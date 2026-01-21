Hiraan Chatterjee Marriage Controversy: 'অনেকদিন আগেই বিয়ে করেছি, অনিন্দিতা সব জানত! এতদিন চুপ কেন', বিস্ফোরক হিরণের স্ত্রী ঋতিকা...

Hiraan Chatterjee Marriage Controversy: 'অনেকদিন আগেই বিয়ে করেছি, অনিন্দিতা সব জানত! এতদিন চুপ কেন', বিস্ফোরক হিরণের স্ত্রী ঋতিকা...
Ritika's Response to Hiran Chatterjee's First Wife Anindita's Allegations: অভিনেতা হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে যখন সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড়, ঠিক তখনই মুখ খুললেন তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ঋতিকা। হিরণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অনিন্দিতার আনা অভিযোগের পালটা জবাবে ঋতিকা একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। "বিয়ে অনেক আগেই হয়েছে, অনিন্দিতা সব জানতেন", হিরণের বিয়ের বিতর্কে বিস্ফোরক হৃতিকা!
ঋতিকার দাবি, "এটা কোনও লাক্সারি বিয়ে ছিল না, কোনও শো-অফ ও ছিল না। শুধু মনের ভক্তি, বিশ্বাস এবং পবিত্রতা নিয়ে এই বিয়ে হয়েছে। আমার যে ভেল-চুন্নি গায়ে দেওয়া সেটা কাশী বিশ্বনাথ ধাম থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ পাওয়া। এবং পুরো রিচুয়ালের সামগ্রী শ্রীধাম বৃন্দাবন, মা বারনাসা মায়ের মন্দির থেকে পাওয়া— ১৬ সিঙ্গার এবং মায়ের সিঁদুর সহ"।
