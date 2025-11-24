Robert Kiyosaki's prediction on economy: দুনিয়ার দুয়ারে মন্দা, দেখছেন সেরা বাজারগুরু! বলছেন, বাঁচতে চাইলে সব ভেঙে সোনা-রুপো কিনুন...

Robert Kiyosaki's prediction on economy: দুনিয়ার দুয়ারে মন্দা, দেখছেন সেরা বাজারগুরু! বলছেন, বাঁচতে চাইলে সব ভেঙে সোনা-রুপো কিনুন...
World Economy Falling: 'রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড' (Rich Dad Poor Dad) বইয়ের লেখক রবার্ট কিয়োসাকি (Robert Kyosaki) আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে যে পতনের (crash) ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিলেন, তা এখন শুরু হয়ে গেছে এবং এর প্রভাব শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি এমন কিছু সম্পত্তিরও তালিকা দিয়েছেন যা মানুষের বাজার পতন থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে বলে তিনি মনে করেন।
'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন শুরু হচ্ছে'
তিনি X- এ একটি পোস্টে বলেছেন, 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন শুরু হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন যে, তিনি ২০১৩ সালেই এটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ৭৮ বছর বয়সী এই লেখক তার ভবিষ্যদ্বাণীটি পুনরাবৃত্তি করে বলেন: '২০১৩ সালে, আমি 'রিচ ড্যাডের ভবিষ্যদ্বাণী' (Rich Dad’s prophecy) প্রকাশ করি, যেখানে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন আসছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, সেই পতন এসে গেছে।'
