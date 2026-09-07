/লাফিয়ে বাড়ল অনেকগুলো টাকা! সোম থেকেই অ্যাকাউন্টে ঢুকবে নতুন এই অ্যামাউন্ট! বিরাট ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Old Age Pension Hike: যাঁরা জুলাই পর্যন্ত ১০০০ টাকা পেতেন, তাঁরা আজ থেকে ১৫০০ টাকা পাবেন। সরাসরি ব্যাংকে ট্রান্সফার করা হল এই টাকা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উপকৃত হবেন রাজ্যের ৮২.০৫ লক্ষ যোগ্য উপভোক্তা। ভাতা বৃদ্ধির ফলে সরকারের অতিরিক্ত আর্থিক দায়ও বাড়বে। এই খাতে মাসিক প্রায় ১২৩০.৮৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক প্রায় ১৪,৭৭০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যয়: পেনশন বৃদ্ধি, আজ থেকে ১৫০০ টাকা করে ভাতা পাবেন উপভোক্তারা।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উদ্যোগে বৃদ্ধবৃদ্ধা, স্বামীহীনা এবং বিশেষভাবে সক্ষম মানুষদের জন্য পেনশন বৃদ্ধির কাজ শুরু হচ্ছে আজ থেকে।
নবান্ন সভাঘরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে উপভোক্তাদের হাতে বর্ধিত ভাতার টাকা তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়ার সূচনা হবে।
এতদিন সংশ্লিষ্ট উপভোক্তারা মাসে ১০০০ টাকা করে ভাতা পেতেন। এবার সেই ভাতা ৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১৫০০ টাকা করা হয়েছে।
নবান্নের অনুষ্ঠানের পরে বর্ধিত ভাতার টাকা সরাসরি উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে।
এতে উপকৃত হবেন রাজ্যের ৮২.০৫ লক্ষ যোগ্য উপভোক্তা। ভাতাবৃদ্ধির ফলে সরকারের অতিরিক্ত আর্থিক দায়ও বাড়বে।
প্রচারপত্র অনুযায়ী, এই খাতে মাসিক প্রায় ১২৩০.৮৮ কোটি টাকা এবং বার্ষিক প্রায় ১৪,৭৭০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় হবে।