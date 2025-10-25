English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit-Kohli: অজিদের হোয়াইটওয়াশের মুখে ঝামা ঘষে 'রো-কো' বোঝালেন 'বুড়ো' হলেও বাঘ তো বাঘই...

Rohit Sharma And Virat Kohli: ভিনটেজ রোহিত-বিরাটের জুটিতে ভারত ৯ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়াকে। সিরিজ হেরেও আবার হৃদয় জিতে অনেক উত্তর দিলেন 'রো-কো' জুটি

| Oct 25, 2025, 05:06 PM IST
1/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

ডনের দেশে ব্যাক-টু-ব্যাক ম্যাচ হেরে আগেই সিরিজ হাতছাড়া করেছিলেন শুভমন গিলরা (Shubman Gill)। শনিবার অর্থাৎ আজ সিডনিতে সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওডিআই ভারত ৯ উইকেটে জিতে অজিদের হোয়াইটওয়াশের মুখে ঝামা ঘষে দিল! তারা সিরিজ জিতল ২-১ ব্যবধানে। ৩-০ করতে দিলেন না রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি। 

2/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

এদিন অস্ট্রেলিয়া টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ওভারে ২৩৬ রান (মার্শ ৪১, রেনেশ ৫৬, হর্ষিত রানা ৪ উইকেট) তুলেছিল। জবাবে ভারত ৬৯ বল হাতে রেখে হেসে খেলে ম্যাচ বার করে নেয়।   

3/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

রান তাড়া করতে নেমে রোহিত ১২৫ বলে অপরাজিত ১২১ রানের ইনিংস খেলেন। কেরিয়ারের ৩৩ নম্বর ওডিআই শতরানে ১৩টি চার ও ৩টি ছয় মেরেছেন হিটম্যান'। প্রথম দুই ম্যাচে গোল্লা করে ফেরা কোহলি এদিন ৮১ বলে ৭৪ রানের ইনিংস খেলে রানে ফিরলেন। শুভমন গিল ২৬ বলে ২৪ রান করে আউট হয়েছেন।

4/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

অস্ট্রেলিয়া সিরিজই সম্ভবত বিরাট ও রোহিতের শেষ আন্তর্জাতিক আউটিং হতে চলেছে। ডনের দেশে ভারতীয় দলের দুই মহারথী পা রাখার আগে থেকেই এই মর্মে বিস্তর লেখালিখি হয়েছিল। জানা গিয়েছিল যে, জাতীয় দলের নির্বাচকরাও নাকি ঠিকই করে নিয়েছিলেন যে, 'রো-কো' জুটি অস্ট্রেলিয়ায় ফ্লপ হলে তাঁদের ২০২৭ বিশ্বকাপের দরজা নাকি বন্ধ হয়ে যাবে। 

5/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

অস্ট্রেলিয়ায় খেলার আগে গত ৯ মার্চ দুবাইয়ে ছিল আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল (ICC Champions Trophy Final 2025)। দুরন্ত নিউ জিল্যান্ডকে ৪ উইকেটে হারিয়ে ভারত শিরোপা জিতেছিল। তারপর দীর্ঘ ছ'মাস পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন করেন বিরাট-রোহিত। রো-কো জুটিকে ফের দেশের জার্সিতে দেখতে মুখিয়ে ছিল নেটপাড়া।   

6/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

কিন্তু পারথে প্রথম ওডিআই-তে ২২৪ দিন পর প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় করে রাখতে পারেননি বিরাট-রোহিত। রোহিত ১৪ বলে মাত্র ৮ রান করে ফিরেছিলেন। বিরাট কোনও রানই করেনি। দ্বিতীয় ওডিআই-তে বিরাট ফের খাতা খুলতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যদিও রোহিত ৯৭ বলে ৭৩ রানের ইনিংস খেলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি এবার তাণ্ডব করবেন।   

7/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

সিরিজের শেষ তথা তৃতীয় ওডিআই-তে রোহিতের সেঞ্চুরির সঙ্গেই এল কোহলির হাফ সেঞ্চুরি প্লাস ইনিংস। আপাতত রো-কো জুটি সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিলেন। বলা যেতেই পারে যে সাতাশের বিশ্বকাপে নিজেদের টিকিট কার্যত সংরক্ষণ করে ফেললেন তাঁরা।   

8/8

রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলি

Rohit Sharma And Virat Kohli

সিডনিতে ১২১ রানের ইনিংস ও জোড়া ক্যাচে রোহিতই হয়েছেন ম্যাচের সেরা। পুরো সিরিজে ২০২ রান করার সুবাদে 'মুম্বইয়ের রাজা'ই হয়েছেন সিরিজেরও সেরা।

