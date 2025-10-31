Rohit Sharma To Join KKR: মুম্বই ছেড়ে এবার কলকাতায় রোহিত? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...

Rohit Sharma To Join KKR: মুম্বই ছেড়ে এবার কলকাতায় রোহিত? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...
Rohit Sharma To Kolkata Knight Riders: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে দীর্ঘ ১৪ বছরের সম্পর্ক শেষ করছেন 'মুম্বইচা রাজা'! নীতার সংসার ছারখার করে শাহরুখের ঘরেই আসছেন বিশ্বের এক নম্বর তারকা? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...
রোহিতকে মগডালে বসার শুভেচ্ছা জানিয়ে কেকেআর লিখেছিল, 'একেবারে যোগ্য হিসেবেই সবার উপরে, অভিনন্দ রোহিত', সঙ্গে নীল হৃদয় ও করতালির ইমোজি জুড়ে দেওয়া হয়। এই পোস্টেই এক ভক্ত লেখেন, তাহলে রোহিত কি এবার কেকেআরে যোগ দিচ্ছে? যার উত্তরে কেকেআর লেখে, ' নিশ্চিত ভাবেই পুরুষদের বিশ্বের ১ নম্বর ওডিআই ব্যাটার।' আর এরপরেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢালা শুরু হয়ে যায়।
নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির... মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এক্সে সব জল্পনার অবসান ঘটাল। শাহরুখের 'ডন' সিনেমার সংলাপ ধার করে লিখল, 'Sun will rise tomorrow again ye toh confirm hai, but at (K)night... mushkil hi nahi, namumkin hai'... বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'কাল আবার সূর্য উঠবে তা নিশ্চিত। কিন্তু রাতে মুশকিলই নয়, অসম্বও।' ইংরেজিতে (K)night -এর আগে কে জুড়ে দিয়েই সব উত্তর দিয়ে দিয়েছে মুম্বই
