Samantha Ruth Prabhu Wedding: জল্পনার অবসান! গোপনে ফের 'ফ্যামিলি ম্যান' রাজ, ঘর বাঁধলেন সামান্থার সঙ্গে...

Samantha Ruth Prabhu-Raj Marriage: সোমবার সকালে, ১ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে ইশা যোগা সেন্টারের মধ্যে অবস্থিত লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। একান্ত ব্যক্তিগত এই অনুষ্ঠানে সামান্থা একটি লাল শাড়ি পরেছিলেন। বিয়েতে মাত্র ৩০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তবে, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক খবর প্রকাশ করা হয়নি।

| Dec 01, 2025, 02:09 PM IST
1/10

সামান্থা-রাজের বিয়ে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিয়ে করলেন অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু। বেশ কয়েকদিন ধরেই তাঁর সঙ্গে পরিচালক রাজ নিদিমোরু সম্পর্ক নিয়ে শোনা যাচ্ছিল কানাঘুষো। সোমবার বিয়ে করলেন তাঁরা।  

2/10

সামান্থা-রাজের বিয়ে

সোমবার সকালে, ১ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে ইশা যোগা সেন্টারের মধ্যে অবস্থিত লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়।  

3/10

সামান্থা-রাজের বিয়ে

একান্ত ব্যক্তিগত এই অনুষ্ঠানে সামান্থা একটি লাল শাড়ি পরেছিলেন। বিয়েতে মাত্র ৩০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। 

4/10

সামান্থা-রাজের বিয়ে

দীর্ঘদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল যে সামান্থা পরিচালক রাজের সঙ্গে প্রেম করছেন। রাজের সঙ্গেই তিনি 'দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিজন ২' এবং 'সিটাডেল: হানিবানি'তে কাজ করেছেন।   

5/10

সামান্থা-রাজের বিয়ে

এই সম্পর্কটিকে সাম্প্রতিককালে সামান্থা সোশ্যাল মিডিয়ায় রাজের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে পরোক্ষভাবে নিশ্চিত করেছেন।  

6/10

সামান্থা-রাজের বিয়ে

প্রথমে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে থাকাকালীন রাজ তাঁকে জড়িয়ে ধরে আছেন, এমন একটি ছবি তিনি শেয়ার করেন। এর আগেও তাঁদের দুজনকে একসঙ্গে তিরুপতি বালাজি মন্দির দর্শন করতে দেখা গিয়েছিল।  

7/10

সামান্থা-নাগা চৈতন্যের বিয়ে

এর আগে সামান্থা অভিনেতা নাগা চৈতন্যকে বিয়ে করেছিলেন। ২০১৭ সালে গোয়ায় জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ে হয়, কিন্তু চার বছর পর, ২০২১ সালে তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেন।  

8/10

নাগা চৈতন্য-শোভিতার বিয়ে

উল্লেখ্য, নাগা চৈতন্যও এরপর ডিসেম্বর ২০২৪-এ অভিনেত্রী শোভিতা ধুলিপালাকে একটি ব্যক্তিগত তেলুগু-রীতিতে বিয়ে করেছেন।  

9/10

রাজ-শ্যামলীর বিচ্ছেদ

অন্যদিকে, রাজের প্রথম স্ত্রী শ্যামলী দে ছিলেন একজন সহকারী পরিচালক, যিনি অতীতে রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা এবং বিশাল ভরদ্বাজের মতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। শোনা যায়, এই দম্পতির বিচ্ছেদ হয় ২০২২ সালে।  

10/10

রাজ-শ্যামলীর বিচ্ছেদ

এই বিয়ের গুঞ্জনের মধ্যেই, রবিবার সন্ধ্যায় রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দে তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে একটি রহস্যময় পোস্ট করেন। সেখানে লেখা ছিল: "হতাশ বা মরিয়া মানুষেরা মরিয়া হয়েই কাজ করে থাকে" । যদিও শ্যামলী কাউকে উদ্দেশ্য করে নামোল্লেখ করেননি, তবুও সামান্থা এবং রাজের কথিত বিয়ের খবরের ঠিক এই সময়ে তাঁর পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের নজর এড়ায়নি।

