Salman Khan: 'ওঁরা ভয়ংকর গোঁড়া মুসলিম, দাবাং-এ মালাইকা শরীর দেখিয়ে আইটেম ডান্স নাচবে, কিছুতেই মানছিল না সলমান-আরবাজ'...

Salman Khan: 'ওঁরা ভয়ংকর গোঁড়া মুসলিম, দাবাং-এ মালাইকা শরীর দেখিয়ে আইটেম ডান্স নাচবে, কিছুতেই মানছিল না সলমান-আরবাজ'...
Malaika Arora-Arbaaz Khan: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরিচালক অভিনব কাশ্যপ জানান যে, সলমান এবং আরবাজ খান প্রথমে মালাইকার এই আইকনিক গানটি করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি আরও জানান, কীভাবে মালাইকা শেষ পর্যন্ত তাঁদের রাজি করিয়েছিলেন। পরিচালকের আরও দাবি, "মালাইকাও তাঁর পোশাকের ব্যাপারে সলমানের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁরা চান তাঁদের নারীরা আবৃত থাকুক। তাই, তাঁরা চাননি মালাইকা আইটেম গানটি করুক।"
