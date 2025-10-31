English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Rishrah Jagadhatri Puja 2025: PHOTOS | ঐতিহ্যের মণ্ডপে নজর কাড়ছে রাজকীয় থেকে সাবেক প্রতিমা, চন্দননগরের শেষেই শুরু রিষড়ার...

Jagadhatri Puja 2025: দুর্গা ও কালীপুজোর শেষের পরই জগৎ আলো করে আসেন জগৎমাতা জগদ্ধাত্রী। কৃষ্ণনগর, চন্দনগরের সঙ্গেই বিখ্যাত রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজোও। ৩০ অক্টোবর নবমীর দিন শুরু হয়েছে রিষড়ার জগদ্ধাত্রী পুজো। চলবে ৪ নভেম্বর চতুর্দশীর দিন পর্যন্ত। 

Oct 31, 2025, 11:22 AM IST

লেনিন মাঠ যুব গোষ্ঠী

Rishrah Jagadhatri Puja 2025

লেনিন মাঠ যুব গোষ্ঠীর ৪৫ তম বর্ষে ইসকনের মন্দিরের আদলে নির্মিত হয়েছে মন্ডপ। এখানেও প্রতিমা সাবেকি।

রিষড়া অঙ্কুর

Rishrah Jagadhatri Puja 2025

৪৬ তম বর্ষে অঙ্কুরের থিম দক্ষিণায়ন। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতির ওপর নির্মিত হয়েছে গোটা মণ্ডপ।

পার্ক সম্মিলনী

Rishrah Jagadhatri Puja 2025

৪৬ তম বর্ষে পার্ক সম্মিলনীর থিম নির্মল। সঙ্গে নজরকাড়া প্রতিমা।

রিষড়া পিটি লাহা স্ট্রিট সার্বজনীন

Rishrah Jagadhatri Puja 2025

রিষড়া পিটি লাহা স্ট্রিট সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটি এবারে ৭৫ তম বর্ষে পা দিয়েছে। প্লাটিনাম জয়ন্তীতে তাদের মন্ডপ নির্মিত হয়েছে কোচবিহারের মদনমোহন রাজবাড়ির আদলে।

রিষড়া পিটি লাহা স্ট্রিট সার্বজনীন

Rishrah Jagadhatri Puja 2025

 সঙ্গে সাবেকি প্রতিমাও নজর কাড়ছে দর্শনার্থীদের।

বাঙ্গুর পল্লী ক্লাব

Rishrah Jagadhatri Puja 2025

বাঙ্গুর পল্লী ক্লাবের পুজো এবারে প্রথম বর্ষে পা দিয়েছে। তাদের থিম মেসিময়। ডিসেম্বরে শহরে আসছেন লিওনেল মেসি। তাই ফুটিয়ে তুলে ধরা হয়েছে মণ্ডপে। সঙ্গে বাড়তি পাওনা পদ্মশ্রী শ্রী সনাতন রুদ্র পালের প্রতিমা।

চারবাতি ইয়ংস্টাফ

Rishrah Jagadhatri Puja 2025

৫৫ তম বর্ষে চারবাতি ইয়ংস্টাফের তিরুপতি বালাজি মন্দির। এখানেও সাবেকি প্রতিমার অপরূপ সাজ দেখতে ভিড় দর্শনার্থীদের।

