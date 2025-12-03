Vladimir Putin's net worth and life: বহু প্রেম, বিলাসি জীবন, নৌযান, আস্ত দ্বীপ, প্লেন-ট্রেন, মেগা প্রাসাদ, মাটির নীচে বিলাসি বাংকার! রহস্যময় পুতিনের রোমাঞ্চকর জীবন...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Vladimir Putin's net worth and life: বহু প্রেম, বিলাসি জীবন, নৌযান, আস্ত দ্বীপ, প্লেন-ট্রেন, মেগা প্রাসাদ, মাটির নীচে বিলাসি বাংকার! রহস্যময় পুতিনের রোমাঞ্চকর জীবন...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভ্লাদিমির পুতিন, বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় এবং প্রভাবশালী নেতা। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আধুনিক রাজনীতির সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে গণ্য হন। তাঁর শক্তি, ব্যক্তিত্ব এবং জমকালো জীবনযাত্রা সবসময় আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। তবে পুতিন নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও সম্পদ সম্পর্কে কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আনতে দেন না, ফলে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তা আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে। পুতিন একসময় একজন কেজিবি (KGB) অফিসার ছিলেন। ভারত ও রাশিয়ার সম্পর্ক মজবুত করতে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।

Dec 03, 2025, 08:52 PM IST
মোট সম্পত্তির পরিমাণ (Net Worth)

পুতিনের বার্ষিক সরকারি বেতন বছরে প্রায় ১,৪০,০০০ ডলার (আনুমানিক ১.১৬ কোটি)। কিন্তু এই সামান্য বেতনের বিপরীতে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত বিশাল বলে অনুমান করা হয় আনুমানিক সম্পদ: রাশিয়ার বিষয়ে ওয়াকিবহাল কিছু বিশেষজ্ঞের মতে, ভ্লাদিমির পুতিনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২০০ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ১৬.৬৭ লক্ষ কোটি) পর্যন্ত হতে পারে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করবে। সুইডিশ অর্থনীতিবিদ আন্ডার্স অসলুন্ডের অনুমান অনুযায়ী, তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন থেকে ১৩০ বিলিয়ন-এর মধ্যে।

গাড়ি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত জিনিস (Cars)

পুতিনকে বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল সংগ্রহকারীরাদের একজন বলে মনে করা হয়: গাড়ি: তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে প্রায় ৭০০টি গাড়ি রয়েছে বলে জানা যায়। এর মধ্যে রয়েছে Aurus Senat Limousine এবং Mercedes ML 500-এর মতো বিলাসবহুল মডেল।

বিলাসবহুল বাসস্থান ও প্রাসাদ

কৃষ্ণ সাগরের প্রাসাদ (Black Sea Palace): রাশিয়ার যে বিশাল প্রাসাদটি প্রায়শই পুতিনের সাথে যুক্ত করা হয়, তা নিজেই একটি রহস্যময় সাম্রাজ্যের মতো। শত শত একর জমির ওপর নির্মিত এই প্রাসাদটির অভ্যন্তরভাগ একটি রাজকীয় জাদুঘরের মতো।

বিলাসবহুল বাসস্থান ও প্রাসাদ

বৈশিষ্ট্য: বিশাল কক্ষ, ইতালীয় সাজসজ্জা, থিয়েটার হল, স্পা, ওয়াইন রুম এবং ভূগর্ভস্থ পথ থাকার কারণে এটি আধুনিক যুগের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ব্যক্তিগত বাসভবনগুলির মধ্যে একটি হিসেবে পরিচিত। মূল্য: এর মূল্য শত শত কোটি ডলার বলে মনে করা হয়।

চলন্ত কেল্লা: পুতিনের গোপন ট্রেন

পুতিনের নিরাপত্তার জন্য একটি বিশেষ ট্রেন ব্যবহার করা হয়, যার সম্পূর্ণ ভ্রমণপথ গোপন রাখা হয়।

সুরক্ষা: ট্রেনটি বাইরে থেকে সাধারণ মনে হলেও, ভেতরে এটি একটি চলমান সুরক্ষিত কেল্লার মতো।

চলন্ত কেল্লা: পুতিনের গোপন ট্রেন

সুবিধা:  এর ভেতরে জিমনেশিয়াম থেকে শুরু করে স্পা পর্যন্ত সমস্ত সুবিধা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর নিরাপত্তা প্রযুক্তি এতটাই উন্নত যে এটি যেকোনো বিপদ মোকাবিলায় সক্ষম।

আকাশে ওড়ে 'ফ্লাইং ক্রেমলিন'

ভ্লাদিমির পুতিনের একটি বিশাল বিমানবহর (Airfleet) রয়েছে। বহু বিমান ও হেলিকপ্টারে সজ্জিত এই বহরের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো একটি অত্যাধুনিক জেট, যাকে এর জাঁকজমক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে 'ফ্লাইং ক্রেমলিন' বলা হয়।

বিমান ও হেলিকপ্টার

এই বিমানটি একটি ৫-তারা হোটেলের মতো সজ্জিত এবং এটি মিসাইল-ডিফেন্স সিস্টেমের সাথে সজ্জিত বলে জানা যায়।

বিলাসবহুল জীবনযাত্রা:

গাড়ি, ইয়ট ও ঘড়ি- ভ্লাদিমির পুতিনের জীবনধারার সবচেয়ে জমকালো দিক হল তাঁর গাড়ি এবং ঘড়ির সংগ্রহ।

ঘড়ির শখ:

তাঁর ঘড়ির সংগ্রহও আলোচনার বিষয়, যেখানে বিরল মডেল এবং লক্ষ-কোটি টাকার ঘড়ি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গোপন বাঙ্কার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

রাশিয়ার অভ্যন্তরে এবং বাইরে অনেক জায়গায় পুতিনের অত্যন্ত সুরক্ষিত গোপন সামরিক-নিরাপত্তা ঘাঁটি (Secret Bunkers) রয়েছে বলে শোনা যায়। এই স্থানগুলি মাটির নিচে অনেকগুলো তলায় তৈরি এবং অত্যাধুনিক নজরদারি প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত।

ব্যক্তিগত জীবন: প্রশ্ন বেশি, উত্তর কম

পুতিন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে প্রায় কিছুই প্রকাশ করেন না। তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে জন্মগ্রহণ করেন, বিয়ে করেন এবং তাঁর দুই মেয়ে রয়েছে। 

ব্যক্তিগত জীবন: প্রশ্ন বেশি, উত্তর কম

কিন্তু তিনি পরিবারকে সবসময় জনসাধারণের জীবন থেকে দূরে রেখেছেন। এই কারণেই পুতিনের ব্যক্তিত্ব এবং জীবনযাত্রা বিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় নেতাদের মধ্যে গণ্য হয়।

