Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces: ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন সশস্ত্র বাহিনীকে! মোদীর মাস্টারস্ট্রোকে পাক-চিন এবার...

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces: ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন সশস্ত্র বাহিনীকে! নরেন্দ্র মোদীর মাস্টারস্ট্রোক এবার রাত কাড়ল পাকিস্তান ও চিনের...  

Oct 23, 2025, 08:51 PM IST
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য বিরাট আপডেট। চিন ও পাকিস্তানের জন্য ভয়ংকর দুঃসংবাদ। ভারত অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম খাতে ৭৯ হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব অনুমোদন করে দিল

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces

সামরিক বাহিনীর যুদ্ধ ক্ষমতা বাড়াতে এই আকাশছোঁওয়া টাকায় রয়েছে নাগ ক্ষেপণাস্ত্র, উভচর যুদ্ধজাহাজ এবং ইলেকট্রনিক গোয়েন্দা ও নজরদারি ব্যবস্থা। এমনটাই রিপোর্ট সংবাদসংস্থা এএনআই-এর।   

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces

ডিএসি বিভিন্ন প্রস্তাব অনুমোদিত করেছে যার মোট ব্যয় প্রায় ৭৯০০০ কোটি টাকা। মোদী সরকার কর্তৃক ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০ টাকার বুস্ট সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা এখানে দেওয়া হল।  

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর সভাপতিত্বে প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিলের (ডিএসি) সভায় অনুমোদিত, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০ কোটি টাকার এই সহায়তা বিভিন্ন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যবহার করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।  

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces

পাঠকদের মনে রাখা উচিত যে, অপারেশন সিন্দুরের পর ডিএসি কর্তৃক ৭৯০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি, ক্রয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বড় সিদ্ধান্ত, গত ৫ অগস্ট ডিএসি কর্তৃক ৬৭০০০ কোটি টাকার ক্রয় প্রকল্প অনুমোদিত হওয়ার পর।  

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces

৭৯০০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ডক (এলপিডি), ৩০-মিমি নেভাল সারফেস গান (এনএসজি), অ্যাডভান্সড লাইট ওয়েট টর্পেডো (এএলডব্লিউটি), ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল ইনফ্রা-রেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক সিস্টেম এবং ৭৬-মিমি সুপার র‍্যাপিড গান মাউন্টের জন্য স্মার্ট অ্যামিউনিশন কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।  

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces

নাগ মিসাইল সিস্টেম (ট্র্যাকড) এমকে-টু (এনএএমআইএস), গ্রাউন্ড-বেজড মোবাইল ইএলআইএনটি (ইলেকট্রনিক ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম) এবং হাই-মোবিলিটি ভেহিকেল (এইএএমভি) ক্রয়ের অনুমোদন দিয়েছে ডিএসি।

