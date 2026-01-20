Virat Kohli and Rohit Sharma BCCI Central Contract 2026: জল্পনার অবসান, আশঙ্কাই সত্যি! সরানো হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

Virat Kohli and Rohit Sharma BCCI Central Contract 2026: জল্পনার অবসান, আশঙ্কাই সত্যি! সরানো হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...
BCCI Annual Central Contract A+ Category: জল্পনার অবসান! আশঙ্কাই ঠিক প্রমাণিত হচ্ছে! সরানোই হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! বিশ্বকাপের আগে বিসিসিআইয়ের BIG BREAKING-এ তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট
বিসিসিআই শীঘ্রই তাদের বার্ষিক রিটেনারশিপ চুক্তিতে বিরাট পরিবর্তন আনতে চলেছে। যার জেরে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সঙ্গেই পদাবনতিও হচ্ছে! ক্রিকেটারদের সঙ্গে করা বিসিসিআইয়ের বার্ষিক আর্থিক চুক্তির সর্বোচ্চ স্তর এ+ ক্যাটেগরি। চারস্তরীয় ব্যবস্থার মগডাল থেকে এবার সরানো হচ্ছে রো-কো জুটিকে। ২০২৫-২৬ মরমুসের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আর এ+ ক্যাটেগরিতে থাকবেন না বিরাট-রোহিতরা!
বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি চারস্তরীয়। গ্রেড- এ+, এ, বি এবং সি। এ+ ক্যাটাগরির খেলোয়াড়রা বছরে সর্বাধিক ৭ কোটি টাকা বেতন পান। এরপর যথাক্রমে এ ক্যাটেগরির জন্য বরাদ্দ ৫ কোটি, বি ক্যাটেগরির জন্য ৩ কোটি এবং সি ক্যাটাগরির জন্য ১ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ মরসুমের বার্ষিক চুক্তিতে বিরাট-রোহিতের সঙ্গেই যসপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাদেজা এ+ ক্যাটেগরিতে ছিলেন।
এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে যে, অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন বিসিসিআই নির্বাচক কমিটিই নাকি বোর্ডকে সুপারিশ করেছে এ+ ক্যাটেগরিই তুলে দেওয়া হোক। যদিও বিসিসিআই এখনও এই সুপারিশ গ্রহণ করেনি। তবে যদি বোর্ড বার্ষিক চুক্তিতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে রোহিত-কোহলিকে বি ক্যাটেগরিতে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে।
এ+ ক্যাটেগরিতে সেই ক্রিকেটাররাই নথিভুক্ত হন,যারা সব ফরম্যাটে খেলেন। ২০২৪-২৫ সালের চুক্তি ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের উপর ভিত্তি করে। কোহলি এবং রোহিত ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টিআই থেকে অবসর নিয়েছেন এবং গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে টেস্ট থেকেও সরে আসেন এবং এখন শুধু ওডিআই খেলেন। ফলে যদি এ+ ক্যাটেগরিটি তুলে দেওয়া হয়, তবে তাঁরা ক্যাটাগরি এ-তে জায়গা নাও পেতে পারেন এবং তাঁদের ক্যাটাগরি বি-তে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে।
