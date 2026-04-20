School timings revised amid heatwave across India: চাঁদিফাটা গরমে ঝলসে যাওয়ার জোগাড়: সারা দেশে বাচ্চাদের স্কুলের সময়সীমা পালটে গেল, এগিয়ে এল গরমের ছুটি

School timings revised amid heatwave across India: চাঁদিফাটা গরমে ঝলসে যাওয়ার জোগাড়: সারা দেশে বাচ্চাদের স্কুলের সময়সীমা পালটে গেল, এগিয়ে এল গরমের ছুটি
Heatwave alert in India: আবহাওয়া বিভাগ (IMD) গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দেশের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলেঙ্গানায় ‘অরেঞ্জ’ এবং ‘রেড’ অ্যালার্ট জারি করেছে। দুপুরের রোদে বাইরে বের হওয়া বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। লু-হাওয়া এবং আর্দ্রতার কারণে হিট স্ট্রোক ও শরীরে জলের অভাবে (ডিহাইড্রেশন) ঝুঁকি বাড়ছে। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বড়দের তুলনায় কম হওয়ায় তাদের ওপর এই গরমের প্রভাব আরও মারাত্মক হতে পারে। এই পরিস্থিতি বিবেচনা করেই শিক্ষা বিভাগ জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সারা ভারত জুড়েই অস্বাভাবিক আবহাওয়া। গ্রীষ্মের শুরুতেই ভারতের অনেক রাজ্যে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। তীব্র তাপপ্রবাহ বা ‘হিটওয়েভ’-এর কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, যার সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে স্কুলগামী শিশুদের ওপর। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা মাথায় রেখে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং জেলা প্রশাসন স্কুলের সময়সূচিতে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। অনেক জায়গায় স্কুলের সময় কমিয়ে আনা হয়েছে, আবার কোথাও পঠন-পাঠন কেবল সকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।