Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces: ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন সশস্ত্র বাহিনীকে! মোদীর মাস্টারস্ট্রোকে পাক-চিন এবার...

Rs 790000000000 Boost For Indian Armed Forces: ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন সশস্ত্র বাহিনীকে! মোদীর মাস্টারস্ট্রোকে পাক-চিন এবার...
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন
৭৯০০০ কোটি টাকার এই প্রকল্পে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য ল্যান্ডিং প্ল্যাটফর্ম ডক (এলপিডি), ৩০-মিমি নেভাল সারফেস গান (এনএসজি), অ্যাডভান্সড লাইট ওয়েট টর্পেডো (এএলডব্লিউটি), ইলেক্ট্রো অপটিক্যাল ইনফ্রা-রেড সার্চ অ্যান্ড ট্র্যাক সিস্টেম এবং ৭৬-মিমি সুপার র্যাপিড গান মাউন্টের জন্য স্মার্ট অ্যামিউনিশন কেনার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ৭৯০০০০০০০০০০ টাকার অনুমোদন
