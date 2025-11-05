Two Women Marriage: সমাজের বাধা ভেঙে রিয়া-রাখির বিয়ে! ভালোবাসার জয় সুন্দরবনে...

Two Women Marriage: সমাজের বাধা ভেঙে রিয়া-রাখির বিয়ে! ভালোবাসার জয় সুন্দরবনে...
Sudarban: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম সাক্ষী হল এক অনন্য ভালোবাসার গল্পের- রিয়া ও রাখির বিয়ে। সামাজিক বাধাধরা নিয়ম উপেক্ষা করে, দু’জন নৃত্যশিল্পী তরুণী পরস্পরের গলায় মালা পরিয়ে বেছে নিলেন জীবনের নতুন পথ।
