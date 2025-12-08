English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Mines Discovery: অবিশ্বাস্য মহা ঘটনা! আচমকাই রুপোর পাহাড়ের সন্ধান, জোড়া খনিতে ৭৭০ টনের সম্পদ, ঘাপটি মেরে সোনাও

Russia Found 770 Tones Of Silver Deposit: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! আচমকাই মিলল রুপোর পাহাড়ের সন্ধান। জোড়া খনিতে ৭৭০ টনের সম্পদ, ঘাপটি মেরে সোনাও 

| Dec 08, 2025, 07:42 PM IST
আচমকাই আস্ত রুপোর পাহাড়ের সন্ধান

Silver Deposit Discovery

গত সপ্তাহে দু'দিনের ভারত সফরে এসেছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ভারত এবং রাশিয়ার সম্পর্ক যখন ক্রমেই নিবিড় হচ্ছে, ঠিক তখনই এল দারুণ খবর। যা চমকে দিয়েছে বিশ্বকে।   

আচমকাই আস্ত রুপোর পাহাড়ের সন্ধান

Silver Deposit Discovery

উত্তর-পূর্ব রাশিয়ায় দু'টি নতুন রুপোর খনির সন্ধান মিলল। আর এই খবর দিল রাশিয়ান ফেডারেল এজেন্সি ফর সাবসয়েল ইউজ 

আচমকাই আস্ত রুপোর পাহাড়ের সন্ধান

Silver Deposit Discovery

নাগুরস্কয় ডিপোসিটটি জাবায়কালস্কি ক্রাইতে পাওয়া গিয়েছে এবং কেগালি ডিপোসিটটি মাগাদান ওব্লাস্টে মিলেছে।  

আচমকাই আস্ত রুপোর পাহাড়ের সন্ধান

Silver Deposit Discovery

নাগুরস্কয়তে আনুমানিক ৬৯৯.৬ টন রুপো ও কেগালিতে আনুমানিক ৭০.৫ টন রুপো মজুদ রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।  

আচমকাই আস্ত রুপোর পাহাড়ের সন্ধান

Silver Deposit Discovery

রাশিয়ার বিশাল ভূমি জুড়ে প্রচুর পরিমাণে শক্তি সম্পদ রয়েছে। বিশেষ করে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম    

আচমকাই আস্ত রুপোর পাহাড়ের সন্ধান

Silver Deposit Discovery

২০২৫ সালে রাশিয়ায় ২০০ টিরও বেশি নতুন খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে।   

আচমকাই আস্ত রুপোর পাহাড়ের সন্ধান

Silver Deposit Discovery

মাগাদান ওব্লাস্ট সোনার মজুদের জন্য পরিচিত। অন্যদিকে উঙ্গুরস্কয়েতে ফসফরাস এবং লৌহ আকরিকে সমৃদ্ধ...  

