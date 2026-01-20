English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bank Note Demonitisation 2.0 FACT-CHECK: ফিরছে নোটবন্দি, ফের দাঁড়াতে হবে লাইনে? চালু ৫০০ টাকার নোট বাতিল হচ্ছে? RBI জানাচ্ছে...

PIB Fact Check on 500 notes ban: নোটবন্দির সেই অভিশপ্ত স্মৃতি কি তবে ফিরছে? ২০১৬ সালের সেই নভেম্বর মাসের লাইনে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা কি আরও একবার তাড়া করে বেড়াবে সাধারণ মানুষকে? গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া একটি জল্পনা ঘিরে ঘুম উড়েছে দেশবাসীর। প্রশ্ন একটাই— তবে কি এবার ৫০০ টাকার নোটও বাজার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে? আসতে চলেছে কি ‘নোটবন্দি ২.০’? 

| Jan 20, 2026, 03:28 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত প্রায় এক দশক আগে দেশে বড় অঙ্কের নোট বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার রেশ এখনও জনমানসে টাটকা। সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দাবি করা হচ্ছিল যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলে নতুন করে নোটবন্দির পরিকল্পনা করছে। ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলিতে বলা হয়, কালো টাকা পুরোপুরি নির্মূল করতে এবার ৫০০ টাকার নোট বাতিলের পথে হাঁটছে মোদী সরকার। এমনকি গুজব এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, দাবি করা হয় ভবিষ্যতে ১০০ টাকাই হবে দেশের সর্বোচ্চ মূল্যের কারেন্সি নোট।

 

আসরে পিআইবি: ‘ফেক চেক’ ইউনিটের কড়া বার্তা

পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে দেখে ১৮ জানুয়ারি মুখ খোলে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (PIB)-র ফ্যাক্ট চেক ইউনিট। সরকারের এই প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য যাচাইকারী সংস্থাটি সাফ জানিয়েছে, ৫০০ টাকার নোট বাতিল বা তুলে নেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও পরিকল্পনাই নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় যা রটছে, তা আদতে ‘ভুয়ো খবর’ বা মিস-ইনফরমেশন।  

আসরে পিআইবি: ‘ফেক চেক’ ইউনিটের কড়া বার্তা

পিআইবি-র পক্ষ থেকে এক্স হ্যান্ডেলে একটি গ্রাফিক পোস্ট করা হয়েছে, যেখানে ভাইরাল হওয়া বিভ্রান্তিকর বার্তার ওপর বড় হরফে লাল রঙের ‘FAKE’ স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আসরে পিআইবি: ‘ফেক চেক’ ইউনিটের কড়া বার্তা

“একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করা হচ্ছে যে, ভারত সরকার ৫০০ টাকার নোট নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনা করছে। এই দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেন্দ্রীয় সরকার এ ধরনের কোনও ঘোষণা করেনি।”  

আসরে পিআইবি: ‘ফেক চেক’ ইউনিটের কড়া বার্তা

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে যে, দেশের অর্থনৈতিক নীতি বা মুদ্রাসংক্রান্ত যে কোনও তথ্যের জন্য সাধারণ মানুষের উচিত শুধুমাত্র সরকারি সূত্র বা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিসিয়াল বিবৃতির ওপর ভরসা করা। এই ধরনের গুজব ছড়ানো ব্যক্তিদের ফাঁদে না পা দেওয়ার জন্যও নাগরিকদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।  

কেন এই আতঙ্ক?

২০১৬ সালে ১০০০ এবং ৫০০ টাকার পুরনো নোট বাতিলের পর বাজারে নতুন ৫০০ এবং ২০০০ টাকার নোট আনা হয়েছিল।   

কেন এই আতঙ্ক?

পরবর্তীতে ২০০০ টাকার নোটও বাজার থেকে তুলে নেওয়ার পর মানুষের মনে একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা তৈরি হয়েছে যে, বড় অঙ্কের নোট হয়তো সরকার দীর্ঘমেয়াদে রাখতে চায় না। সেই আশঙ্কাই এখন ৫০০ টাকার নোটকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধেছে।  

কেন এই আতঙ্ক?

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাগরিকদের আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বর্তমানের ৫০০ টাকার নোট যেমন বৈধ ছিল, তেমনই থাকবে। বাজার থেকে এটি সরানোর কোনও প্রস্তাব বর্তমানে সরকারের টেবিলে নেই।  

বিভ্রান্তি থেকে সাবধান

ইন্টারনেটের যুগে তথ্যের দ্রুত প্রসারের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির অসাধু চক্র সাধারণ মানুষের মনে ভয় তৈরির চেষ্টা করছে।   

বিভ্রান্তি থেকে সাবধান

পিআইবি সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এটিই প্রথম নয়, এর আগেও ৫০০ টাকার নোট নিয়ে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর পোস্ট ভাইরাল হয়েছিল। 

বিভ্রান্তি থেকে সাবধান

তথ্যের সত্যতা যাচাই না করে কোনও পোস্ট শেয়ার করা বা সেটিকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।  

শেষ পর্যন্ত সরকারের এই স্পষ্টীকরণে আপাতত হাফ ছেড়ে বাঁচছেন সাধারণ মানুষ। তবে গুজবের বাজার যে পুরোপুরি শান্ত হয়েছে, এমনটা বলা যাচ্ছে না।   

বিশেষজ্ঞ মহলের পরামর্শ, ব্যাঙ্কিং পরিষেবা বা মুদ্রা নিয়ে যে কোনও বড় সিদ্ধান্তের কথা খোদ প্রধানমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করে থাকেন; সুতরাং উড়ো কথায় কান না দিয়ে সরকারি ঘোষণার অপেক্ষা করাই শ্রেয়।  

