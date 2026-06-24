/কারা পাবেন ভরসা কর্মসূচির এককালীন ৩০ হাজার-সহ মাসিক ৩০০০ টাকা? যুবশক্তি ভরসা কার্ডের খুঁটিনাটি সব জানেন তো?

পশ্চিমবঙ্গের বাজেটে এবার ভরোসা কর্মসূচি আনা হয়েছে। অক্টোবর থেকে শুরু হবে। এতে প্রতি মাসে বেকার কর্মসন্ধানী যুবকেরা ৩০০০ টাকা করে পাবেন। অন্যরা পাবেন ২০০০ টাকা করে। এর সঙ্গে থাকছে ফ্রি কোচিং এবং ৩০ হাজার টাকার এককালীন পরীক্ষাভাতা!
বিজেপির প্রথম বাজেটেই বাংলার জন্য এই নতুন স্কিম লঞ্চ করা হয়েছে। বেকারদের আর্থিক সহায়তার কথা ভেবেই এর পরিকল্পনা। শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্যে যাঁরা এলিজিবল, তাঁরা এই টাকাটা পাবেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪৫ বছর। এই স্কিমের আওতায় স্নাতকেরা পাবেন ৩০০০ টাকা। অন্য যুবকেরা পাবেন ২০০০ টাকা করে।
কারা পাবেন এই স্কিমের সুবিধা? যাঁদের পারিবারিক আয় বছরে ১ লক্ষ টাকার নীচে, তাঁরাই এর আওতায় পড়বেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের অন্য কোনও সোশ্যাল সিকিউরিটি স্কিমের সুবিধাভোগী হলেও চলবে না!
এই সহায়তার পাশাপাশি রয়েছে জেলায় জেলায় ফ্রি কোচিং ও এককালীন পরীক্ষাভাতা।
বিজেপির ভোটপূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতির অন্যতম ছিল যুবশক্তি ভরসা কার্ড। তখনই বলা হয়েছিল, বেকার যুবকেরা প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে পাবেন। বাজেটে সেটাই কনফার্ম করা হল।