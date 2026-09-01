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স্টোররুমে দুর্গন্ধ, সল্টলেক সেক্টর ফাইভে রেস্তোরাঁয় পচা মাংস, সবজি! অফিসপাড়ায় হইচই

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 01, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:52 PM IST

Salt Lake Sector 5 food safety raid:   আরডিবি বিল্ডিং পাশেই একটি রেস্তোরাঁয় স্টোররুমে কাঁচা মাংস থেকে দুর্গন্ধ।রেস্তোরোঁ মালিককে জিজ্ঞেস করে সদুত্তর মেলেনি। এরপর তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পচা মাংস ও সবজি।

 

নান্টু হাজরা: শহরের ব্যস্ত অফিস পাড়া সল্টলেক সেক্টর ফাইভ। চারিদিকে বড় বড় রেস্তোরাঁ। আবার ফুটপাতে সার দিয়ে খাবারের দোকান।

 

সল্টলেক সেক্টর ফাইভে পচা মাংস, সবজি! 1/6

সল্টলেক সেক্টর ফাইভে পচা মাংস, সবজি!

সল্টলেক সেক্টর ফাইভে পচা মাংস, সবজি! আচমকা অভিযানে রেস্তোরায় মালিক হাতেনাতে পাকড়াও  করলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক,   বিধান নগর এসজি ও বি আধিকারিক। সাসপেন্ড করা হল রেস্তোরাঁয় লাইসেন্স

ব্যস্ত অফিসপাড়া2/6

ব্যস্ত অফিসপাড়া

 শহরের ব্যস্ত অফিস পাড়া সল্টলেক সেক্টর ফাইভ। চারিদিকে বড় বড় রেস্তোরাঁ। আবার ফুটপাতে সার দিয়ে খাবারের দোকান।

 

খাবার মান যাচাই করতে অভিযান3/6

খাবার মান যাচাই করতে অভিযান

খাবার মান কেমন? কী ধরণে খাবার বিক্রি হচ্ছে? আজ, মঙ্গলবার বিকেলে হঠাত্‍ সেক্টর ফাইভে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক,  বিধান নগর এসজি ও বি আধিকারিকরা।

 

স্টোররুমে দুর্গন্ধ 4/6

স্টোররুমে দুর্গন্ধ

আরডিবি বিল্ডিং পাশেই একটি রেস্তোরাঁয় ঢুকে তাঁরা দেখেন, স্টোররুমে কাঁচা মাংস থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। রেস্তেরো মালিককে জিজ্ঞেস করে সদুত্তর মেলেনি। এরপর তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় পচা মাংস ও সবজি।

 

রেস্তোরাঁর লাইন্সেস সাসপেন্ড5/6

রেস্তোরাঁর লাইন্সেস সাসপেন্ড

জেলাশাসক জানিয়েছে, রেস্তোরাঁ লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হয়েছে। মাংসের নমুনা পরীক্ষার জন্য় পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে খবর।

 

ভাঙড কাণ্ডে স্মৃতি6/6

ভাঙড কাণ্ডে স্মৃতি

এদিকে পুরসভা ও পুলিসে যৌথ অভিযানে  বিপুল পরিমাণে পচা মাংস পাওয়া গেল উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার এক নামী রেস্তোরাঁয়।

 

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