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Risks of Chia Seeds: নিশ্চিন্তে চিয়া সিড খাচ্ছেন, কিন্তু অজান্তেই কোন কোন মারণ রোগের শিকার হচ্ছেন, জানেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 07, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 01:41 PM IST

Surprising Risks of Chia Seeds: অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ চিয়া সিড দুধ অথবা জলে ভিজিয়ে খেলে বিপুল উপকারিতা পাওয়া যায়। চিয়ার বহু উপকারিতা আছে সত্যিই, কিন্তু এর ক্ষতির দিকও কিছু কম নয়। চিয়া সিডের অতিরিক্ত ব্যবহারে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যা।

উপকারী, কিন্তু...1/7

উপকারী, কিন্তু...

ওজন কমানোর জন্য চিয়া বীজ খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। নানা রকম পুষ্টিগুণের জন্য ক্রমশই এই বীজের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। স্বাস্থ্যসচেতনদের ডায়েট থাকেই এই আইটেম। এর উপকারিতার শেষ নেই। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট সমৃদ্ধ চিয়া বীজ দুধ অথবা জলে ভিজিয়ে খেলে বাড়তি উপকারিতা পাওয়া যায়। কিন্তু এর অতিরিক্ত ব্যবহারে দেখা দিতে পারে নানা সমস্যাও।

রক্ত পাতলা করে2/7

রক্ত পাতলা করে

চিয়া সিডে ওমেগা-৩ রয়েছে ভরপুর। এই উপাদান রক্ত পাতলা করে, যা শরীরের পক্ষে ভাল। কিন্তু যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ খাচ্ছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে চিয়ার এই গুণে সমস্যা হতে পারে। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চিয়া সিড খাওয়া ঘোর অন্যায়।

শর্করামাত্রা কমায়3/7

শর্করামাত্রা কমায়

চিয়া সিডে ফাইবারও প্রচুর। ফাইবার রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়। এতে ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমে। কিন্তু শর্করার মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে কমে যাওয়াটাও ঠিক নয়। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্যে চিয়া কিন্তু ক্ষতিকর। ইনসুলিন নিলে এই বীজ থেকে দূরে থাকাই ভাল।

ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া 4/7

ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া

রক্তচাপের ওষুধের সঙ্গে বিক্রিয়া করে চিয়া সিড। সুগারের মতোই প্রেশারও নিয়ন্ত্রণ করে চিয়া সিডস। তাই এটি বেশি খেলে রক্তচাপ অনেকটাই কমে যেতে পারে। যা আবার বড় বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

অ্যালার্জিক 5/7

অ্যালার্জিক

চিয়া সিডে অ্যালার্জিক রিয়্যাকশন হয়। মুখ ফুলে যায়। একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতা আসে। 

চোকিং6/7

চোকিং

চিয়া সিডে অনেকেরই চোকিং-এর সমস্যা হয়। চিয়া সিড জল শুষে তার আয়তনের ২৭ গুণ বড় হতে পারে। তাই শুকনো চিয়া সিড খেলে পরে অনেকেরই চোকিং-এর সমস্যা হয়। 

ক্যানসার7/7

ক্যানসার

একেবারে রিসেন্ট রিসার্চ বলছে, চিয়া সিডে ক্যানসার হতে পারে-- প্রস্টেট ক্যানসার। চিয়া সিড অন্যতম ফ্যাটি অ্যাসিড আলফা-লিনোলেনিক অ্যাসিডের অন্যতম সোর্স। যা সরাসরি প্রস্টেট ক্যানসারের সঙ্গে জড়িত। চিয়া সিডে সমস্যা হয় কিডনিরও। 

(Disclaimer: প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কোনও সুপারিশ করা হচ্ছে না।)

TAGS:
Risks of Chia Seeds
Chia Seed Side Effects
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Choking
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চিয়া সিডে ক্যানসার
ডায়াবিটিস
রক্তচাপ
অ্যালার্জি

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