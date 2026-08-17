Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /শুধু অন্নপূর্ণার ৩০০০ নয়, মাসে ঢুকবে কড়কড়ে ৪৫০০ টাকা! কারা পাবেন? কীভাবে? কী কী নথি লাগবে?

শুধু অন্নপূর্ণার ৩০০০ নয়, মাসে ঢুকবে কড়কড়ে ৪৫০০ টাকা! কারা পাবেন? কীভাবে? কী কী নথি লাগবে?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 04:44 PM IST
Rs 4500 in Govt Schemes: অনেক মহিলাই, যাঁরা প্রকৃতই আর্থিকভাবে পিছিয়ে, তাঁরা শুধু ৩০০০ টাকা নয়, তাঁরা মাসে ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় আনন্দে আত্মহারা হাজার হাজার মহিলা।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অন্নপূর্ণা যোজনা এল বড় আপডেট। জানা গেল অনেকগুলি জরুরি তথ্য। কত আবেদন জমা পড়েছে, কতজনের ভেরিফিকেশন হয়েছে, কত জন অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন? সামনে এসেছে আরও অনেক নতুন খবর।

 

১৭ অগাস্ট 1/6

১৭ অগাস্ট

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েইছিলেন, সেই মতো আজ, ১৭ অগাস্ট থেকে মহিলারা অন্নপূর্ণার টাকা পাবেন। টাকা ইতিমধ্যেই ঢুকতে শুরু করেছে। সকলেই একদিনে টাকা পাবেন এমন নয়। ১৭ তারিখ থেকে টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে, ভেরিফিকেশন পর্ব যাদের মিটেছে, তাদের অ্যাকাউন্টে ধীরে ধীরে টাকা ঢুকবে।

৪৫০০ টাকা2/6

৪৫০০ টাকা

কিন্তু একটা বড় আপডেটও আছে। তাতে দেখা গিয়েছে, অনেক মহিলাই, যাঁরা প্রকৃতই আর্থিকভাবে পিছিয়ে, তাঁরা ৩০০০ টাকা নয়, মাসে ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত পেতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় আনন্দে আত্মহারা হাজার হাজার মহিলা।

কীভাবে ৪৫০০ টাকা?3/6

কীভাবে ৪৫০০ টাকা?

তাঁরা কীভাবে পাবেন ৪৫০০ টাকা? শর্ত রয়েছে। সবাই মাসে মাসে ৪৫০০ টাকা পাবেন, এমনটা একেবারেই না। অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পেলে, পাশাপাশি আর কোন কোন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাবেন? 

একসঙ্গে দুটি প্রকল্প4/6

একসঙ্গে দুটি প্রকল্প

এতদিন বাংলার মহিলারা একটিমাত্র সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতেন। কিন্তু এবার থেকে রাজ্য সরকারের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা পাবেন অনেকেই। সব মিলিয়ে মাসে মাসে ব্যাঙ্কে সেই মহিলাদের অ্যাকাউন্টে আসতে পারে ৪৫০০ টাকা।

দিব্যাঙ্গ ভাতা, প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি, বিধবা ভাতা 5/6

দিব্যাঙ্গ ভাতা, প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি, বিধবা ভাতা

'অন্নপূর্ণা যোজনা'র পাশাপাশি রাজ্য সরকারের আর কোন কোন প্রকল্পের সুবিধা পাবেন? মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, যাঁরা ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সি এবং মাসিক ৩ হাজার টাকার কম অন্য কোনও ভাতা পান, তাঁদের ক্ষেত্রে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র সুবিধা প্রযোজ্য হবে। বিধবা ভাতা পাওয়া উপযুক্ত মহিলারাও নির্দিষ্ট শর্তে অন্নপূর্ণা যোজনার আওতায় আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী  জানিয়েছেন, "দিব্যাঙ্গ ভাতা এবং প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি পাওয়া ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নিয়মে দুই সুবিধাই একসঙ্গে পাওয়ার সুযোগ থাকবে।"

১৫০০ টাকা 6/6

১৫০০ টাকা

এদিকে, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়িয়েছে বিজেপি সরকার। এক ধাক্কায় ৫০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে এই ভাতা। আগে ১০০০ টাকা করে ভাতা দেওয়া হত। সেই টাকা বাড়িয়ে এখন ১৫০০ টাকা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যাঁরা দিব্যাঙ্গ ভাতা ১৫০০ টাকা পাবেন, সেই সকল মহিলাও অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা পাবেন। তার মানে, আবেদনের পরে সরকারের তরফে ভেরিফিকেশন সম্পন্ন হলেই তাঁরা মাসে মাসে ৪৫০০ টাকা করে পাবেন।

TAGS:
Rs 4500 in Govt Schemes
Annapurna Yojana
Annapurna Yojana update
Annapurna Yojana Portal Update
Chief Minister Suvendu Adhikari

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
কত মহিলার অ্যাকাউন্টে আজ থেকে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে? যারা টাকা পাচ্ছেন না তারা কী ক
2
3
4
5