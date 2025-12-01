Samantha Ruth Prabhu Wedding: জল্পনার অবসান! গোপনে ফের 'ফ্যামিলি ম্যান' রাজ, ঘর বাঁধলেন সামান্থার সঙ্গে...
Samantha Ruth Prabhu-Raj Marriage: সোমবার সকালে, ১ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে ইশা যোগা সেন্টারের মধ্যে অবস্থিত লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। একান্ত ব্যক্তিগত এই অনুষ্ঠানে সামান্থা একটি লাল শাড়ি পরেছিলেন। বিয়েতে মাত্র ৩০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তবে, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক খবর প্রকাশ করা হয়নি।
এই বিয়ের গুঞ্জনের মধ্যেই, রবিবার সন্ধ্যায় রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শ্যামলী দে তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে একটি রহস্যময় পোস্ট করেন। সেখানে লেখা ছিল: "হতাশ বা মরিয়া মানুষেরা মরিয়া হয়েই কাজ করে থাকে" । যদিও শ্যামলী কাউকে উদ্দেশ্য করে নামোল্লেখ করেননি, তবুও সামান্থা এবং রাজের কথিত বিয়ের খবরের ঠিক এই সময়ে তাঁর পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের নজর এড়ায়নি।
