Samantha Wedding Photo: রাজের সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে চর্চা! বিয়ের ছবি শেয়ার করে সামান্থা লিখলেন...

Samantha Wedding Photo: রাজের সঙ্গে বয়সের ফারাক নিয়ে চর্চা! বিয়ের ছবি শেয়ার করে সামান্থা লিখলেন...
Samantha Ruth Prabhu-Raj Nidimoru Marriage:তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরে ইশা যোগা সেন্টারের মধ্যে অবস্থিত লিঙ্গ ভৈরবী মন্দিরে চারহাত এক হল। গোপনে কাছের মানুষদের সঙ্গে নিয়ে সম্পন্ন হল বিয়ে। কাকে বিয়ে করলেন সামান্থা?
এর আগে সামান্থা অভিনেতা নাগা চৈতন্যকে বিয়ে করেছিলেন। ২০১৭ সালে গোয়ায় জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁদের বিয়ে হয়, কিন্তু চার বছর পর, ২০২১ সালে তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা করেন। অন্যদিকে, রাজের প্রথম স্ত্রী শ্যামলী দে ছিলেন একজন সহকারী পরিচালক, যিনি অতীতে রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা এবং বিশাল ভরদ্বাজের মতো পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। শোনা যায়, এই দম্পতির বিচ্ছেদ হয় ২০২২ সালে।
