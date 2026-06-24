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কারা পাবেন ভরসা কর্মসূচির এককালীন ৩০ হাজার-সহ মাসিক ৩০০০ টাকা? যুবশক্তি ভরসা কার্ডের খুঁটিনাটি সব জানেন তো?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 24, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:06 PM IST
Five Jyotirlingas in 11 Days: পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এবার ভরসা কর্মসূচি আনা হয়েছে। অক্টোবর থেকে শুরু হবে। এতে প্রতি মাসে বেকার কর্মসন্ধানী যুবকেরা ৩০০০ টাকা করে পাবেন। অন্যরা পাবেন ২০০০ টাকা করে। এর সঙ্গে থাকছে ফ্রি কোচিং এবং ৩০ হাজার টাকার এককালীন পরীক্ষাভাতা!
ভরোসা কর্মসূচি1/5

ভরোসা কর্মসূচি

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এবার ভরোসা কর্মসূচি আনা হয়েছে। অক্টোবর থেকে শুরু হবে। এতে প্রতি মাসে বেকার কর্মসন্ধানী যুবকেরা ৩০০০ টাকা করে পাবেন। অন্যরা পাবেন ২০০০ টাকা করে। এর সঙ্গে থাকছে ফ্রি কোচিং এবং ৩০ হাজার টাকার এককালীন পরীক্ষাভাতা! 

বেকারদের আর্থিক সহায়তা2/5

বেকারদের আর্থিক সহায়তা

বিজেপির প্রথম বাজেটেই বাংলার জন্য এই নতুন স্কিম লঞ্চ করা হয়েছে। বেকারদের আর্থিক সহায়তার কথা ভেবেই এর পরিকল্পনা। শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে যাঁরা এলিজিবল,  তাঁরা এই টাকাটা পাবেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪৫ বছর। এই স্কিমের আওতায় স্নাতকেরা পাবেন ৩০০০ টাকা। অন্য যুবকেরা পাবেন ২০০০ টাকা করে।

কারা স্কিমের সুবিধা পাবেন?3/5

কারা স্কিমের সুবিধা পাবেন?

কারা পাবেন এই স্কিমের সুবিধা? যাঁদের পারিবারিক আয় বছরে ১ লক্ষ টাকার নীচে, তাঁরাই এর আওতায় পড়বেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের অন্য কোনও সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিমের সুবিধাভোগী হলেও চলবে না!

ফ্রি কোচিং ও পরীক্ষাভাতা4/5

ফ্রি কোচিং ও পরীক্ষাভাতা

এই সহায়তার পাশাপাশি রয়েছে জেলায় জেলায় ফ্রি কোচিং ও এককালীন পরীক্ষাভাতা।

প্রতিশ্রুতি5/5

প্রতিশ্রুতি

বিজেপির ভোটপূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল যুবশক্তি ভরসা কার্ড। তখনই বলা হয়েছিল, বেকার যুবকেরা প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে পাবেন। বাজেটে সেটাই কনফার্ম করা হল।

TAGS:
Rs 3000 for Youth
Yuva Shakti Bharosa Card

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