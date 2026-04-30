TEAM INDIA MASSIVE UPDATE: IPL-র গনগনে আঁচেই ODI বিশ্বকাপের দল ঘোষণা, ২৭ কোটির স্টারকে উপড়ে ফেললেন আগরকর-গৌতি, এন্ট্রি ৩১ বছরের মালয়ালির

TEAM INDIA MASSIVE UPDATE:  আইপিএলের মাঝেই বিরাট আপডেট চলে এল। টি-টোয়েন্টির পর এবার ওডিআই থেকেও সরিয়ে দেওয়া হল ২৭ কোটির স্টারকে। দলে এন্ট্রি নিচ্ছেন বিশ্বকাপজয়ী ৩১ বছরের তারকা

| Apr 30, 2026, 06:17 PM IST
২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ

ICC 2027 ODI World Cup

২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর নাগাদ দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে এবং নামিবিয়াতে এক যোগে অনুষ্ঠিত হবে ওডিআই বিশ্বকাপ। চার বছর আগে ভারতের মাটিতে আয়োজিত কাপযুদ্ধে রানার্স হয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। দেশের 'আনফিনিশড জব' বিদেশের মাটিতেই শেষ করতে চায় নীলবাহিনী। 

বিশ্বকাপের আগে ভারতের ওডিআই

ODIs Before ICC 2027 ODI World Cup

২০২৫ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত, ভারত হোম ও অ্যাওয়ে মিলিয়ে মোটামুটি ২২ থেকে ২৭টি ওডিআই ম্যাচ খেলবে। ৯টি গুরুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সিরিজও রয়েছে। বিশ্বকাপের আগে এশিয়া কাপও (যদি বিশ্বকাপ শুরুর আগে অনুষ্ঠিত হয়) রয়েছে।   

মেজর সিরিজ

Major Series

অস্ট্রেলিয়া (অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৫), দক্ষিণ আফ্রিকা (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২৫), নিউ জিল্যান্ড (অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৬) এবং ইংল্যান্ডের (জুলাই ২০২৬) মতো হেভিওয়েটদের বিরুদ্ধে খেলেই বিশ্বকাপের মহড়া সারবে ভারত।  

বাদ পড়ছেন ঋষভ পন্থ

Rishabh Pant To Be Dropped

সাতাশের মহাযুদ্ধের নীল নকশা প্রায় তৈরিই করে ফেলেছেন জাতীয় দলের প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর ও হেড কোচ গৌতম গম্ভীর। টি-টোয়েন্টির পর এবার ওডিআই দল থেকেও বাদ পড়তে চলেছেন লখনউ সুপার জায়ান্টস অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। এমনটাই রিপোর্ট একাধিক মিডিয়ার।   

চলতি আইপিএলে ধুঁকছেন পন্থ

Rishabh Pant IPL 2026

লখনউয়ের ২৭ কোটির নেতা পন্থ চলতি আইপিএলে ধুঁকছেন। ৮ ম্যাচে মাত্র ২৭.০০ গড়ে ১৮৯ (সর্বাধিক ৬৫*) রান করেছেন। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১২৬.৮৫। নির্বাচকরা খুব ভালো ভাবেই আইপিএলে চোখ রাখেন। পন্থের আইপিএল ফর্মই তাঁর কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিল বলেই মত ক্রিকেট মহলের একাংশের।    

সঞ্জু স্যামসন ও কেএল রাহুল

Sanju Samson And KL Rahul

পন্থের জায়গা নিতে পারেন ভারতের দ্বিতীয় পছন্দের উইকেটকিপার-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। যদিও দৌড়ে সবার আগে কেএল রাহুলই। গত জানুয়ারি মাসে ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সর্বশেষ ওডিআই সিরিজে পন্থই ছিলেন দ্বিতীয় পছন্দের খেলোয়াড়। তবে চোটের কারণে সিরিজের মাঝপথেই ধ্রুব জুরেলকে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়।   

রিপোর্ট কী বলছে

According to a Report

এক সর্বভারতীয় দৈনিকের প্রতিবেদন বলছে, ওডিআই দলে রাহুলের বিকল্প হিসেবে পন্থকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন স্যামসন। তবে জুরেলও এই পদের একজন জোরাল দাবিদার।  সদ্যসমাপ্ত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এবং বর্তমানে চলতি আইপিএলে স্যামসনের ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফর্মই নির্বাচকদের নজর কেড়েছে।  

চলতি আইপিএলে স্যামসন

Sanju Samson IPL 2026

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে অভিষেকই স্যামসন ইতোমধ্যে দু'টি সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন ৮ ম্যাচে ৩০৪ রান করেছেন তিনি। ওডিআই ক্রিকেটে সীমিত সুযোগ পেয়েও স্যামসন তাঁর জাত চিনিয়েছেন। ১৪ ইনিংসে ৫৬.৬৭-এর গড়ে ৫১০ রান করেছেন। যার মধ্যে একটি সেঞ্চুরি এবং তিনটি হাফ-সেঞ্চুরি রয়েছে।  

ভারতের পরের ওডিআই সিরিজ

India Next ODI Series

আগামী ১৪ জুন থেকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের পরবর্তী ওডিআই সিরিজ রয়েছে তিন ম্যাচের। সাদা বলের ক্রিকেটে পন্থের জায়গা চলে গেলেও টেস্ট ক্রিকেটে পন্থের জায়গা এখনও রীতিমতো সুরক্ষিত। গাবার নায়কক লাল বলের সিনেমায় থাকছেন।   

