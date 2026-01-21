English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Hiraan Chatterjee Marriage Controversy: 'অনেকদিন আগেই বিয়ে করেছি, অনিন্দিতা সব জানত! এতদিন চুপ কেন', বিস্ফোরক হিরণের স্ত্রী ঋতিকা...

Ritika's Response to Hiran Chatterjee's First Wife Anindita's Allegations: অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড়, ঠিক তখনই মুখ খুললেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকা। হিরণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অনিন্দিতার আনা অভিযোগের পালটা জবাবে ঋতিকা একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। "বিয়ে অনেক আগেই হয়েছে, অনিন্দিতা সব জানতেন", হিরণের বিয়ের বিতর্কে বিস্ফোরক হৃতিকা!

| Jan 21, 2026, 08:13 PM IST
1/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের বিয়ে ঘিরে বিতর্ক থামার নাম নেই। হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার করা দাবির পালটা এবার মুখ খুললেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকা।   

2/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

বর্তমানে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হৃতিকা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়েছেন, তাঁদের এই বিয়ে কোনো লুকোছাপা নয়, বরং দীর্ঘ ৫ বছরের সম্পর্কের পরিণতি।  

3/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

ঋতিকা দাবি করেছেন, তাঁর বয়স নিয়ে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে। অনিন্দিতাকে ইতিপূর্বেই ডিভোর্সের আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে, বলে অভিযোগ ঋতিকার।   

4/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

ঋতিকা বলেন, 'এই বিয়ে আমরা অনেক আগেই করেছি। পেছনের ৫ বছর ধরে আমরা একসঙ্গে আছি এবং এই সব বিষয় অনিন্দিতা জানত। আমার সব অ্যাকাউন্টও পাবলিক ছিল, কোনওকিছুই লুকোনো ছিল না। তাহলে এত বছর তিনি কোথায় ছিলেন এবং কেন তখন কোনও প্রশ্ন তোলেননি'।  

5/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

'তিনি বলেছেন যে রিসেন্টলি একসাথে থাকা হয়েছে মোটামুটি ৬ মাস। এটা পুরোটাই ভুল। ৬ মাসের জন্যে কোনদিন-ই একসঙ্গে থাকেননি। হিরণ নিজের মেয়ের সঙ্গে ছিল ২০২৪-এর ৯ নভেম্বর থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুধুমাত্র কিছু পার্সোনাল কাজের জন্য তার মধ্যে মেয়ের জন্মদিন পড়েছিল', দাবি ঋতিকার।  

6/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

বারাণসীর গঙ্গাতীরে অগ্নি সাক্ষী রেখে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানান হৃতিকা। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, "এই বিয়ে মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে হয়েছে। বেনারসের মতো পবিত্র জায়গায়, গঙ্গা মায়ের সামনে, পবিত্র বিধিতে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।"  

7/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

ঋতিকার দাবি, "এটা কোনও লাক্সারি বিয়ে ছিল না, কোনও শো-অফ ও ছিল না। শুধু মনের ভক্তি, বিশ্বাস এবং পবিত্রতা নিয়ে এই বিয়ে হয়েছে। আমার যে ভেল-চুন্নি গায়ে দেওয়া সেটা কাশী বিশ্বনাথ ধাম থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ পাওয়া। এবং পুরো রিচুয়ালের সামগ্রী শ্রীধাম বৃন্দাবন, মা বারনাসা মায়ের মন্দির থেকে পাওয়া— ১৬ সিঙ্গার এবং মায়ের সিঁদুর সহ"।  

8/8

হিরণের স্ত্রী ঋতিকার দাবি

সবশেষে ঋতিকা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন, যদি এই বিয়ে বেআইনি মনে হয়, তবে অনিন্দিতা যেন আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বর্তমানে অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকদের পরামর্শে পূর্ণ বিশ্রামে রয়েছেন তিনি।

