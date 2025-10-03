Shoaib Malik-Sana Javed divorce rumour: সানিয়া মির্জাকে ছেড়ে যে পরনারীতে মজেছিলেন, এবার সেই অভিনেত্রী-স্ত্রী সানাকেও ছাড়ছেন শোয়েব! তৃতীয় বিয়ের ইতি...

Shoaib Malik-Sana Javed divorce rumour: সানিয়া মির্জাকে ছেড়ে যে পরনারীতে মজেছিলেন, এবার সেই অভিনেত্রী-স্ত্রী সানাকেও ছাড়ছেন শোয়েব! তৃতীয় বিয়ের ইতি...
Pakistani cricketer Shoaib Malik divorce: জীবনের নতুন জার্নির শুরুতে শোয়েব ও সানা দুজনের দিকে ধেয়ে আসে চরম কটাক্ষ। তাঁরা নাকি সমান দোষে দুষ্ট, দুজনেই তাঁদের প্রাক্তন সঙ্গীর সঙ্গে দ্বিচারিতা করেছেন। যদিও সমালোচনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংসার পেতেছিলেন শোয়েব-সানা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্রিকেটের ২২ গজের ময়দান আর লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশনের দুনিয়া বারবার মিলেমিশে একাকার। শর্মিলা ঠাকুর থেকে অনুষ্কা শর্মা, ধনশ্রী বর্মা থেকে সানা জাভেদের মতো অভিনেত্রীরা জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ক্রিকেট তারকাদের। যদিও চাহাল-ধনশ্রীর বিচ্ছেদ ঘিরে একে অপরকে দোষারোপ করেছেন। শোনা যাচ্ছে, পাক ক্রিকেটার শোয়েব মালিকের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী সানা জাভেদ। ডিভোর্স গুঞ্জন ঘিরে ফের চর্চায় সেলেব দম্পতি। টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জার সঙ্গে দাম্পত্যে ইতি টানার পর সানা জাভেদের সঙ্গে নিকহা করেন। অন্যদিকে সানার প্রাক্তন স্বামীর নাম উমায়ের জাসওয়াল।