাজার পতনের দিকে পিছলে যেতে পারে, যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। 'রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড' (Rich Dad Poor Dad) এর লেখক সপ্তাহান্তে বলেছেন যে, বিশ্বের প্রধান সম্পদ শ্রেণীগুলি এক নাটকীয় সংশোধনের জন্য প্রস্তুত, যেখানে বেকারত্ব বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে এবং পরিবারগুলি মারাত্মক আর্থিক চাপের মুখোমুখি হবে। তার মতে, 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন' থ্যাঙ্কসগিভিং
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবার্ট কিয়োসাকির নতুন সতর্কতা: এআই এবং রিয়েল এস্টেটের চাপে 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন' এসে গিয়েছে।
বেস্টসেলার বই 'রিচ ড্যাড, পুওর ড্যাড' (Rich Dad, Poor Dad)-এর লেখক রবার্ট কিয়োসাকি এক অভূতপূর্ব বাজার পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) দ্বারা চালিত চাকরি হারানো এবং রিয়েল এস্টেটের চাপের কারণেই এই পতন ঘটতে পারে। 'পতন এসে গেছে,' বলছেন তিনি। কিয়োসাকির মতে, অর্থনৈতিক ধাক্কা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। তিনি সতর্ক করেছেন, “শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, ইউরোপ এবং এশিয়াও মুখ থুবড়ে পড়ছে।' তিনি রূপার দামেও একটি তীব্র বৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছেন, বলেছেন, 'রূপার দাম আজ ৫০ ডলার। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে রূপা শীঘ্রই ৭০ ডলারে পৌঁছাবে এবং সম্ভবত ২০২৬ সালে ২০০ ডলারে পৌঁছাতে পারে।'