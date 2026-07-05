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তৃণমূল আমলে চুরি হয়েছে গিয়েছে রাস্তা! শুধু সাইনবোর্ড লাগিয়েই...ভয়ংকর দুর্নীতির পর্দাফাঁস

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 05, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:14 PM IST

TMC corruption:  দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্য়ানিংয়ে দুটি রাস্তায় সংযোগস্থলে সাইনবোর্ড লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাত্‍!  বিজেপির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক পবিত্র পাত্র বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা তদন্তের দাবি জানাচ্ছি'।

 

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জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাস্তা কোথায়? স্রেফ সাইনবোর্ড লাগিয়েই প্রায় তিন কোটি টাকা গায়েব! তৃণমূল জমানায় আরও এক দুর্নীতির পর্দাফাঁস।

তৃণমূলের 'রাস্তা চুরি'2/7

তৃণমূলের 'রাস্তা চুরি'

 ছিল বেড়াল, হল বিড়াল। রাজ্যে তৃণমূলের রাজত্বে এমন ঘটনা তো ভুরিভুরি। এবার ধরা পড়ল 'রাস্তা চুরি'।

 

ক্য়ানিংয়ে দুর্নীতির পর্দাফাঁস3/7

ক্য়ানিংয়ে দুর্নীতির পর্দাফাঁস

ক্যানিংয়ে মাতলায় ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় দুটি রাস্তা। একটি হাইস্কুল পাড়া, আরেকটি মেথর রোড নামে পরিচিত।

 

রাস্তার মোড়ে শুধুই সাইনবোর্ড!4/7

রাস্তার মোড়ে শুধুই সাইনবোর্ড!

এই দুটি রাস্তায় সংযোগস্থলে অন্য একটি রাস্তা সাইনবোর্ড বসিয়ে নাকি কোটি কোটি আত্মসাত্‍ করা হয়েছে! অন্তত তেমনই অভিযোগ বিজেপির।

 

কাজ হয়নি কিছুই5/7

কাজ হয়নি কিছুই

ক্যানিংয়ের দিঘিরপাড় পঞ্চায়েতের মিলনসংঘ থেকে রায়বাঘিনী মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি মেরামতি কাজ শুরু হয় ২০২৩ সালে ২৫ এপ্রিল। খাতায়-কলমে কাজ শেষও হয়ে গিয়েছে ২০২৪-র ২০ জুন।

 

কোটি কোটি টাকা আত্মসাত্‍6/7

কোটি কোটি টাকা আত্মসাত্‍

 ৩২০ মিটার লম্বা এই রাস্তা মেরামতির জন্য বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৬ লক্ষ ৯০০ টাকা। কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ না করে সাইবোর্ড লাগিয়েই টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

 

বিজেপির দাবি7/7

বিজেপির দাবি

 বিজেপির প্রাক্তন জেলা সম্পাদক পবিত্র পাত্র বলেন, বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। আমরা তদন্তের দাবি জানাচ্ছি'।

 

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