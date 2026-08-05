/বিয়ের ৫ মাসেই সংসারে ফাটল? রণজয়-শ্যামৌপ্তির সম্পর্ক ভাঙার গুঞ্জন!

Ranojoy Bishnu-Shyamoupti Mudly Divorce: ধারাবাহিকের সেট থেকে প্রেম, তারপর আলো ঝলমলে বিয়ে। কিন্তু পাঁচ মাস কাটতে না কাটতেই টলিপাড়ায় কি তবে আরও এক ভাঙনের সুর? রণজয়-শ্যামৌপ্তির সুখী দাম্পত্যে হঠাৎ কার নজর লাগল? বিচ্ছেদের রটনায় রণজয়ের মুখে কুলুপ, আর শ্যামৌপ্তির রহস্যময় উত্তর বাড়াচ্ছে ধোঁয়াশা। সত্যিই কি অকালে ইতি টানছে এই সম্পর্ক?
বিয়ের ৫ মাসেই ভাঙনের মুখে রণজয়-শ্যামৌপ্তির সংসার? জল্পনায় তোলপাড় টলিপাড়া!
ধারাবাহিকের সেট থেকে প্রেমের শুরু। আইনি বিয়ের পর চলতি বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি টলিপাড়ার শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে দক্ষিণ কলকাতার সার্দান অ্য়াভিনিউর এক বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে চার হাত এক হয়েছিল রণজয় বিষ্ণু ও শ্যামৌপ্তি মুদলির।
কিন্তু বিয়ের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় ঘনাল বিচ্ছেদের মেঘ! গত দুই মাস ধরে স্টুডিয়োপাড়ায় জোর চর্চা—আলাদা হয়ে যাচ্ছেন এই তারকা জুটি। পুরনো প্রেমের সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে জলঘোলা হলেও শ্যোমৌপ্তির সঙ্গে প্রেমের জল্পনা ছিলই রণজয়ের, অন্যদিকে মাত্র ২৩ বছরেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছিলেন শ্যামৌপ্তি।
ইদানীং নাকি টলিপাড়ার কোনও অনুষ্ঠান বা পার্টিতে দুজনকে আর একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে না। তবে সম্প্রতি আর্টিস্টস ফোরামের এক অনুষ্ঠানে তাঁদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ফুলপিসি ও এডওয়ার্ডের প্রিমিয়ারেও শ্যামৌপ্তির পাশে ছিলেন রণজয়।
বিচ্ছেদের এই রটনা নিয়ে জল্পনা উস্কে যাওয়ার পর অভিনেতা রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোনের কোনও জবাব দেননি। নীরবতা বেছে নিয়েছেন অভিনেতা।
তবে এক সংবাদমাধ্যমের তরফে শ্যামৌপ্তি মুদলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিচ্ছেদের কথা সরাসরি অস্বীকার না করে সংক্ষিপ্ত জবাবে বলেন— “এই ব্যাপারে আমি কোনও মন্তব্য করব না।”
এত দ্রুত সম্পর্কের টানাপোড়েনের খবরে হতবাক ভক্তরা। সত্যিই কি ইতি টানছেন তাঁরা, নাকি এটি নিছকই রটনা—সেই উত্তরের অপেক্ষায় টলিপাড়া!