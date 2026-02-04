Aindrila Sharma Sister Wedding: তোজো-বোজোর আদর আর চোখে জল, দিদির বিয়েতে স্মৃতি হয়েই ফিরলেন ঐন্দ্রিলা শর্মা! পাশে সব্যসাচী...

Aindrila Sharma Sister Wedding: তোজো-বোজোর আদর আর চোখে জল, দিদির বিয়েতে স্মৃতি হয়েই ফিরলেন ঐন্দ্রিলা শর্মা! পাশে সব্যসাচী...
Sabyasachi at Aindrila Sharma Sister Wedding: ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষ হয়েছিল লড়াকু মেয়ে ঐন্দ্রিলার। সেই কঠিন সময়ে ছায়ার মতো পাশে ছিলেন সব্যসাচী। ঐন্দ্রিলার চলে যাওয়ার পর তিনি অভিনয় জগৎ এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তবে দিদি ঐশ্বর্যর এই বিশেষ দিনে তাঁর উপস্থিতি প্রমাণ করল, সম্পর্কের সুতো আজও কতটা শক্ত।
