Shoaib Malik-Sana Javed divorce rumour: সানিয়া মির্জাকে ছেড়ে যে পরনারীতে মজেছিলেন, এবার সেই অভিনেত্রী-স্ত্রী সানাকেও ছাড়ছেন শোয়েব! তৃতীয় বিয়ের ইতি...

Pakistani cricketer Shoaib Malik divorce:  জীবনের নতুন জার্নির শুরুতে শোয়েব ও সানা দুজনের দিকে ধেয়ে আসে চরম কটাক্ষ। তাঁরা নাকি সমান দোষে দুষ্ট, দুজনেই তাঁদের প্রাক্তন সঙ্গীর সঙ্গে দ্বিচারিতা করেছেন। যদিও সমালোচনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংসার পেতেছিলেন শোয়েব-সানা। 

| Oct 03, 2025, 07:01 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটের ২২ গজের ময়দান আর লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়া বারবার মিলেমিশে একাকার। শর্মিলা ঠাকুর থেকে অনুষ্কা শর্মা, ধনশ্রী বর্মা থেকে সানা জাভেদের মতো অভিনেত্রীরা জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ক্রিকেট তারকাদের। যদিও চাহাল-ধনশ্রীর বিচ্ছেদ ঘিরে একে অপরকে দোষারোপ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, পাক ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদ। ডিভোর্স গুঞ্জন ঘিরে ফের চর্চায় সেলেব দম্পতি। টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার সঙ্গে দাম্পত্যে ইতি টানার পর সানা জাভেদের সঙ্গে নিকহা করেন। অন্যদিকে সানার প্রাক্তন স্বামীর নাম উমায়ের জাসওয়াল। 

ভারতীয় টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার প্রাক্তন স্বামী এবং প্রাক্তন পাকিস্তানি ক্রিকেটার শোয়েব মালিক আবারও খবরের শিরোনামে। শোনা যাচ্ছে, প্রাক্তন এই ক্রিকেটার তাঁর তৃতীয় স্ত্রী সানা জাভেদের সঙ্গেও বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন।  

এই দম্পতি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে তাদের নিকাহের কথা ঘোষণা করে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন। শোয়েবের তৃতীয় বিয়ের খবর প্রকাশ্যে আসার আগে তিনি ও সানিয়া ১৪ বছর ধরে বিবাহিত ছিলেন।

শোয়েব ও সানিয়ার ইজান নামের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে, যে দুবাইতে তার মায়ের সাথে থাকে।

তাদের সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছে এবং দম্পতি সত্যিই বিচ্ছেদের দিকে এগোতে পারেন। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত দুজনেই কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি।

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে তাদের ঘরোয়া বিয়ের পর শোয়েব এবং সানা উভয়কেই সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। সম্প্রতি অনলাইনে ভাইরাল হওয়া একটি ছোট ভিডিয়োতে সানা ও শোয়েবকে একে অপরকে এড়িয়ে চলতে দেখা যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা শুরু হয়।

ভিডিয়োটিতে দেখা যায়, শোয়েব অটোগ্রাফ দিচ্ছেন এবং সানা তার স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন, এবং শোয়েবও তার স্ত্রীর সঙ্গে কোনও কথা বলছেন না।

যদিও কিছু নেটিজেন নিশ্চিত যে দম্পতির মধ্যে কোনো সমস্যা চলছে, অন্যরা আশা করছেন যে এটি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি সাধারণ মনোমালিন্য মাত্র।

আপাতত, তারা দুজন এই গুজব নিয়ে কোনো বিবৃতি বা মন্তব্য করেননি।

সানিয়া মির্জার সঙ্গে পূর্বের বিয়ে ও বিচ্ছেদ

শোয়েব ও সানিয়া মির্জার বিয়ে ছিল একটি বহুলচর্চিত আন্তঃসীমান্ত বিয়ে, যা ২০২৪ সালের শুরুতে শেষ হয়ে যায়। সানিয়ার পরিবার নিশ্চিত করে যে 'কয়েক মাস আগেই' তাদের নিঃশব্দে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

যদিও বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে কেউই মুখ খোলেননি, তবে শোয়েবের পরকীয়া নিয়ে গুঞ্জন ছিল। এরপর হঠাৎ বিচ্ছেদের খবরে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের ভক্তরাই হতবাক ও দুঃখিত হন।

এর কিছুদিন পরেই, পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদকে বিয়ে করে শোয়েব মালিক উভয় দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবাক করে দেন।

সানিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসার মাত্র কয়েকদিনের মাথায় এই বিয়ের ঘটনাটি জল্পনার জন্ম দেয় যে সানার সাথে শোয়েবের সম্পর্ক অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল।

শোয়েব যখন সানিয়ার সাথে বিবাহিত ছিলেন, তখনই সানা ও তার সম্পর্ক শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়, যদিও এই দম্পতি কখনও প্রকাশ্যে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে মুখ খোলেননি।

