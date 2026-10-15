/‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’! ৩৯ বছরে সল্টলেক AK ব্লকের মণ্ডপে ‘অন্তরের মাঝি’র বার্তা

Saltlake AK Block Durga Puja: ৩৯ বছরে সল্টলেক AK ব্লকের দুর্গাপূজা। ৩৯ বছরের পুজোয় থিমে তাক লাগানো চমক। ঈশ্বরী পাটনির সরল প্রার্থনা ও 'অন্তরের মাঝি' ভাবনায় ক্ষুধা মুক্ত ও মর্যাদাশীল মানবজাতি গড়ার অনন্য থিম ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে’।
নান্টু হাজরা: সল্টলেক একে ব্লক অ্যাসোসিয়েশন এর পুজো এবার ৩৯ বছরে পড়ল। এবার তাদের থিম "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ‘অন্তরের মাঝি’—এই ধারণায় মানবজীবনকে নদীর বুকে ভেসে চলা একটি নৌকার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
আকাঙ্ক্ষা, লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। অন্যদিকে, বিবেক হয়ে ওঠে সেই অন্তরের মাঝি, যা আমাদের এগিয়ে চলার পথে দিকনির্দেশনা দেয়।
বাঙালি নৌকার মাঝি ঈশ্বরী পাটনির সেই সরল প্রার্থনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে—যেখানে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর সন্তানরা যেন সবসময় দুধে-ভাতে থাকে—এই মূলভাবটি একজন পিতার একান্ত ইচ্ছাকে এক সর্বজনীন আবেদনে রূপান্তর করে।
এটি এমন এক আকুতি, যা মানুষের মর্যাদা রক্ষা এবং ক্ষুধা থেকে মুক্তির কথা বলে। এটি মা দুর্গার কাছে আহ্বান জানায়, যেন তিনি মানবজাতিকে করুণা, সরলতা এবং প্রতিটি শিশুর প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার পথে পরিচালিত করেন।