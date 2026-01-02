English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Santoshi Maa 2026: সন্তোষী মায়ের বিরল আশীর্বাদে ২০২৬ সালে পৃথিবী জয় করবেন এই ৫ রাশি! নতুন বছরের প্রথম শুক্রবারেই...

Santoshi Maa Lucky Zodiacs 2026: এই ২০২৬ সালে সন্তোষী মাতার আশীর্বাদ কোন কোন রাশির উপর পড়বে? সন্তোষী মায়ের ভক্তেরা তা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কোন কোন রাশির সৌভাগ্যের চূড়ায় উঠে বসবেন?

Jan 02, 2026
কোষ্ঠী ও তাঁর গ্রহনক্ষত্র

২০২৬ সালে সন্তোষী মাতার আশীর্বাদ কোন কোন রাশির উপর পড়বে তা নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। বলা হচ্ছে, সেটা একেবারেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোষ্ঠী ও তাঁর গ্রহনক্ষত্র অবস্থানের উপর নির্ভরশীল।

স্পেশাল ২০২৬

তবে, জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালটি শনি ও বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তনের কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কয়েকটি রাশির জন্য যা বড় সুযোগ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। এ বছর মা লক্ষ্মীর কৃপায় আর্থিক উন্নতি, কর্ক্ষেত্রে সাফল্য এবং সাংসারিক সমৃদ্ধি আসবে তাঁদের। যা প্রকারান্তরে মা সন্তোষীর আশীর্বাদেরই ফল বলে বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।   

সন্তোষী মা

সন্তোষী মা মূলত সুখ-সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবী। যা মা লক্ষ্মীর কৃপার সঙ্গেও সম্পর্কিত। যেসব রাশি মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদ পাবেন, তাঁদের জীবনেই সন্তোষী মাতার কৃপা বর্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। 

মেষ Aries

মেষ রাশির জাতকেরা কর্ক্ষেত্রে বড় সাফল্য পাবেন। এঁদের আর্থিক উন্নতির প্রবল সম্ভাবনা।

সিংহ (Leo)

সিংহ রাশির জাতকেরা ২০২৬ সালের প্রথম দিকে না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে মায়ের কৃপা পেতে পারেন। সেই আশিসে এঁদের কর্মে উন্নতির পথ খুলবে।

কন্যা (Virgo)

সিংহ রাশির মতোই অবস্থা কন্যা রাশির। এঁদেরও উন্নতির যোগ ২০২৬ সালের দ্বিতীয়ার্ধে। এঁরা শনির আশীর্বাদ পাবেন। আর তার সঙ্গেই পাবেন মা সন্তোষীর অঢেল কৃপা। তার জোরে এঁদের জীবনে ঘটবে নানা শুভ ব্যাপার।   

তুলা (Libra)

এ বছর লক্ষ্মী ও নারায়ণের আরাধনায় ভালো ফল পেতে পারেন তুলা রাশির জাতকেরা। যা মা সন্তোষীর আশীর্বাদ আসার পথও সুগম করবে।

কুম্ভ (Aquarius)

এবং কুম্ভ। এই বছরটি মানসিক শান্তি এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল। যেটা মা সন্তোষীর কৃপারই ইঙ্গিত।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

