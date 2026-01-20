Bank Note Demonitisation 2.0 FACT-CHECK: ফিরছে নোটবন্দি, ফের দাঁড়াতে হবে লাইনে? চালু ৫০০ টাকার নোট বাতিল হচ্ছে? RBI জানাচ্ছে...
PIB Fact Check on 500 notes ban: নোটবন্দির সেই অভিশপ্ত স্মৃতি কি তবে ফিরছে? ২০১৬ সালের সেই নভেম্বর মাসের লাইনে দাঁড়ানোর যন্ত্রণা কি আরও একবার তাড়া করে বেড়াবে সাধারণ মানুষকে? গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়া একটি জল্পনা ঘিরে ঘুম উড়েছে দেশবাসীর। প্রশ্ন একটাই— তবে কি এবার ৫০০ টাকার নোটও বাজার থেকে তুলে নেওয়া হচ্ছে? আসতে চলেছে কি ‘নোটবন্দি ২.০’?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত প্রায় এক দশক আগে দেশে বড় অঙ্কের নোট বাতিলের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার রেশ এখনও জনমানসে টাটকা। সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দাবি করা হচ্ছিল যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলে নতুন করে নোটবন্দির পরিকল্পনা করছে। ভাইরাল হওয়া পোস্টগুলিতে বলা হয়, কালো টাকা পুরোপুরি নির্মূল করতে এবার ৫০০ টাকার নোট বাতিলের পথে হাঁটছে মোদী সরকার। এমনকি গুজব এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, দাবি করা হয় ভবিষ্যতে ১০০ টাকাই হবে দেশের সর্বোচ্চ মূল্যের কারেন্সি নোট।