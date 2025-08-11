Saif Ali Khan- Kareena Kapoor: অন্য নায়িকার প্রেমে হাবুডুবু! ভাঙছে করিনা-সইফের ১৩ বছরের সংসার?

Saif Ali Khan- Kareena Kapoor: অন্য নায়িকার প্রেমে হাবুডুবু! ভাঙছে করিনা-সইফের ১৩ বছরের সংসার?
Saif-Kareena Divorce Rumour: সম্প্রতি জনপ্রিয় দম্পতি নাকি বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন, এই খবরেই সরগরম গোটা ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু কেন?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০১২ সালে বলিউড অভিনেত্রী করিনা কাপুরকে বিয়ে করেন পতৌদি পরিবারের নবাব অভিনেতা সইফ আলি খান। এর আগে প্রথম স্ত্রী অমৃতা সিংয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর দীর্ঘদিন চুটিয়ে প্রেম করেন এ তারকা জুটি। বিয়ের পর দুই সন্তান- তৈমুর ও জেহর জন্ম হয়। কেরিয়ার ও সংসার একসঙ্গে সামলে আসছিলেন করিনা কাপুর। এর মধ্যে শোনা গেল তাঁদের বিচ্ছেদের গুঞ্জন।
পাকিস্তানি সাংবাদিক মুবাসের দাবি-সইফ ও করিনার দাম্পত্যে নাকি ক্রমেই জটিলতা বাড়ছে। তিনি জানান, এক ভারতীয় সূত্রেই এ তথ্য পেয়েছেন তিনি। যদিও কোনো সংবাদমাধ্যম কিংবা নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ তিনি প্রকাশ করতে পারেননি।মুবাসের আরও দাবি করেন, করিনা নাকি সইফকে হাতেনাতে ধরেন অন্য এক নারীর সঙ্গে। সেখান থেকেই দাম্পত্য সম্পর্কে চিড় ধরেছে।
