Robert Kiyosaki's prediction on economy: দুনিয়ার দুয়ারে মন্দা, দেখছেন সেরা বাজারগুরু! বলছেন, বাঁচতে চাইলে সব ভেঙে সোনা-রুপো কিনুন...

World Economy Falling: 'রিচ ড্যাড পুওর ড্যাড' (Rich Dad Poor Dad) বইয়ের লেখক রবার্ট কিয়োসাকি (Robert Kyosaki) আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে যে পতনের (crash) ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিলেন, তা এখন শুরু হয়ে গেছে এবং এর প্রভাব শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, ইউরোপ এবং এশিয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি এমন কিছু সম্পত্তিরও তালিকা দিয়েছেন যা মানুষের বাজার পতন থেকে বাঁচতে সাহায্য করতে পারে বলে তিনি মনে করেন।  

| Nov 24, 2025, 08:00 PM IST
'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন শুরু হচ্ছে'

তিনি X- এ একটি পোস্টে বলেছেন, 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন শুরু হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন যে, তিনি ২০১৩ সালেই এটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ৭৮ বছর বয়সী এই লেখক তার ভবিষ্যদ্বাণীটি পুনরাবৃত্তি করে বলেন: '২০১৩ সালে, আমি 'রিচ ড্যাডের ভবিষ্যদ্বাণী' (Rich Dad’s prophecy) প্রকাশ করি, যেখানে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন আসছে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত, সেই পতন এসে গেছে।'  

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

তিনি এই পতনের জন্য আংশিকভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-কে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন যে AI বহু চাকরি দূর করে দেবে, যা ফলস্বরূপ বাণিজ্যিক এবং আবাসিক রিয়েল এস্টেট (real estate) উভয় বাজারেই পতন ঘটাবে।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

'আরও সোনা, রুপো, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম কিনুন'

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

কিয়োসাকি,  ২.২৫ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বিটকয়েন বিক্রি করেছেন, তিনি আবারও লোকেদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ের মতো (safe-haven) সম্পদে বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করেছেন। 

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

যার মধ্যে রয়েছে বিটকয়েন, সোনা, রূপা এবং ইথেরিয়াম (Ethereum)

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

কিয়োসাকির দীর্ঘদিনের বিশ্বাস যে, পতনের সময় মানুষের সোনা, রূপা, বিটকয়েন এবং ইথেরিয়ামের মতো সম্পদ ধরে রাখা উচিত। 

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

তিনি রুপোর উপর 'দ্বিগুণ জোর' দিয়েছেন এবং এটিকে 'সবচেয়ে নিরাপদ' বিনিয়োগের বিকল্প বলে অভিহিত করেছেন। 

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

'রূপা সেরা এবং সবচেয়ে নিরাপদ। আজ রূপার দাম $50। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি যে রূপার দাম শীঘ্রই $70 এ পৌঁছাবে এবং সম্ভবত ২০২৬ সালের মধ্যে $200 হতে পারে।'

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

কিয়োসাকির সবচেয়ে বেশি বিক্রীত বইটি 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর তালিকায় ছয় বছর ধরে ছিল। তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে এই পতনের সুযোগ নিয়ে কীভাবে একজন সর্বোচ্চ সুবিধা নিতে এবং আরও ধনী হতে পারে। 

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পতন

তিনি আরও বলেন, 'ভালো খবর হল, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের সবকিছু হারাবে। যদি আপনি প্রস্তুত থাকেন, এই পতন আপনাকে আরও ধনী করে তুলবে। ভবিষ্যতে আমি আরও টুইট বা পোস্টে জানাব যে বাজার পতনের মধ্যেও ধনী হওয়ার আরও কী কী উপায় আছে।'

