Zee News Bengali
Aindrila Sharma Sister Wedding: তোজো-বোজোর আদর আর চোখে জল, দিদির বিয়েতে স্মৃতি হয়েই ফিরলেন ঐন্দ্রিলা শর্মা! পাশে সব্যসাচী...

Sabyasachi at Aindrila Sharma Sister Wedding: ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষ হয়েছিল লড়াকু মেয়ে ঐন্দ্রিলার। সেই কঠিন সময়ে ছায়ার মতো পাশে ছিলেন সব্যসাচী। ঐন্দ্রিলার চলে যাওয়ার পর তিনি অভিনয় জগৎ এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তবে দিদি ঐশ্বর্যর এই বিশেষ দিনে তাঁর উপস্থিতি প্রমাণ করল, সম্পর্কের সুতো আজও কতটা শক্ত।

| Feb 04, 2026, 07:24 PM IST
1/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: শর্মা পরিবারে এখন উৎসবের আবহ, কিন্তু সেই আনন্দের রঙে মিশে আছে এক বিষণ্ণ সুর। অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা শর্মার স্মৃতিকে সাক্ষী রেখে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন তাঁর দিদি ঐশ্বর্য শর্মা।   

2/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

গত মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারি চিকিৎসক দিব্যজিৎ দত্তের সঙ্গে আইনি বিয়ে সারলেন তিনি।   

3/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

এই বিশেষ দিনটির সবচেয়ে চর্চিত এবং আবেগঘন মুহূর্ত হয়ে থাকল সব্যসাচী চৌধুরীর উপস্থিতি।  

4/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

ঐন্দ্রিলার মৃত্যুর পর থেকে নিজেকে একপ্রকার লোকচক্ষুর আড়ালে নিয়ে গিয়েছিলেন সব্যসাচী। দীর্ঘ বিরতির পর ফিরেছেন অভিনয়ে। এবার শর্মা পরিবারের অন্দরে ধরা দিলেন তিনি।   

5/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

পরনে সাধারণ সাদা শার্ট আর নীল ডেনিম, চোখেমুখে সেই চেনা প্রশান্তি। তাঁকে দেখা মাত্রই বাড়ির দুই পোষ্য তোজো আর বোজো ছুটে আসে।   

6/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

ঐন্দ্রিলার প্রিয় সারমেয় দুটির সঙ্গে সব্যসাচীর পুনর্মিলন সেখানে উপস্থিত সকলের চোখ ভিজিয়ে দিয়েছিল।  

7/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

বিয়ের প্রতিটি মুহূর্তে মনে পড়ছিল ঐন্দ্রিলাকে। ঐশ্বর্য সংবাদমাধ্যমের সামনে আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, “বোন থাকলে আজ ওরই আগে বিয়ে হত সব্যসাচীর সঙ্গে।”   

8/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

এমনকি ঐশ্বর্যর বিয়ের খুঁটিনাটি অনেক পরিকল্পনাও ঐন্দ্রিলা আগে থেকেই গুছিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর ছবিকে সামনে রেখেই আইনি সই সারেন নবদম্পতি।   

9/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

ঐন্দ্রিলার মা শিখা শর্মার কথায়, “ও তো আমাদের আশপাশেই আছে।”  

10/10

ঐন্দ্রিলার দিদির বিয়ে

২০২২ সালের ২০ নভেম্বর ক্যানসারের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াই শেষ হয়েছিল লড়াকু মেয়ে ঐন্দ্রিলার। সেই কঠিন সময়ে ছায়ার মতো পাশে ছিলেন সব্যসাচী। ঐন্দ্রিলার চলে যাওয়ার পর তিনি অভিনয় জগৎ এবং সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। তবে দিদি ঐশ্বর্যর এই বিশেষ দিনে তাঁর উপস্থিতি প্রমাণ করল, সম্পর্কের সুতো আজও কতটা শক্ত।

