Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী?

Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী?
Ekal Run: এফটিএস যুবো আয়োজিত 'একল রান'-এ গডরেজ ওয়াটারসাইডে ৫০০০ এর অধিক অংশগ্রহণকারী দৌড়ালেন ২১, ১০, ৫ ও ৩ কিমি বিভাগে। সাইনা নেহওয়ালের উদ্বোধনে জমজমাট আয়োজন। সমাজ উন্নয়ন ও শিক্ষার বার্তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে একল বিদ্যালয় ও এফটিএস-এর মহৎ প্রয়াস।
৫০০০ পায়ে একতা
দৌড়ে সমাজের বার্তা
সাইনার ছোঁয়ায় অনুপ্রেরণা
তারকায় ভরা মঞ্চ
ফিটনেসে সমাজসেবার ছোঁয়া
উদ্দীপনায় সাইনার আগমন
নেতৃত্বে অভিজ্ঞদের উপস্থিতি
তরুণ নেতৃত্বের দীপ্তি
একল বিদ্যালয়ের আলো
শান্তির পথে সংগঠন
