/স্টোররুমে দুর্গন্ধ, সল্টলেক সেক্টর ফাইভে রেস্তোরাঁয় পচা মাংস, সবজি! অফিসপাড়ায় হইচই

Salt Lake Sector 5 food safety raid: আরডিবি বিল্ডিং পাশেই একটি রেস্তোরাঁয় স্টোররুমে কাঁচা মাংস থেকে দুর্গন্ধ।রেস্তোরোঁ মালিককে জিজ্ঞেস করে সদুত্তর মেলেনি। এরপর তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পচা মাংস ও সবজি।
নান্টু হাজরা: শহরের ব্যস্ত অফিস পাড়া সল্টলেক সেক্টর ফাইভ। চারিদিকে বড় বড় রেস্তোরাঁ। আবার ফুটপাতে সার দিয়ে খাবারের দোকান।
সল্টলেক সেক্টর ফাইভে পচা মাংস, সবজি! আচমকা অভিযানে রেস্তোরায় মালিক হাতেনাতে পাকড়াও করলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক, বিধান নগর এসজি ও বি আধিকারিক। সাসপেন্ড করা হল রেস্তোরাঁয় লাইসেন্স
শহরের ব্যস্ত অফিস পাড়া সল্টলেক সেক্টর ফাইভ। চারিদিকে বড় বড় রেস্তোরাঁ। আবার ফুটপাতে সার দিয়ে খাবারের দোকান।
খাবার মান কেমন? কী ধরণে খাবার বিক্রি হচ্ছে? আজ, মঙ্গলবার বিকেলে হঠাত্ সেক্টর ফাইভে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক, বিধান নগর এসজি ও বি আধিকারিকরা।
আরডিবি বিল্ডিং পাশেই একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে তাঁরা দেখেন, স্টোররুমে কাঁচা মাংস থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। রেস্তেরো মালিককে জিজ্ঞেস করে সদুত্তর মেলেনি। এরপর তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পচা মাংস ও সবজি।
জেলাশাসক জানিয়েছে, রেস্তোরাঁ লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে। মাংসের নমুনা পরীক্ষার জন্য় পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে খবর।
এদিকে পুরসভা ও পুলিসে যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণে পচা মাংস পাওয়া গেল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার এক নামী রেস্তোরাঁয়।