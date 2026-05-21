/ROHIT SHARMA BIG BREAKING: বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা DROPPED, সিদ্ধান্তে সিলমোহর নির্বাচকদের, বৃহস্পতি দুপুরে এল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

Rohit Sharma ODI World Cup 2027: বিশ্বকাপে বসতে চলেছেন রোহিত শর্মা। সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েই দিলেন নির্বাচকরা। চলে এল হাড়হিম আপডেট
২০২৭ বিশ্বকাপের ভাবনা অনেক আগে থেকেই টিম ইন্ডিয়া শুরু করে দিয়েছিল। সেই ভাবনায় এবার নতুন মোচড়। এক সর্বভারতীয় মিডিয়া দিল চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। আর যার কেন্দ্রে দেশের দুই মহারথী-বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা!
দেশকে জোড়া বিশ্বকাপ, এশিয়া কাপ ও আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়েছেন রোহিত। কিন্তু আপাতত তাঁকে অতীতের সোনালি সময় হিসেবেই দেখতে চাইছে বিসিসিআই
বিসিসিআই আদৌ নিশ্চিত নয় যে, সাতাশের বিশ্বকাপে খেলার মতো ফিটনেস রোহিতের থাকবে কিনা! আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে রোহিতকে রাখা হয়েছে ঠিকই, তবে তাঁর অংশগ্রহণ পুরোপুরি নির্ভর করছে এই তারকা ব্যাটারের ফিটনেসের উপর।
৫০ ওভারের ফরম্যাটে 'অপটিমাম লেভেলে' বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার ক্ষেত্রে রোহিতের সক্ষমতা নিয়ে বিসিসিআই সন্দিহান। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে রোহিত চলতি আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে একাধিক ম্যাচে খেলতে পারেননি। আফগানিস্তান সিরিজের দল নির্বাচনের আগে বিসিসিআই তাঁর ফিটনেস রিপোর্ট চেয়েছিল বলেও জানা গিয়েছে। বিসিসিআই আদৌ নিশ্চিত নয় যে, রোহিত ৫০ ওভার ফিল্ডিং করার ধকল সামলাতে পারবেন কিনা!
'ওই তিন সপ্তাহ রোহিত বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে রিপোর্ট করেননি। তাঁর শরীরের মেদ কমলেও, উচ্চ-মাত্রার প্রতিযোগিতামূলক খেলার ধকল তাঁর শরীর কতটা সামলাতে পারবে, তা নিয়ে কিন্তু উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। তাঁকে ৫০ ওভার ফিল্ডিং করতে হবে। আইপিএলের মতো ওডিআই ক্রিকেটে কিন্তু ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নেই। চল্লিশের কোঠায় রোহিত। এই বয়সে যে কোনও কারোরই সেরে উঠতে সময় লাগে।' বিসিসিআইয়ের এক সূত্রকে উদ্ধৃত করেই লেখা হয়েছে ওই প্রতিবেদনে।
নির্বাচকরা যশস্বী জয়সওয়াল ছাড়াও আরও অতিরিক্ত বিকল্প ওপেনারদের তৈরি করছেন বলেই জানা যাচ্ছে। 'বিশ্বকাপের আগে খুব বেশি ওডিআই ম্যাচ নেই। এমনিতে জয়সওয়াল পর্যাপ্ত ম্যাচ খেলার সুযোগ পায়নি। ঈশানকে দলে নেওয়া হয়েছে যাতে সে প্রয়োজনে ওপেনার হিসেবেও খেলতে পারে। কিন্তু যদি রোহিত বিশ্বকাপ দলে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হয় এবং শুভমন গিল কিংবা জয়সওয়ালের মধ্যে কেউ যদি চোট পায়, তখন আরও একজন ওপেনারের প্রয়োজন হবে।'
বিশ্বকাপে বিরাট-রোহিতকে একসঙ্গে খেলানোর ভাবনা থেকে এখন সরে এসেছেন নির্বাচকরা! এমনটাই জানা যাচ্ছে। বর্তমানে ফিটনেসের মানদণ্ডে কোহলির চেয়ে রোহিত শত যোজন দূরেই বিরাজ করছেন। পাশাপাশি রোহিতের সেই ভয়াল আক্রমণাত্মক ঘরানার ক্রিকেটও অতীত, যা ২০২৩ সালের বিশ্বকাপে ছিল খবরের শিরোনামে। বদলে যাওয়া রোহিতকে নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টও নাকি খুব একটা সন্তুষ্ট নয়!
'এই মুহূর্তে ভারতের অধিকাংশ ক্রিকেটারের তুলনায় কোহলির ফিটনেস ও ফর্ম অনেক ভালো। তবে এটা বুঝতে হবে যে, কোহলি এবং রোহিতকে আর এক পাল্লায় মাপা যাবে না। বিসিসিআইয়ের মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে পরামর্শ করেই রোহিতের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন'
২০২৭ ক্রিকেট বিশ্বকাপ একসঙ্গে আফ্রিকার তিন দেশ (দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া) আয়োজন করছে। কাপযুদ্ধে নামার আগে ভারত হাফ ডজন (দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জিল্যান্ড, আফগানিস্তান, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কা) প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ৮ সিরিজে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে পারছে।