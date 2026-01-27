Richa Ghosh List Of Records: ভদোদরায় বেধড়ক ঠেঙিয়ে খবরে রাজ্য পুলিসের DSP, অবিশ্বাস্য সব রেকর্ডই আছে বিধ্বংসী এই বাঙালির...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Richa Ghosh List Of Records: ভদোদরায় বেধড়ক ঠেঙিয়ে ফের খবরে রিচা ঘোষ। বাংলার বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার আবার রাজ্য পুলিসের সাম্মানিক DSP, জানেন কি অবিশ্বাস্য সব রেকর্ডই আছে বিধ্বংসী এই  বঙ্গকন্যার...  

| Jan 27, 2026, 05:57 PM IST
এমআই উইমেন বনাম আরসিবি উইমেন

MI Women vs RCB Women

ভদোদরায় উইমেনস প্রিমিয়র লিগে গত ২৬ জানুয়ারি ১৬ নম্বর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স উইমেন ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু উইমেন। খেলায় মুম্বই নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেটে ১৯৯ রান তুলেছিল। বেঙ্গালুরু আপ্রাণ লড়াই করেও ১৮৪/৯ থেমে যায়। ১৫ রানে জেতেন হরমনপ্রীত কৌররা  

সিভার-ব্রান্টের সেঞ্চুরি

Natalie Ruth Sciver-Brunt century

নাটালি রুথ সিভার ব্রান্ট এই ম্যাচে ইতিহাস লিখেছেন। ইংরেজ কন্যা ১৬ চার ও ১ ছয়ে ৫৭ বলে অপরাজিত ১০০ রানের ইনিংস খেলেছেন। তিনি টুর্নামেন্টের প্রথম শতরানকারী হিসেবে মাইলস্টোন তৈরি করেছেন। তবে  সিভারের মঞ্চেও আলো কেড়ে নিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানার টিমের রত্ন রিচা ঘোষ।  

মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে রিচা

Richa Ghosh vs MI Women

রান তাড়া করতে নেমে ৬ ওভারের ভিতরেই ৩৫ রান তুলতে গিয়ে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে বেঙ্গালুরু। রিচা ছয়ে নেমে ৫০ বলে ৯০ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন। ১০ চার ও ছয় ছক্কায় বেধড়ক ঠেঙালেন রাজ্য পুলিসের DSP। অল্পের জন্য ম্যাচ জেতাতে পারেননি তিনি। তবে তাঁর লড়াইকে সকলেই কুর্নিশ জানিয়েছে। রিচা এদিন যে রেকর্ড করেছেন তা কেউ পারেননি।  

ডব্লিউপিএলে ৬ বা তার নীচে ব্যাট করে সর্বাধিক স্কোর

Highest Score from No. 6 or Lower in WPL

রিচার ৯০ রানের ইনিংস ডব্লিউপিএলের ইতিহাসে প্রথম চারের বাইরে ব্যাট করা কোনও খেলোয়াড়ের সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোর।  

৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে বিশ্বরেকর্ড

World Record Highest ODI Score at No. 8

গতবছর মহিলাদের ওডিআই বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৭৭ বলে ৯৪ রান করেছিলেন রিচা। মহিলাদের একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৮ বা তার নীচের ব্যাট করতে নেমে এটাই সর্বাধিক রানের বিশ্বরেকর্ড।  

টি-২০আই-তে যৌথভাবে দ্রুততম অর্ধশতক

Joint-Fastest T20I Fifty for India

২০২৪ সালের শেষের দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ১৮ বলে অর্ধশতক করেছিলেন রিচা। টি-২০আই ক্রিকেটে ভারতের মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে দ্রুততম অর্ধশতকের রেকর্ডে নাম লেখান তিনি। মহিলাদের টি-টোয়েন্টিআই-তে দ্রুততম হাফ-সেঞ্চুরিকারী হিসেবে নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন এবং অস্ট্রেলিয়ার ফোবি লিচফিল্ডের সঙ্গে তাঁর নাম রয়েছে।  

এক বিশ্বকাপে সর্বাধিক ছয়

Most Sixes by an Indian in a Single World Cup

২০২৫ সালের মেয়েদের ওডিআই বিশ্বকাপে ১২ ছক্কা মারেন রিচা। যা কাপযুদ্ধের এক আসরে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় হিসেবে সর্বাধিক। হরমনপ্রীত কৌরের রেকর্ডও ছাপিয়ে গিয়েছেন রিচা।  

১০০০ ওডিআই রান করা প্রথম ভারতীয় মহিলা

First Indian to Reach 1,000 ODI Runs by Balls Faced

সবচেয়ে কম বল খেলে মহিলাদের ওডিআই-তে ১০০০ রান করা দ্রুততম ভারতীয় রিচাই

