Salman Khan: 'সলমান একটা অসভ্য, গুন্ডা আর ওর ফ্যামিলিও খুবই ফালতু!', ভয়ংকর বিস্ফোরণ 'দাবাং' পরিচালকের...

Abhinav Kashyap: বলিউডে প্রচলিত, সলমন খানের হাত মাথায় থাকলে সাফল্য মেলে, আবার তাঁর বিরাগভাজন হলে টিকে থাকা দায় হয়। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর পরে স্বজনপোষণ নিয়ে সলমন ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন ‘দবং’ ছবির পরিচালক অভিনব কাশ্যপ। অভিযোগ তোলেন, তাঁর কর্মজীবন নষ্ট করার চেষ্টা করেন ‘খান ব্রাদার্স’। ফের একই মানুষের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অনুরাগ কাশ্যপের দাদা।

| Sep 08, 2025, 07:17 PM IST
ডিরেক্টর অভিনব কাশ্যপ, ২০১০ সালে সলমন খানের সঙ্গে দাবাং সিনেমায় কাজ করেছিলেন, এবার অভিনেতার সমালোচনা করে তাকে ‘গুণ্ডা’ এবং তাঁর পরিবারকে ‘প্রতিশোধপরায়ণ’ বলেছেন। 

 তিনি আরও বলেন যে সলমনের ‘অভিনয়ে কোনও আগ্রহ নেই’। দাবাং পরিচালক আরও যোগ করেন ‘গত ২৫ বছর ধরেই তার আগ্রহ (অভিনয়ে) নেই’।

‘দাবাং’ ছবির পরিচালক অভিনব কাশ্যপ সম্প্রতি সালমান খানকে 'গুণ্ডা', 'বदतমিজ' (বেয়াদব) এবং 'গণ্ডা ইনসান' (খারাপ মানুষ) বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি সালমান খানের পরিবারকে 'প্রতিশোধপরায়ণ' বলেও আখ্যা দিয়েছেন।  

অভিনব কাশ্যপ তার ফেসবুকে একটি পোস্টে এই বিস্ফোরক মন্তব্যগুলো করেন। তিনি লেখেন, বলিউডে স্বজনপোষণ এবং মাফিয়া চক্রের কারণে ইন্ডাস্ট্রিতে সুস্থ প্রতিযোগিতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি দাবি করেন যে সালমান খানের পরিবার তার ক্যারিয়ার নষ্ট করে দিয়েছে।

২০১০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘দাবাং’ ছবিটি পরিচালনা করেন অভিনব কাশ্যপ। ছবিটি বক্স অফিসে বিশাল সাফল্য পেয়েছিল। কিন্তু ছবির সাফল্যের পর সালমান খানের সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ হয়ে যায়। এরপর ‘দাবাং ২’ ছবিটি আর তিনি পরিচালনা করেননি।  

অভিনব কাশ্যপের অভিযোগ, ‘দাবাং’ ছবির পর থেকেই সালমান খানের পরিবার, বিশেষ করে তার ভাই আরবাজ খান ও সোহেল খান, তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি জানান যে তার দ্বিতীয় ছবি ‘বেশরম’ (২০১৩)-এর শুটিং চলাকালীন তাকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছিল।  

অভিনব কাশ্যপ তার পোস্টে লেখেন, "সালমান খান এবং তার পরিবার আমার বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়েছিল এবং আমার সব প্রজেক্ট বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। তারা আমাকে একজন খারাপ পরিচালক হিসাবে তুলে ধরেছিল, যাতে কোনো প্রযোজক আমার সঙ্গে কাজ করতে না চায়।"

তিনি আরও বলেন, "সলমান খান একজন প্রভাবশালী মানুষ, আর তার পরিবার প্রতিশোধপরায়ণ। তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাকে মানসিকভাবে চাপ দিয়েছে।"  

এই বিস্ফোরক মন্তব্যে বলিউডে তুমুল বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সলমান খান বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।  

