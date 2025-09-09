Salman Khan: 'ওঁরা ভয়ংকর গোঁড়া মুসলিম, দাবাং-এ মালাইকা শরীর দেখিয়ে আইটেম ডান্স নাচবে, কিছুতেই মানছিল না সলমান-আরবাজ'...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Malaika Arora-Arbaaz Khan: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক অভিনব কাশ্যপ জানান যে, সলমান এবং আরবাজ খান প্রথমে মালাইকার এই আইকনিক গানটি করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি আরও জানান, কীভাবে মালাইকা শেষ পর্যন্ত তাঁদের রাজি করিয়েছিলেন। পরিচালকের আরও দাবি, "মালাইকাও তাঁর পোশাকের ব্যাপারে সলমানের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা চান তাঁদের নারীরা আবৃত থাকুক। তাই, তাঁরা চাননি মালাইকা আইটেম গানটি করুক।"

| Sep 09, 2025, 04:23 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:  বলিউডের সুপারস্টার সালমান খানের 'দাবাং' ছবিটি শুধু ব্লকবাস্টারই হয়নি, বলিউডের পুলিস ইউনিভার্সেরও শুরু এই ছবি দিয়ে। ছবিটির অন্যতম বড় আকর্ষণ ছিল মালাইকা অরোরা অভিনীত চার্টবাস্টার গান 'মুন্নি বদনাম হুয়ি'। 

তবে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক অভিনব কাশ্যপ জানান যে, সলমান এবং আরবাজ খান প্রথমে মালাইকার এই আইকনিক গানটি করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি আরও জানান, কীভাবে মালাইকা শেষ পর্যন্ত তাঁদের রাজি করিয়েছিলেন।

অভিনব প্রকাশ করেন যে আরবাজ তাঁর তৎকালীন স্ত্রীর "আইটেম গার্ল" হিসেবে পরিচিতি পাওয়ার ধারণায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন। 

তিনি বলেন, "তিনি পছন্দ করেননি যে তাঁর স্ত্রীকে 'আইটেম গার্ল' হিসেবে তকমা দেওয়া হবে। আরবাজ এবং সলমান, তাঁরা যাই বলুন না কেন, আসলে তাঁরা খুবই রক্ষণশীল মুসলিম"। 

পরিচালকের আরও দাবি, "মালাইকাও তাঁর পোশাকের ব্যাপারে সলমানের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা চান তাঁদের নারীরা আবৃত থাকুক। তাই, তাঁরা চাননি মালাইকা আইটেম গানটি করুক।"

মালাইকা কীভাবে তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন তা ব্যাখ্যা করে অভিনব যোগ করেন, "কিন্তু মালাইকা একজন শক্তিশালী এবং স্বাধীনচেতা মহিলা, তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নেন। যখন তাঁকে এই গানটির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তিনি হ্যাঁ বলেন।"

"আরবাজকে রাজি করাতে কিছুটা বোঝাতে হয়েছিল। মালাইকা তাঁকে বলেন যে এটি অশ্লীল কিছু নয়, শুধু নাচ এবং গানের মধ্যে সবাই পরিবার, তুমি কী নিয়ে ভয় পাচ্ছো? আর অবশ্যই, সেই গানটি বহু রেকর্ড ভেঙেছিল।" বলেন পরিচালক। 

পরিচালক আরও জানান যে, প্রথমে সলমান গানটির অংশ ছিলেন না, কিন্তু এই গান হিট হবে ভেবেই তিনি গানে জুড়ে যান। এরপর টিম সিকোয়েন্সটি নতুন করে সাজায়, যাতে সলমান, সোনু সুদ এবং মালাইকা একসঙ্গে থাকতে পারেন।

আরবাজ এবং মালাইকা ১৯৯৮ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং ২০০২ সালে তাঁদের পুত্র আরহান জন্মগ্রহণ করে। ১৮ বছর দাম্পত্য জীবন কাটানোর পর, তাঁরা ২০১৬ সালে আলাদা হয়ে যান এবং ২০১৭ সালে তাঁদের বিবাহবিচ্ছেদ চূড়ান্ত হয়। 

আরবাজ এখন শুরা খানকে বিয়ে করেছেন এবং তিনি ও মালাইকা তাঁদের ছেলের সহ-অভিভাবক হিসেবে রয়েছেন। মালাইকা বিগত কয়েক বছর অর্জুন কাপুরকে ডেট করলেও এখন তিনি সিঙ্গেল।   

