/গোন্ড শিল্পের জাদুতে কাঁপছে সল্টলেক! এফডি ব্লকের চোখ ধাঁধানো মণ্ডপ

Durga Puja 2026: ৪২তম বর্ষে সল্টলেক এফডি ব্লকের থিম 'নকশি কণার মাঠ', যার রূপকার শিল্পী প্রশান্ত পাল। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ড শিল্পের অনুপ্রেরণায় ভেষজ ও প্রাকৃতিক উপকরণে সাজানো হয়েছে পুরো মণ্ডপ। আবীর চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, ইশা সাহা ও অঙ্গনা রায়ের মতো তারকা বিচারকদের মন পুরোপুরি জয় করে নিয়েছে এই পুজো।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পুজো মানেই জি ২৪ ঘণ্টার 'মহাপুজো-সেরা বারোয়ারি'। এডিটোরিয়াল টিমের বিচারে চূড়ান্ত পর্বে উত্তীর্ণ ১০ বারোয়ারি পুজো।
পুজো পরিক্রমার প্রথম বারোয়ারি সল্টলেক এফ ডি ব্লক। এবছর ৪২তম বর্ষে পদার্পণ করল সল্টলেকের এই জনপ্রিয় পুজো কমিটি।
চলতি বছর তাদের থিম 'নকশি কণার মাঠ'। বিশিষ্ট শিল্পী প্রশান্ত পালের সৃজনশীল ভাবনায় সেজে উঠেছে গোটা মণ্ডপ চত্বর। শিল্পীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দীর্ঘ কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত করেছেন উদ্যোক্তারা।
মধ্যপ্রদেশের ঐতিহ্যবাহী গোন্ড শিল্পকলার অনুপ্রেরণায় মূল মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি ওড়িশা ও ছত্তীসগঢ়ের লোকশিল্পের দারুণ মেলবন্ধন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এখানে।
বিন্দু ও রেখার সূক্ষ্ম জ্যামিতিক নকশার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে সামগ্রিক শিল্পকর্ম। মণ্ডপসজ্জা ও পরিবেশনায় ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও ভেষজ উপাদান। এমনকি নারকেলের খোল, ঝাঁটার কাঠি ও ধানের মতো অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে অসাধারণ নান্দনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হয়েছে প্রতিমাও।
এদিন মণ্ডপ পরিদর্শনে হাজির ছিলেন টলিপাড়ার বিশিষ্ট তারকারা। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আবীর চট্টোপাধ্যায়, টোটা রায়চৌধুরী, ইশা সাহা ও অঙ্গনা রায়। মণ্ডপের এমন নিখুঁত হাতের কাজ ও অনন্য আবহ দেখে মুগ্ধ হন প্রত্যেকেই।
প্রথম পুজোতেই এইরকম চমৎকার শিল্পভাবনা দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অভিনেত্রী ইশা।
সল্টলেকের বাসিন্দা হিসেবে এই পুজোর ঐতিহ্যের কথা আলাদা করে তুলে ধরেন আবীর। অভিনেতা বলেন, 'সল্টলেকের পুজোর সঙ্গে আমার তো অন্যরকম একটা সম্পর্ক, কারণ আমি সল্টলেকের ছেলে। কাজেই আমি একটু পক্ষপাততুষ্ট। তবে যেরকম উপকরণ দিয়ে ওঁরা পুরোটা বানিয়েছেন পুরো মণ্ডপটা, বিভিন্ন রকম সেটা নারকেল হতে পারে, ঝাঁটার কাঠি হতে পারে, ধান হতে পারে-একটা অভিনব।'
শিল্পীর ধৈর্য ও সূক্ষ্ম কাজের প্রশংসা করেন টোটা ও অঙ্গনা। সব মিলিয়ে বিচারকদের মন জয় করে উৎসবের মরশুমে জোরদার টক্কর দিচ্ছে এফডি ব্লক।