Roktofolok: ‘ভোগ’-এর পর এবার ‘রক্তফলক’, অভীক সরকারের গল্পে পরমব্রতর নতুন হরর সিরিজ, অভিনয়ে শাশ্বত-অর্জুন

| Apr 10, 2026, 07:46 PM IST
রক্তফলক

'ভোগ'-এর সাফল্যের পর হইচইতে আসতে চলেছে এক নতুন পৌরাণিক হরর সিরিজ 'রক্তফলক'। সিরিজ়টি মুক্তি পাবে ১লা মে। 

রক্তফলক

'রক্তফলক' সিরিজ়ের পরিচালক হলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। সিরিজ়ের মূল চরিত্রে রয়েছ, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, অর্জুন চক্রবর্তী, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোহনা মাইতি। 

রক্তফলক

'রক্তফলক' সিরিজ়ে দেখানো হয়েছে, একটি হাজার বছরের পুরনো অভিশাপ এবং কিছু অন্ধকার তান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এগিয়েছে। শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় অভিনীত তান্ত্রিক পণ্ডিত অগম্ভাগীশকে এই অভিশাপের মুখোমুখি হতে হয়। তার লক্ষ্য হলো 'পুনর্জন্ম নেওয়া এক অশুভ শক্তি'-কে থামানো, যা আবার ফিরে এসে ভয়ংকর ধ্বংস ডেকে আনছে।

রক্তফলক

সিরিজ়ের পরিচালক পরমব্রত বলেছেন, 'ভোগ'-এর পর আমি আবারও অভীক সরকার-এর একটি গল্প পর্দায় আনতে চেয়েছি। রক্তফলক এক ভৌতিক পৌরাণিক হরর, যেখানে ভয় শুধু নয়, দেখা যায় এক অবিরাম অশুভ চক্র। গল্পটি প্রাচীন অভিশাপকে আধুনিক সময়ের বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে—সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরুণীদের পাচারের ভয়ংকর দিককে তুলে ধরে। পুরাণ ও বর্তমানের এই মিশেলে সিরিজটি বিশ্বাস, ট্রমা এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা শক্তির গল্প বলে।'  

রক্তফলক

শাশ্বত বলেছেন, 'অগম্ভাগীশ অজানাকে খোঁজে না—অজানাই তাকে খুঁজে নেয়। অন্যরা যা দেখতে পায় না, তিনি তা দেখেন—এটাই তাকে শক্তিশালী ও একই সঙ্গে একাকী করে তোলে। অকাল্ট জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কোনও একাডেমিক জ্ঞান নয়, বরং গভীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা—যা তাকে প্রতিনিয়ত একা করে দেয়। জ্ঞানের এই ভারই তার বোঝা। রক্তফলক শুধু ভয়ের গল্প নয়—এটি এক অনিবার্য নিয়তির গল্প, যেখানে অতীত ও বর্তমানের সংঘর্ষের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকে অগম্ভাগীশ।'

রক্তফলক

অর্জুন বলেছেন, 'টেনিয়া চরিত্রটি ভয়ংকর কারণ সে দেখতে একেবারে স্বাভাবিক। তার আকর্ষণই তার অস্ত্র, আর অন্ধকারটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। এখানে দুষ্টতা হঠাৎ আসে না—নিজেকে ধীরে ধীরে দেখায়, এবং বোঝা যায় এটি বহু পুরনো এক অশুভ শক্তির সঙ্গে জড়িত। রক্তফলক দেখান হয়েছে, সবচেয়ে ভয়ংকর দুষ্টতা হলো সেটাই, যা পরিচিত ও স্বাভাবিক মনে হয়।'

রক্তফলক

কনীনিকা বলেছেন, 'মায়ারানি এমন এক সত্যের মুখোমুখি, যা কোনো মায়েরই দেখা উচিত নয়। অস্বীকার নয়, বরং সন্তানের ভেতরের অন্ধকারের মুখোমুখি হওয়াতেই তার শক্তি।'

রক্তফলক

মোহনা বলেছেন, 'হইচই-তে এটা আমার প্রথম কাজ। তিতলির গল্প এক ডিজিটাল দুনিয়ায় ভুল মানুষের ওপর রাখা বিশ্বাসের ভয়ংকর প্রতিচ্ছবি। যা শুরু হয় ভালোবাসা দিয়ে, ধীরে ধীরে তা এক অপ্রত্যাশিত দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়।'

Horoscope Today: মিথুনের সৃজনশীলতা, কর্কটের ক্লান্তি, ধনুর রোমাঞ্চ; দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে

