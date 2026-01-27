Richa Ghosh List Of Records: ভদোদরায় বেধড়ক ঠেঙিয়ে খবরে রাজ্য পুলিসের DSP, অবিশ্বাস্য সব রেকর্ডই আছে বিধ্বংসী এই বাঙালির...

Richa Ghosh List Of Records: ভদোদরায় বেধড়ক ঠেঙিয়ে খবরে রাজ্য পুলিসের DSP, অবিশ্বাস্য সব রেকর্ডই আছে বিধ্বংসী এই বাঙালির...
Richa Ghosh List Of Records: ভদোদরায় বেধড়ক ঠেঙিয়ে ফের খবরে রিচা ঘোষ। বাংলার বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার আবার রাজ্য পুলিসের সাম্মানিক DSP, জানেন কি অবিশ্বাস্য সব রেকর্ডই আছে বিধ্বংসী এই বঙ্গকন্যার...
এমআই উইমেন বনাম আরসিবি উইমেন
সিভার-ব্রান্টের সেঞ্চুরি
মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে রিচা
রান তাড়া করতে নেমে ৬ ওভারের ভিতরেই ৩৫ রান তুলতে গিয়ে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে বেঙ্গালুরু। রিচা ছয়ে নেমে ৫০ বলে ৯০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। ১০ চার ও ছয় ছক্কায় বেধড়ক ঠেঙালেন রাজ্য পুলিসের DSP। অল্পের জন্য ম্যাচ জেতাতে পারেননি তিনি। তবে তাঁর লড়াইকে সকলেই কুর্নিশ জানিয়েছে। রিচা এদিন যে রেকর্ড করেছেন তা কেউ পারেননি।
ডব্লিউপিএলে ৬ বা তার নীচে ব্যাট করে সর্বাধিক স্কোর
৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বিশ্বরেকর্ড
টি-২০আই-তে যৌথভাবে দ্রুততম অর্ধশতক
২০২৪ সালের শেষের দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ১৮ বলে অর্ধশতক করেছিলেন রিচা। টি-২০আই ক্রিকেটে ভারতের মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে দ্রুততম অর্ধশতকের রেকর্ডে নাম লেখান তিনি। মহিলাদের টি-টোয়েন্টিআই-তে দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরিকারী হিসেবে নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন এবং অস্ট্রেলিয়ার ফোবি লিচফিল্ডের সঙ্গে তাঁর নাম রয়েছে।
এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক ছয়
১০০০ ওডিআই রান করা প্রথম ভারতীয় মহিলা
