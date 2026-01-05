IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...

IPL 2026: আর যে ঘর নেই! একাধিক আইপিএল দল নিজেদের শহর ছাড়ছে! মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল ফ্যানদের...
IPL 2026: আরসিবি এবং আরআর-কে ধন্যবাদ জানিয়েছে এমসিএ! পুণেতে আইপিএল ম্যাচ আয়োজনের দিকেই নজর দুই দলের। বড় খবর ভারতীয় ক্রিকেটে...
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং রাজস্থান রয়্যালস
কেন বিকল্প হোম ভেন্যুর সন্ধানে আরসিবি-আরআর?
বিকল্প হোম ভেন্যুর সন্ধানে বেঙ্গালুরু-রাজস্থান। উভয় ফ্র্যাঞ্চাইজিরই ট্র্যাডিশনাল বেস (ঘরের মাঠ) বেঙ্গালুরু এবং জয়পুর বাধার সম্মুখীন হয়েছে। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ড গত রবিবার ৪ জানুয়ারি জানিয়েছে যে, উভয় দলই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে এমসিএ স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে গিয়েছে। এই সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য যে, তারা পুণেতে তাদের হোম ম্যাচগুলি আয়োজন করতে পারবে কিনা।
এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম এবং সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম
বেঙ্গালুরুর ঘরের মাঠ সেই শহরেরই এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম এবং রাজস্থানের ঘরের মাঠ জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়াম। গতবছরের পদপিষ্টের সেই ভয়াবহ ঘটনার জেরে কর্ণাটক সরকারের নিষেধাজ্ঞায় চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে ম্যাচ আয়োজন নিষিদ্ধ। ওদিকে আবার বিসিসিআই বারবার সতর্ক করার পরেও রাজস্থান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন যথাসময়ে নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছে। যার জেরে সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামের থেকে আয়োজক স্বত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে।
আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল
গতবছর ডিসেম্বরে আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমাল ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, প্রশাসনিক পরিস্থিতির সমাধান না হলে রাজস্থানকে তাদের হোম ম্যাচগুলি জয়পুরের বাইরে সরিয়ে নিতে বাধ্য করা হতে পারে। যেহেতু অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি, তাই রয়্যালস বিকল্প পরিকল্পনা শুরু করেছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ইতিমধ্যেই গুয়াহাটিতে একটি দ্বিতীয় ঘাঁটি রয়েছে এবং তারা সম্ভবত ২০২৬ মরসুমের জন্য সেই বিকল্প খোলা রাখবে।
এমসিএ কী বলেছে
'কয়েক সপ্তাহ আগে পুণের গাহুঞ্জে অবস্থিত এমসিএ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়াম পরিদর্শনের জন্য আমরা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং রাজস্থান রয়্যালসকে ধন্যবাদ জানাই। তাদের এই সফর শীর্ষস্তরের ক্রিকেট আয়োজনের জন্য স্টেডিয়ামটির প্রস্তুতির বিষয়টি তুলে ধরেছে। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতি বিসিসিআই-এর ধারাবাহিক সমর্থনের ফলে আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, এমসিএ আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামটি শীঘ্রই একটি আইপিএল ভেন্যু হিসেবে অনুমোদন পাবে এবং এর মাধ্যমে পুণেতে এলিট ম্যাচ নিয়ে আসবে। তারকা খেলোয়াড়ের সঙ্গেই আইপিএলের জৌলুস আসবে।
পুনেতে শেষ আইপিএল ম্যাচ
বিরাট ধাক্কা দুই দলের সমর্থকদের
