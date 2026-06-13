/Saayoni Ghosh: বিরোধী শিবিরে তৃণমূল যুব সভাপতি সায়নী ঘোষ, বিরাট পদক্ষেপ নিল দল

Saayoni Ghosh: বিরোধী শিবিরে আনাগোনা করলেও দল ও পদ থেকে ইস্তফা দেননি সায়নী ঘোষ। এনিয়ে দলের 'হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে' তুমুল ক্ষোভ আছড়ে পড়ে
যুব সভাপতির পদ থেকে এখনও ইস্তফা দেননি সায়নী ঘোষ অথচ ইতিমধ্যে তাঁর বিরোধী শিবিরে নাম লেখানোর জল্পনা তুঙ্গে। একই সময়ে ‘মালা’রা ইস্তফা দিলেও সায়নী কেন এখনও সগৌরবে নিজের পদে অনড়, তা নিয়ে দলের অন্দরেই শুরু হয়ে গিয়েছিল তীব্র কোন্দল। এবার তার ইতি।-তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
শনিবার তৃণমূল যুব সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সায়নী ঘোষকে। এমনটাই জানিয়েছেন কুণাল ঘোষ। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
বিরোধী শিবিরে আনাগোনা করলেও দল ও পদ থেকে ইস্তফা দেননি সায়নী ঘোষ। এনিয়ে দলের 'হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে' তুমুল ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। তার পরেই কড়া পদক্ষেপ নিয়ে নিল দল। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
এদিকে, সায়নী ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হলেও সেই পদে আনা হল কাকে? জানা যাচ্ছে সায়নীর জায়গায় তৃণমূল যুব সভাপতির পদে আনা হল অর্ণব বন্দ্য়োপাধ্যায়কে। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
অন্যদিক, এতদিন উত্তর কলকাতা সামলাত কোর কমিটি। চেয়ারম্যান ছিলেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার কুণাল ঘোষ হলেন উত্তর কলকাতার সভাপতি। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী
তৃণমূল সূত্রে খবর, লোকসভায় উপদেষ্টা করা হল সৌগত রায়কে। অন্যদিকে, দল ছাড়লেন মানস ভুঁইয়া। -তথ্য-প্রবীর চক্রবর্তী