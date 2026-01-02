Santoshi Maa 2026: সন্তোষী মায়ের বিরল আশীর্বাদে ২০২৬ সালে পৃথিবী জয় করবেন এই ৫ রাশি! নতুন বছরের প্রথম শুক্রবারেই...

Santoshi Maa 2026: সন্তোষী মায়ের বিরল আশীর্বাদে ২০২৬ সালে পৃথিবী জয় করবেন এই ৫ রাশি! নতুন বছরের প্রথম শুক্রবারেই...
Santoshi Maa Lucky Zodiacs 2026: এই ২০২৬ সালে সন্তোষী মাতার আশীর্বাদ কোন কোন রাশির উপর পড়বে? সন্তোষী মায়ের ভক্তেরা তা জানতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কোন কোন রাশির সৌভাগ্যের চূড়ায় উঠে বসবেন?
1/8
কোষ্ঠী ও তাঁর গ্রহনক্ষত্র
2/8
স্পেশাল ২০২৬
তবে, জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী, ২০২৬ সালটি শনি ও বৃহস্পতির রাশি পরিবর্তনের কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেশ কয়েকটি রাশির জন্য যা বড় সুযোগ ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। এ বছর মা লক্ষ্মীর কৃপায় আর্থিক উন্নতি, কর্ক্ষেত্রে সাফল্য এবং সাংসারিক সমৃদ্ধি আসবে তাঁদের। যা প্রকারান্তরে মা সন্তোষীর আশীর্বাদেরই ফল বলে বিবেচিত হতে পারে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
photos
TRENDING NOW
3/8
সন্তোষী মা
5/8
সিংহ (Leo)
6/8
কন্যা (Virgo)
7/8
তুলা (Libra)
8/8
কুম্ভ (Aquarius)
এবং কুম্ভ। এই বছরটি মানসিক শান্তি এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য অনুকূল। যেটা মা সন্তোষীর কৃপারই ইঙ্গিত। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
photos