Rishrah Jagadhatri Puja 2025: PHOTOS | ঐতিহ্যের মণ্ডপে নজর কাড়ছে রাজকীয় থেকে সাবেক প্রতিমা, চন্দননগরের শেষেই শুরু রিষড়ার...

Rishrah Jagadhatri Puja 2025: PHOTOS | ঐতিহ্যের মণ্ডপে নজর কাড়ছে রাজকীয় থেকে সাবেক প্রতিমা, চন্দননগরের শেষেই শুরু রিষড়ার...
Jagadhatri Puja 2025: দুর্গা ও কালীপুজোর শেষের পরই জগৎ আলো করে আসেন জগৎমাতা জগদ্ধাত্রী। কৃষ্ণনগর, চন্দনগরের সঙ্গেই বিখ্যাত রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোও। ৩০ অক্টোবর নবমীর দিন শুরু হয়েছে রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো। চলবে ৪ নভেম্বর চতুর্দশীর দিন পর্যন্ত।
1/7
লেনিন মাঠ যুব গোষ্ঠী
2/7
রিষড়া অঙ্কুর
4/7
রিষড়া পিটি লাহা স্ট্রিট সার্বজনীন
6/7
বাঙ্গুর পল্লী ক্লাব
7/7
চারবাতি ইয়ংস্টাফ
