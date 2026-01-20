English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Virat Kohli and Rohit Sharma BCCI Central Contract 2026: জল্পনার অবসান, আশঙ্কাই সত্যি! সরানো হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

Virat Kohli and Rohit Sharma BCCI Central Contract 2026: জল্পনার অবসান, আশঙ্কাই সত্যি! সরানো হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

BCCI Annual Central Contract A+ Category: জল্পনার অবসান! আশঙ্কাই ঠিক প্রমাণিত হচ্ছে! সরানোই হচ্ছে বিরাট-রোহিতকে! বিশ্বকাপের আগে বিসিসিআইয়ের BIG BREAKING-এ তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট  

| Jan 20, 2026, 04:16 PM IST
1/10

বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা

Virat Kohli and Rohit Sharma

বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা (Virat Kohli and Rohit Sharma)। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই অবিসংবাদী সুপারস্টার। এবার তাঁদের নিয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়ে ফেলল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড! যে খবর ছড়িয়ে পড়তেই নেটপাড়ায় তুমুল শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে। 

2/10

এ+ ক্যাটেগরি

BCCI A+ Category

বিসিসিআই শীঘ্রই তাদের বার্ষিক রিটেনারশিপ চুক্তিতে বিরাট পরিবর্তন আনতে চলেছে। যার জেরে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সঙ্গেই পদাবনতিও হচ্ছে! ক্রিকেটারদের সঙ্গে করা বিসিসিআইয়ের বার্ষিক আর্থিক চুক্তির সর্বোচ্চ স্তর এ+ ক্যাটেগরি। চারস্তরীয় ব্যবস্থার মগডাল থেকে এবার সরানো হচ্ছে রো-কো জুটিকে। ২০২৫-২৬ মরমুসের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে আর এ+ ক্যাটেগরিতে থাকবেন না বিরাট-রোহিতরা!  

3/10

এ+, এ, বি এবং সি

A+, A, B and C

বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি চারস্তরীয়। গ্রেড- এ+, এ, বি এবং সি। এ+ ক্যাটাগরির খেলোয়াড়রা বছরে সর্বাধিক ৭ কোটি টাকা বেতন পান। এরপর যথাক্রমে এ ক্যাটেগরির জন্য বরাদ্দ ৫ কোটি, বি ক্যাটেগরির জন্য ৩ কোটি এবং সি ক্যাটাগরির জন্য ১ কোটি টাকা। ২০২৪-২৫ মরসুমের বার্ষিক চুক্তিতে বিরাট-রোহিতের সঙ্গেই যসপ্রীত বুমরা এবং রবীন্দ্র জাদেজা এ+ ক্যাটেগরিতে ছিলেন।  

4/10

বিরাট-রোহিতের পদাবনতি

Demote Rohit and Kohli

এক সর্বভারতীয় মিডিয়ার প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে যে, অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন বিসিসিআই নির্বাচক কমিটিই নাকি বোর্ডকে সুপারিশ করেছে এ+ ক্যাটেগরিই তুলে দেওয়া হোক। যদিও বিসিসিআই এখনও এই সুপারিশ গ্রহণ করেনি। তবে যদি বোর্ড বার্ষিক চুক্তিতে পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে রোহিত-কোহলিকে বি ক্যাটেগরিতে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে।    

5/10

এ+ ক্যাটেগরি

The A+ category

এ+ ক্যাটেগরিতে সেই ক্রিকেটাররাই নথিভুক্ত হন,যারা সব ফরম্যাটে খেলেন। ২০২৪-২৫ সালের চুক্তি ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত সময়ের উপর ভিত্তি করে। কোহলি এবং রোহিত ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টিআই থেকে অবসর নিয়েছেন এবং গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে টেস্ট থেকেও সরে আসেন এবং এখন শুধু ওডিআই খেলেন। ফলে যদি এ+ ক্যাটেগরিটি তুলে দেওয়া হয়, তবে তাঁরা ক্যাটাগরি এ-তে জায়গা নাও পেতে পারেন এবং তাঁদের ক্যাটাগরি বি-তে নামিয়ে দেওয়া হতে পারে।

6/10

জসপ্রীত বুমরা ও রবীন্দ্র জাদেজা

Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja

গ্রেডেশনের শীর্ষ স্তরটি যদি তুলে দেওয়া হয় তাহলে বুমরা এবং জাদেজাকে ক্যাটেগরি 'এ'-তে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে, অন্যদিকে ভারতের নতুন টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ক শুভমন গিল ক্যাটেগরি 'এ'-তে থাকবেন যদি 'এ+'গ্রেডটি বাদ দেওয়া হয়। তবে আগরকরদের সুপারিশ গৃহীত না হলে গিলকে ক্যাটেগরি 'এ+' তে উন্নীত করা হতে পারে।  

7/10

ক্যাটেগরি 'এ+'

A+ category

ক্যাটেগরি 'এ+' (৭ কোটি টাকা): রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, যসপ্রীত বুমরা ও রবীন্দ্র জাদেজা। 

8/10

ক্যাটেগরি 'এ'

Category A

ক্যাটেগরি 'এ' (৫ কোটি রুপি): মহম্মদ সিরাজ, কেএল রাহুল, শুভমন গিল, হার্দিক পাণ্ডিয়া, মহম্মদ শামি ও ঋষভ পন্থ।   

9/10

ক্যাটেগরি 'বি'

Category B

ক্যাটেগরি 'বি' (৩ কোটি টাকা): সূর্যকুমার যাদব, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, যশস্বী জয়সওয়াল ও শ্রেয়াস আইয়ার। 

10/10

ক্যাটেগরি 'সি'

Category C

ক্যাটেগরি 'সি' (১ কোটি টাকা): রিঙ্কু সিং, তিলক ভার্মা, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, শিবম দুবে, রবি বিষ্ণোই, ওয়াশিংটন সুন্দর, মুকেশ কুমার, সঞ্জু স্যামসন,অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, রজত পাটিদার, ধ্রুব জুরেল, সরফরাজ খান, নীতীশ কুমার রেড্ডি, ইশান কিষাণ, অভিষেক শর্মা, আকাশ দীপ, বরুণ চক্রবর্তী ও হর্ষিত রানা  

