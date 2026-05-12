Sujit Bose Arrested: 'বাম যুবনেতা' সুজিত টানা ১৭ বছরের তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রীও- কোন কোন দুর্নীতি-বাণে 'বিদ্ধ'?

Sujit Bose Arrested: 'বাম যুবনেতা' সুজিত টানা ১৭ বছরের তৃণমূল বিধায়ক, মন্ত্রীও- কোন কোন দুর্নীতি-বাণে 'বিদ্ধ'?
ED Arrested Sujit Bose: রাজ্যে পালাবদলের পর প্রথম গ্রেফতারি। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার ইডি-র জালে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বোস। আজ, সোমবার সিজিও কমপ্লেক্সে ম্য়ারাথন জেরার পর তাঁকে গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিক। তথ্য সঙ্গতি ও তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ।
অভিযোগ, দক্ষিণ দমদম পুরসভার চাকরির দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা নিয়েছেন সুজিত বোস। এর আগে, বেশ কয়েকবার তাঁকে তলব করেছিল ইডি, কিন্তু হাজিরা এড়িয়ে যান। শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে ১ মে ইডি-র দফতরে হাজিরা দেন সুজিত। সোমবার রাতে দ্বিতীয়বার ইডি দফতরে হাজিরা দিতে গিয়ে প্রায় ৯ ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। এরপর আজ, সোমবার ম্যারাথন জেরার পর গ্রেফতারি।
তদন্তে উঠে আসা প্রধান অভিযোগগুলো হল: উপ-পৌরপ্রধান থাকাকালীন পৌরসভার বিভিন্ন দফতরে প্রায় ১৫০ জনকে বেআইনিভাবে নিয়োগ করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আরও অভিযোগ, নিয়োগের বিনিময়ে চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কোটি কোটি টাকা দিয়ে তিনি একাধিক বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছিলেন। তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এমন কিছু বড় অঙ্কের আর্থিক লেনদেনের হদিস পাওয়া গিয়েছে, যেগুলোর কোনও সদুত্তর তিনি দিতে পারেননি।
