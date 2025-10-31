Rohit Sharma To Join KKR: মুম্বই ছেড়ে এবার কলকাতায় রোহিত? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Rohit Sharma To Kolkata Knight Riders: মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে দীর্ঘ ১৪ বছরের সম্পর্ক শেষ করছেন 'মুম্বইচা রাজা'! নীতার সংসার ছারখার করে শাহরুখের ঘরেই আসছেন বিশ্বের এক নম্বর তারকা? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...

| Oct 31, 2025, 05:11 PM IST
চলতি বছর ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আইপিএল ২০২৬ নিলাম (IPL 2026 Auction)। ১৩ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে যে কোনও একদিন খেলোয়াড় কেনা-বেচার বাজার। বসবে বলেই ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে। রিপোর্ট বলছে সংসার ভাঙছে হেভিওয়েট একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির। মহারথীরাই একে একে ছাড়ছেন টিম!    

রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন ইতিমধ্যেই রাজস্থান ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর। তবে দলবদলের আবহে বাজারে আগুন জ্বেলেছেন রোহিত শর্মা! নীতা আম্বানির মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ছেড়ে এবার নাকি রোহিত পাড়ি দিচ্ছেন শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সে! সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই খবরে ছেয়ে গিয়েছে!    

এক) অভিষেক নায়ারকে দলের হেড কোচ করেছে কেকেআর। দুই) রোহিত এক নম্বর আইসিসি ওডিআই ব্যাটার হওয়ার পরেই অভিনন্দন জানিয়ে কেকেআরের পোস্ট।     

৫ বারের আইপিএলজয়ী প্রাক্তন মুম্বইয়ের অধিনায়ক কি সত্যিই নিজের শহরের ফ্র্যাঞ্চাইজি ছাড়ছেন? ১৪ বছরের সম্পর্ক শেষ করছেন 'মুম্বইচা রাজা'? রোহিতের কলকাতা কানেকশনকে মজবুদ করেছে সাম্প্রতিক দুই ঘটনা।   

অভিষেকের সঙ্গে রোহিতের দারুণ বন্ধুতা। ঘরোয়া দলের পাশাপাশি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সেও তাঁরা একসঙ্গে খেলেছেন। জাতীয় দলেও তাঁরা একসঙ্গে কাজ করেছেন। এমনকী সম্প্রতি অভিষেকের তত্ত্বাবধানেই রোহিত ১০ কেজি ওজন কমিয়ে আরও ফিট হয়েছেন

রোহিতকে মগডালে বসার শুভেচ্ছা জানিয়ে কেকেআর লিখেছিল, 'একেবারে যোগ্য হিসেবেই সবার উপরে, অভিনন্দ রোহিত', সঙ্গে নীল হৃদয় ও করতালির ইমোজি জুড়ে দেওয়া হয়। এই পোস্টেই এক ভক্ত লেখেন, তাহলে রোহিত কি এবার কেকেআরে যোগ দিচ্ছে? যার উত্তরে কেকেআর লেখে, ' নিশ্চিত ভাবেই পুরুষদের বিশ্বের ১ নম্বর  ওডিআই ব্যাটার।' আর এরপরেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢালা শুরু হয়ে যায়।

রেভস্পোর্টসের সাংবাদিক রোহিত জুগলান তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে রোহিতের বিষয় আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'এই মুহূর্তে কিন্তু মুম্বই ছাড়ছে না রোহিত, শুধু রোহিতই নয়, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ডিয়া ও জসপ্রীত বুমরা কেউই মুম্বই ছাড়ছেন না।'  

নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির... মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এক্সে সব জল্পনার অবসান ঘটাল। শাহরুখের 'ডন' সিনেমার সংলাপ ধার করে লিখল, 'Sun will rise tomorrow again ye toh confirm hai, but at (K)night... mushkil hi nahi, namumkin hai'... বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায়, 'কাল আবার সূর্য উঠবে তা নিশ্চিত। কিন্তু রাতে মুশকিলই নয়, অসম্বও।' ইংরেজিতে (K)night -এর আগে কে জুড়ে দিয়েই সব উত্তর দিয়ে দিয়েছে মুম্বই

২০২৫ সালের আইপিএলে মুম্বই চার নম্বরে শেষ করেছিল। ১৪ ম্যাচে ১৬ পয়েন্টে শেষ করেছিলেন হার্দিকরা। রোহিত করেছিলেন ৪১৮ রান। ১৪৯.২৮-এর স্ট্রাইক রেটে ২৯.৮৫-এর গড়ে ব্যাট করেছিলেন। এলিমিনেটরে গুজরাত টাইটান্সের বিরুদ্ধে ৮১ রানের সর্বাধিক ইনিংস খেলেছিলেন।  

