Two Women Marriage: সমাজের বাধা ভেঙে রিয়া-রাখির বিয়ে! ভালোবাসার জয় সুন্দরবনে...

Sudarban: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম সাক্ষী হল এক অনন্য ভালোবাসার গল্পের- রিয়া ও রাখির বিয়ে। সামাজিক বাধাধরা নিয়ম উপেক্ষা করে, দু’জন নৃত্যশিল্পী তরুণী পরস্পরের গলায় মালা পরিয়ে বেছে নিলেন জীবনের নতুন পথ।

| Nov 05, 2025, 09:46 AM IST
তথাগত চক্রবর্তী: সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল সাক্ষী হল এক অন্যরকম ভালোবাসার কাহিনির। মন্দিরবাজারের রিয়া সরদার ও বকুলতলার রাখি নস্কর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। 

ছোটবেলাতেই মা-বাবাকে হারিয়ে মাসি-মেসোর কাছে বড় হয়েছেন রিয়া। অন্যদিকে রাখি নিজের পরিবারেই বেড়ে ওঠেন। দুজনেই পেশায় নৃত্যশিল্পী। 

প্রায় দুই বছর আগে পরিচয় হয় তাদের, ফোনালাপে গড়ে ওঠে বন্ধুত্ব, তারপর ধীরে ধীরে গভীর সম্পর্ক।

রিয়া যখন পরিবারের কাছে সম্পর্কের কথা জানান, তারা তা মেনে নেয়নি। বাধ্য হয়ে রিয়া বাড়ি ছাড়েন এবং রাখির বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। রাখির পরিবার শুরু থেকেই পাশে দাঁড়ায়। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা করেই তাদের বিয়ের আয়োজন হয় স্থানীয় এক মন্দিরে। পরস্পরের গলায় মালা পরিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখেন দুই তরুণী।

সমাজের নানা বাঁধাধরা নিয়ম, ভয় আর সংকোচকে অগ্রাহ্য করে নিজের মতো করে বাঁচার সাহস দেখালেন রিয়া ও রাখি। সুন্দরবনের বুক থেকে ভালোবাসার এই গল্প যেন নতুন প্রজন্মকে শেখায়—ভালোবাসার কোনও লিঙ্গ নেই, কোনও সীমানা নেই।

