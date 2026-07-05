/তৃণমূল আমলে চুরি হয়েছে গিয়েছে রাস্তা! শুধু সাইনবোর্ড লাগিয়েই...ভয়ংকর দুর্নীতির পর্দাফাঁস

TMC corruption: দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্য়ানিংয়ে দুটি রাস্তায় সংযোগস্থলে সাইনবোর্ড লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত্! বিজেপির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক পবিত্র পাত্র বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা তদন্তের দাবি জানাচ্ছি'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাস্তা কোথায়? স্রেফ সাইনবোর্ড লাগিয়েই প্রায় তিন কোটি টাকা গায়েব! তৃণমূল জমানায় আরও এক দুর্নীতির পর্দাফাঁস।
ছিল বেড়াল, হল বিড়াল। রাজ্যে তৃণমূলের রাজত্বে এমন ঘটনা তো ভুরিভুরি। এবার ধরা পড়ল 'রাস্তা চুরি'।
ক্যানিংয়ে মাতলায় ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় দুটি রাস্তা। একটি হাইস্কুল পাড়া, আরেকটি মেথর রোড নামে পরিচিত।
এই দুটি রাস্তায় সংযোগস্থলে অন্য একটি রাস্তা সাইনবোর্ড বসিয়ে নাকি কোটি কোটি আত্মসাত্ করা হয়েছে! অন্তত তেমনই অভিযোগ বিজেপির।
ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড় পঞ্চায়েতের মিলনসংঘ থেকে রায়বাঘিনী মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামতি কাজ শুরু হয় ২০২৩ সালে ২৫ এপ্রিল। খাতায়-কলমে কাজ শেষও হয়ে গিয়েছে ২০২৪-র ২০ জুন।
৩২০ মিটার লম্বা এই রাস্তা মেরামতির জন্য বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৬ লক্ষ ৯০০ টাকা। কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ না করে সাইবোর্ড লাগিয়েই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।
বিজেপির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক পবিত্র পাত্র বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা তদন্তের দাবি জানাচ্ছি'।