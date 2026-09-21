/SAFEST CARS IN INDIA 2026: চারচাকা নেওয়ার কথা ভাবছেন? টাটা-মাহিন্দ্রা না ফোকসওয়াগেন! সবচেয়ে নিরাপদ কোন কোন গাড়ি? ৫ স্টার রেটিং কাদের?

SAFEST CARS IN INDIA 2026: ক্র্যাশ-টেস্ট পারফরম্যান্সই শেষ কথা। সেই ভিত্তিতেই এনসিএপি অথবা গ্লোবাল এনসিএপি রেটিং। দেখে নিন দেশের সবচেয়ে নিরাপদ গাড়ি কোনগুলি এখন। শুধু দেখতে ভালো হলেই তো চলে না, নিরাপত্তাই তো আসল।
২০২৬ সালে ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ গাড়িগুলি নির্ধারিত হয়েছে সেগুলির অসাধারণ ক্র্যাশ-টেস্ট পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই, যেখানে গাড়িগুলি ‘ভারত এনসিএপি (BNCAP) অথবা গ্লোবাল এনসিএপি (GNCAP) থেকে ৫-স্টার নিরাপত্তা রেটিং পেয়েছে। গাড়ির নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে এক্ষেত্রে গাড়ির কাঠামোগত দৃঢ়তা এবং অ্যাডভান্সড ড্রাইভার অ্যাসিস্ট্যান্স সিস্টেমের (ADAS) মতো প্রযুক্তিগুলিই বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।
রয়েছে ৫ স্টার BNCAP / GNCAP রেটিং। নিরাপত্তায় ৭টি এয়ারব্যাগ, লেভেল ২ ADAS ও ইলেকট্রনিক স্ট্যাবিলিটি কন্ট্রোল (ESC) আছে। পরিবারকে নিয়ে দীর্ঘ দূরত্বে ভ্রমণের আদর্শ গাড়ি
রয়েছে ৫ স্টার BNCAP / GNCAP রেটিং। নিরাপত্তায় স্ট্যান্ডার্ড ৬টি এয়ারব্যাগ, লেভেল ২ ADAS, স্বয়ংক্রিয় জরুরি ব্রেকিং ও কাঠামোগত দৃঢ়তা আছে। প্রযুক্তি-প্রেমী ও বড় পরিবারের জন্য় আদর্শ গাড়ি
রয়েছে ৫ স্টার GNCAP রেটিং। নিরাপত্তায় স্ট্যান্ডার্ড ৬টি এয়ারব্যাগ, শক্তিশালী জার্মান প্রকৌশল ও মাল্টি-কলিশন ব্রেক আছে। উচ্চ গতিতেও মহাসড়কে স্থিতিশীলতা দেয় এই গাড়ি
রয়েছে ৫ স্টার GNCAP রেটিং। নিরাপত্তায় স্ট্যান্ডার্ড ৬টি এয়ারব্যাগ, প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু আরোহী সুরক্ষায় হাই স্কোর, MQB-A0-IN প্ল্যাটফর্ম আছে। কমপ্যাক্ট SUV ক্রেতাদের জন্য় আদর্শ চারচাকা
রয়েছে ৫ স্টার GNCAP রেটিং। ভ্যারিয়েন্টের উপর নির্ভর করে স্ট্যান্ডার্ড ২ থেকে ৬টি এয়ারব্যাগ, শক্তিশালী ল্যাডার-ফ্রেম চ্যাসিস, রোল-ওভার প্রতিরোধ ব্যবস্থা, EBD-সহ ABS আছে। দুর্গম ভূখণ্ড ও অফ-রোডিংয়ের জন্য় আদর্শ গাড়ি
রয়েছে ৫ স্টার BNCAP / GNCAP রেটিং। নিরাপত্তায় স্ট্যান্ডার্ড ৬টি এয়ারব্যাগ, সুরক্ষিত কেবিন কাঠামো, ৩৬০-ডিগ্রি ক্যামেরা ও ISOFIX চাইল্ড সিট অ্যাঙ্কর আছে। সাশ্রয়ী ভাবে শহরে গাড়ি চালানোর জন্য় আদর্শ
রয়েছে ৫ স্টার GNCAP রেটিং। নিরাপত্তায় স্ট্যান্ডার্ড ৬টি এয়ারব্যাগ, ইলেকট্রনিক স্ট্যাবিলিটি প্রোগ্রাম ও ৩৬০-ডিগ্রি ক্যামেরা আছে। কমপ্যাক্ট সেডান ও জ্বালানি সাশ্রয়ী গাড়ির সন্ধানে থাকা ক্রেতাদের জন্য় আদর্শ