Rohit Sharma: শুভমন গিলকে সরিয়ে মসনদে রোহিত শর্মাই! বিশ্বকাপের আগে বিগ ব্রেকিংয়ে ভেঙে পড়ল ইন্টারনেট

| Oct 29, 2025, 03:51 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। আগেই জানা গিয়েছিল যে, ঠিক এমনটাই ঘটতে চলেছে। সবচেয়ে বেশি বয়সে এক নম্বর আইসিসি ওডিআই ব্যাটার হয়ে ইতিহাস লিখলেন রোহিত গুরুনাথ শর্মা। ৩৮ বছর ১৮২ দিন বয়সে রোহিত বসলেন মগডালে।  

সিডনিতে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্যসমাপ্ত সিরিজের তৃতীয় তথা শেষ ওডিআই-তে সেঞ্চুরির (১৩ চার ও ৩ ছয়ে ১২৫ বলে অপরাজিত ১২১) সুবাদে, রোহিত দু'ধাপ এগিয়ে অধুনা ভারতের টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ক শুভমন গিলকে (অস্ট্রেলিয়ায় ৩ ম্যাচে ৪৩) সরিয়ে বুধবার শীর্ষে উঠে এসেছেন। রোহিতের ঝুলিতে ৭৮১ পয়েন্ট ও শুভমনের ৭৪৫ পয়েন্ট।  

১৯ বছরের বর্ণময় ওডিআই কেরিয়ারে এই প্রথম বিশ্বের এক নম্বর হলেন নাগপুরের ভূমিপুত্র। সাদা বলের ক্রিকেটের সর্বকালের অন্যতম সেরা ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময়ে ২ নম্বর ওডিআই ব্যাটার হয়েছিলেন। তবে কখনই এর আগে শীর্ষে আরোহণ করেননি। অতীতে রোহিতে টেস্টে ৫ নম্বর ও টি-২০ আই-তে ৬ নম্বর স্থানে এসেছিলেন।  

২০১১ সালে 'ক্রিকেট ঈশ্বর' সচিন তেন্ডুলকর ৩৮ বছর ৭৩ দিনে বিশ্বের এক নম্বর হয়েছিলেন। তবে তা ছিল ক্রিকেটের দীর্ঘতম সংস্করণে। রোহিত তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের অন্তিম লগ্নে। সেখানে দাঁড়িয়ে বিশ্বের এক নম্বর হওয়া বিরল অর্জন।  

ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে এর আগে চারজন ভারতীয় ব্যাটার বিশ্বের এক নম্বর হয়েছেন। তালিকায় আছেন সচিন তেন্ডুলকর, এমএস ধোনি, বিরাট কোহলি ও শুভমন। রোহিত পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে ইতিহাস লিখলেন এদিন।   

অস্ট্রেলিয়া সিরিজই সম্ভবত রোহিতের শেষ আন্তর্জাতিক আউটিং হতে চলেছে। এমনই মনে করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তবে অস্ট্রেলিয়ায় আগুনে পারফর্ম সমালোচকদের ভস্মীভূত করে দিয়েছেন 'হিটম্যান'। সিডনিতে ১২১ রানের ইনিংস ও জোড়া ক্যাচে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন। সিরিজে ২০২ রান করার সুবাদে 'মুম্বইয়ের রাজা'ই হন সিরিজেরও সেরা  

১৭ বছরের ওডিআই কেরিয়ারে রোহিত এখনও পর্যন্ত ১১ হাজার ৩৭০ রান করেছেন। ৩৩টি শতরান হাঁকিয়েছেন তিনি। সর্বাধিক ২৬৪ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। যা  ২০১৪ সালের ১৩ নভেম্বর ইডেন গার্ডেন্সে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। বিগত ১১ বছর সেই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেননি।  

