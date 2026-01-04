English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Saina Nehwal: শীতের সকালে শহরে সাইনা! জানেন সেক্টর ফাইভে কী করলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী?

Ekal Run: এফটিএস যুবো আয়োজিত 'একল রান'-এ গডরেজ ওয়াটারসাইডে ৫০০০ এর অধিক অংশগ্রহণকারী দৌড়ালেন ২১, ১০, ৫ ও ৩ কিমি বিভাগে। সাইনা নেহওয়ালের উদ্বোধনে জমজমাট আয়োজন। সমাজ উন্নয়ন ও শিক্ষার বার্তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে একল বিদ্যালয় ও এফটিএস-এর মহৎ প্রয়াস।

| Jan 04, 2026, 06:17 PM IST
৫০০০ পায়ে একতা

এফটিএস যুবো বার্ষিক ফ্ল্যাগশিপ ইভেন্ট 'একল রান' আজ অনুষ্ঠিত হল কলকাতার গডরেজ ওয়াটারসাইডে। ৫০০০-রও বেশি অংশগ্রহণকারী ২১, ১০, ৫ ও ৩ কিমি দৌড়ে অংশ নেন উৎসাহভরে।

দৌড়ে সমাজের বার্তা

সকালবেলা থেকেই জমজমাট পরিবেশ, ছোট থেকে বড়- সব বয়সের মানুষ দৌড়ে সামিল হয়ে এক অনন্য উদাহরণ গড়লেন। স্বাস্থ্য ও সমাজসেবার মেলবন্ধনে মুখরিত হল গোটা এলাকা।

সাইনার ছোঁয়ায় অনুপ্রেরণা

এই বিশেষ দৌড় প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন অলিম্পিক পদকজয়ী ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়াল। তাঁর উপস্থিতি গোটা অনুষ্ঠানে এনে দেয় অনুপ্রেরণার এক নতুন মাত্রা।

তারকায় ভরা মঞ্চ

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগরের পুলিশ কমিশনার শ্রী মুকেশ, অভিনেতা রাহুল দেব বোস, অভিনেত্রী দেবাদৃতা বসু ও পায়েল মুখার্জি সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

ফিটনেসে সমাজসেবার ছোঁয়া

এফটিএস যুবো সভাপতি ঋষভ সারাওগি বলেন, 'একল রান আজ এক শক্তিশালী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যেখানে ফিটনেস ও সমাজসেবা একসঙ্গে পথ চলেছে।'

উদ্দীপনায় সাইনার আগমন

জাতীয় সমন্বয়কারী গৌরব বাগলা বলেন, 'সাইনা নেহওয়ালের উপস্থিতি আমাদের সপ্তম সংস্করণে এক গর্বের মুহূর্ত। তাঁর আগমন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে।'

নেতৃত্বে অভিজ্ঞদের উপস্থিতি

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব- সজন বংসল, রমেশ সরাওগি, রমেশ মাহেশ্বরী, রূপা আগরওয়াল, রাকেশ ঝুনঝুনওয়ালা সহ বহু বিশিষ্ট সদস্য।  

তরুণ নেতৃত্বের দীপ্তি

এফটিএস যুবা-র কার্যনির্বাহী কমিটিতে রয়েছেন - নিরজ হরোডিয়া, রাউনক ফতেসারিয়া, রিশভ গাডিয়া, অভয় কেজরিওয়াল, রোহিত বুচা সহ একঝাঁক তরুণ নেতৃত্ব।  

একল বিদ্যালয়ের আলো

ফ্রেন্ডস অফ ট্রাইবালস সোসাইটি' বর্তমানে ৪৫,৩৫২টি একল বিদ্যালয়ের মাধ্যমে ১১,৯৮,০৮৮ শিশুকে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামে।

শান্তির পথে সংগঠন

২০১৭ সালে গান্ধী শান্তি পুরস্কারে সম্মানিত এই সংগঠন, কলকাতা সদর দপ্তর থেকে পরিচালিত হয়ে দেশের ৩৭টি অধ্যায়ে সমাজ উন্নয়ন-এর কাজ করে চলেছে নিরলসভাবে।

