/কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির বড় সুযোগ! কত পদে নিয়োগ, কত বেতন, আবেদনের শেষ দিন কবে?

Govt Jobs: কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে শূন্যপদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পদে রয়েছে চাকরির সুযোগ। যোগ্যতা কত। আগ্রহী প্রার্থীদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আবেদন করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ জানুন
কারা সুযোগ পাবেন?কীভাবে আবেদন করবেন?
সাহিত্য একাদেমিতে বিভিন্ন পদে মোট ৩০ জনকে নিয়োগ করা হবে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন এই স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ১৩ ধরনের পদে সরাসরি নিয়োগ হবে। দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, বেঙ্গালুরু এবং চেন্নাইয়ের দফতরে রয়েছে চাকরির সুযোগ। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে ২২ অগাস্ট ২০২৬। আবেদন করার শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
মোট ১৩ ধরনের পদে নিয়োগ হবে—ডেপুটি সেক্রেটারি (জেনারেল-অ্যাডমিন) — ১, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর — ১, সিনিয়র লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট — ২, জুনিয়র ট্রান্সলেশন অফিসার — ১, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট — ১, প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট — ১, পাবলিকেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট — ৫, প্রুফ রিডার কাম জেনারেল অ্যাসিস্ট্যান্ট — ২, স্টেনোগ্রাফার গ্রেড-২ — ৪, মেসেঞ্জার কাম রাইডার — ১, ভ্যান ড্রাইভার — ১, জুনিয়র ক্লার্ক — ৪, মাল্টি-টাস্কিং স্টাফ বা MTS — ৬। সব মিলিয়ে ৩০টি শূন্যপদ।
পদ অনুযায়ী যোগ্যতা আলাদা। ডেপুটি সেক্রেটারি পদের জন্য ভাষা বা MBA/Public Administration-এ মাস্টার্স এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা চাওয়া হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর-এর জন্য স্বীকৃত ভাষা/সাহিত্যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন এবং ৫ বছরের কপি এডিটিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। অন্যদিকে জুনিয়র ক্লার্ক, স্টেনোগ্রাফার, MTS-সহ বেশ কিছু পদের জন্য ১০+২ বা সমতুল শিক্ষাগত যোগ্যতাই প্রয়োজন। MTS পদের ক্ষেত্রে ১০ম/১০+২ বা ITI সমতুল যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে। সব পদের ক্ষেত্রেই সর্বোচ্চ বয়স ৫০ বছর। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা বয়সে ছাড় পাবেন।
পদ অনুযায়ী সপ্তম বেতন কমিশনের Pay Matrix অনুযায়ী বেতন দেওয়া হবে। ডেপুটি সেক্রেটারি:৬৭,৭০০–২,০৮,৭০০, অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ৫৬,১০০–১,৭৭,৫০০, লেভেল ৬-এর পদ: ৩৫,৪০০–১,১২,৪০০, লেভেল ৪-এর পদ: ২৫,৫০০–৮১,১০০, লেভেল ২-এর পদ: ১৯,৯০০–৬৩,২০০, MTS: ১৮,০০০–৫৬,৯০০। অর্থাৎ যোগ্যতা ও পদ অনুযায়ী মাসে ২ লক্ষ টাকারও বেশি পর্যন্ত বেতন পাওয়ার সুযোগ রয়েছে।
লেভেল ১০ ও ১১-এর পদে— সাধারণ/OBC: ১,০০০, SC/ST/মহিলা: ৫০০, EWS/PwD: কোনও ফি নেই, লেভেল ১ থেকে ৬-এর পদে— সাধারণ/OBC: ৮০০, SC/ST/মহিলা: ৫০০, EWS/PwD: কোনও ফি নেই। ফি দিতে হবে Demand Draft-এর মাধ্যমে। ড্রাফট করতে হবে ‘Secretary, Sahitya Akademi, New Delhi’-এর নামে। একাধিক পদে আবেদন করলে প্রতিটি পদের জন্য আলাদা আবেদনপত্র এবং ফি দিতে হবে। ফি ফেরতযোগ্য নয়।
নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথির স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং সাম্প্রতিক পাসপোর্ট সাইজের ছবি দিতে হবে। আবেদন পাঠাতে হবে Speed Post অথবা Registered Post-এর মাধ্যমে। আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: Secretary, Sahitya Akademi, Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi–110001। ই-মেল মারফত আবেদন গ্রহণ করা হবে না। অসম্পূর্ণ আবেদন, সই না থাকা আবেদন, প্রয়োজনীয় নথি না থাকা বা নির্ধারিত সময়ের পরে পাঠানো আবেদন বাতিল হতে পারে। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬। অফিসিয়াল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি: Sahitya Akademi Recruitment 2026