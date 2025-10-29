Rohit Sharma: শুভমন গিলকে সরিয়ে মসনদে রোহিত শর্মাই! বিশ্বকাপের আগে বিগ ব্রেকিংয়ে ভেঙে পড়ল ইন্টারনেট

Rohit Sharma: শুভমন গিলকে সরিয়ে মসনদে রোহিত শর্মাই! বিশ্বকাপের আগে বিগ ব্রেকিংয়ে ভেঙে পড়ল ইন্টারনেট
ICC ODI Ranking Batsman: শুভমন গিলকে সরিয়ে মসনদে বসলেন রোহিত শর্মা, ঠিক যেমন ভাবা হয়েছিল, তেমনই ঘটল বুধবার। যে খবরে ভেঙে পড়ল ইন্টারনেট...
সবচেয়ে বেশি বয়সে এক নম্বর ওডিআই ব্যাটার হয়ে ইতিহাস রোহিত শর্মার!
সিডনিতে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওডিআই-তে সেঞ্চুরির (১৩ চার ও ৩ ছয়ে ১২৫ বলে অপরাজিত ১২১) সুবাদে, রোহিত দু'ধাপ এগিয়ে অধুনা ভারতের টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ক শুভমন গিলকে (অস্ট্রেলিয়ায় ৩ ম্যাচে ৪৩) সরিয়ে বুধবার শীর্ষে উঠে এসেছেন। রোহিতের ঝুলিতে ৭৮১ পয়েন্ট ও শুভমনের ৭৪৫ পয়েন্ট।
