Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Salman Khan warns paparazzi: আর একবার স্ট্রাই করুক! এই ৬০ বছর বয়সেও..., একের পর এক হুঁশিয়ারি সলমনের...

Salman Khan warns paparazzi: 'আর একবার স্ট্রাই করুক! এই ৬০ বছর বয়সেও...', একের পর এক হুঁশিয়ারি সলমনের...

Written ByDebasmita DasUpdated byDebasmita Das
Published: May 20, 2026, 09:54 AM IST|Updated: May 20, 2026, 10:01 AM IST

Salman Khan Instagram Viral video: তাঁর একটা পোস্টেই তোলপাড় হয়ে যায় সেখানে একের পর এক চারটে পোস্ট! ভাইজানের মেজাজ হারানোর ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই মুখ খুললেন তিনি। ৬০ ছুঁইছুঁই অভিনেতা বললেন, ষাট বছর বয়স হলেও লড়াই করতে ভোলেননি। কিন্তু কেন? 

Salman Khan loses cool at paparazzi 1/7

বয়স ৬০ পেরোলেও ভাইজান যে এখনও বলিউডের আগের মতোই বেপরোয়া তা আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন। যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় ইতিমধ্যেই। হিন্দুজা হাসপাতালের সামনের ঘটনা আরও একবার সল্লুভাইয়ের রাফ এন্ড টাফ ইমেজকেই সামনে নিয়ে এল। সমালোচনা হলেও কুর্নিশ জানালেন অনেকেই। 

2/7

গত কয়েকদিন ধরেই একের পর এক রহস্যময় পোস্ট করছিলেন সলমন।  চিরচেনা আত্মবিশ্বাস, আড়ম্বরহীন তারকাসুলভ মানুষটার হল কী? তাঁর একাকিত্ব-এর ক্যাপশনের ইনস্টা পোস্ট চিন্তায় ফেলেছিল অনুরাগীদের। এসবের মধ্যেই পাপারাৎজিদের সঙ্গে বচসা সোশ্যালে চর্চায়। 

Salman reacts3/7

হিন্দুজা হাসপাতালে গিয়েছিলেন সলমন খান ৷ সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সময়ই এই ঘটনা। আচমকা সলমনকে ঘিরে ধরেন পাপারাৎজিরা ৷ তাঁকে দেখেই চিত্কার করতে থাকে 'ভাই ভাই, মাতৃভূমি!'তারপরই মেজাজ হারান অভিনেতা। গাড়ির দিকে হেঁটে যাওয়ার সময়  পাপারাৎজিদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? তোমাদের পরিবারের কেউ যদি এই পরিস্থিতিতে থাকতেন!...'

Salman reacts4/7

পরক্ষণেই ফোটোগ্রাফারদের ক্ষমা চাইতে শোনা যায়। কিন্তু ঘটনার রেশ থেকে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় সলমনের এই সংক্রান্ত একের পর এক পোস্ট থেকে। নিজের সেলফি দিয়ে প্রথম পোস্টে অভিনেতা লেখেন, 'হাসপাতালে যদি এমন কোনও পাপারাৎজিদের দেখি, যারা আমার কষ্ট দেখে আনন্দ পাচ্ছে-তখন মনে রেখো, যাদের পাশে আমি দাঁড়িয়েছি, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, যাদের দেখভাল করেছি, তাদের জীবিকা নির্বাহের বিষয়টিও আমিই নিশ্চিত করেছি।' 

 

Salman reacts5/7

এরপরই সলমনের আরও এক পোস্ট,  'তারা যদি আমার ক্ষতি থেকে রোজগার করতে চায়... তাহলে চুপ থাকো, উপভোগ করো না। তোমাদের কাছে ছবি তোলাটা গুরুত্বপূর্ণ নাকি একটা জীবন...'। তারপরই ভাইজানের প্রশ্ন, 'তোমাদের কোনও প্রিয়জন হাসপাতালে ভর্তি থাকেন, আর আমি যদি এমন ব্যবহার করি, তাহলে কেমন লাগবে ?'

Salman reacts6/7

প্রশ্নের ছলে কিছুটা হুঁশিয়ারির সুরেই তৃতীয় পোস্টে তিনি লেখেন, 'এভাবে হলে আমি ১০০ জনকে জ্বালিয়ে দেব। ভাইয়ের আর এক ভাইয়ের দুঃখে, পরের বার আমার সঙ্গে এই ব্যবহারটার একবার ট্রাই করো। শুধু একবার ট্রাই করে নিও… যখন তোমার নিজের কেউ হাসপাতালে থাকবে, তখন কি আমি এমনভাবে রিঅ্যাক্ট করব?'

Salman reacts7/7

শেষ পোস্টেই সেই চেনা বিতর্কিত সলমনের প্রত্যাবর্তন। পর্দার দাবাং লিখলেন, 'ষাট বছর বয়স হয়ে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু এখনও লড়াই করতে ভুলিনি এই কথাটা মনে রাখবেন ৷ আর এর জন্য জেলে পাঠাবেন... হাহা.. হাহা...'। 

Tags:
Salman Khan
Paparazzi
Maatrubhumi
Hospital visit
viral clips
Salman Khan hinduja
salman khan instagram

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
LIVE : সকালে উত্তরবঙ্গ সফর, বিকেলে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর মুখ্যমন্ত্রীর

LIVE : সকালে উত্তরবঙ্গ সফর, বিকেলে বিএসএফকে জমি হস্তান্তর মুখ্যমন্ত্রীর

live blog1 hr ago
2

সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে চলবে চরম অসহনীয় পরিস্থিতি, জেলায় জেলায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি

Bengal Weather Update2 hrs ago
3

অভিষেকের সম্পত্তিতে যৌথ মালিকানা সায়নী ঘোষের: কে তিনি? তুঙ্গে জল্পনা

Abhishek Banerjee property controversyMay 19
4

চন্দ্রনাথ খুনে রাজ-বিভ্রান্তি: 'অভিযুক্তে'র মুক্তি চেয়ে আবেদন খোদ CBI-র

Chandranath Rath Murder caseMay 19
5

মেয়র জানেন না, অথচ অভিষেককে পুরসভা থেকে নোটিশ পাঠাল কে?: বেজায় চটেছেন মমতা

Mamata BanerjeeMay 19