Rohit-Kohli: অজিদের হোয়াইটওয়াশের মুখে ঝামা ঘষে 'রো-কো' বোঝালেন 'বুড়ো' হলেও বাঘ তো বাঘই...

Rohit-Kohli: অজিদের হোয়াইটওয়াশের মুখে ঝামা ঘষে 'রো-কো' বোঝালেন 'বুড়ো' হলেও বাঘ তো বাঘই...
Rohit Sharma And Virat Kohli: ভিনটেজ রোহিত-বিরাটের জুটিতে ভারত ৯ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়াকে। সিরিজ হেরেও আবার হৃদয় জিতে অনেক উত্তর দিলেন 'রো-কো' জুটি
অস্ট্রেলিয়া সিরিজই সম্ভবত বিরাট ও রোহিতের শেষ আন্তর্জাতিক আউটিং হতে চলেছে। ডনের দেশে ভারতীয় দলের দুই মহারথী পা রাখার আগে থেকেই এই মর্মে বিস্তর লেখালিখি হয়েছিল। জানা গিয়েছিল যে, জাতীয় দলের নির্বাচকরাও নাকি ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে, 'রো-কো' জুটি অস্ট্রেলিয়ায় ফ্লপ হলে তাঁদের ২০২৭ বিশ্বকাপের দরজা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে।
