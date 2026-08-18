/প্রকাশ্যে জেরা! থানার বাইরে চেয়ার টেবিল পেতে শওকতকে জিজ্ঞাসাবাদ ডিসি-র

Saokat Molla: NIA-র পর এবার পুলিসে হেফাজতে শওকত মোল্লা। দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় তাঁকে ৫ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বারুইপুর মহকুমা আদালত।
প্রসেনজিত্ সরদার: দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় এবার পুলিসি হেফাজতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক। ভাঙড় থানার বাইরে টেবিল চেয়ার পেতে তাঁকে প্রকাশ্যে জেরা করলেন ভাঙ্গড় ডিভিশনের ডিসি শিবা প্রসাদ পাত্র।
চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, এবার প্রকাশ্যেই জেরা! থানার বাইরে চেয়ার টেবিল পেতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ভাঙ্গড় ডিভিশনের ডিসি শিবা প্রসাদ পাত্র।
ভাঙর বিস্ফোরণের কাণ্ডে NIA হেফাজতে ছিলেন শওকত মোল্লা। এখন তাঁকে হেফাজতে নিয়েছে কলকাতা পুলিস।
ভাঙড়ের বোদরা এলাকায় দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় শওকতকে ৫ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বারুইপুর মহকুমা আদালত।
সেই মামলায় এবার পুলিসির জেরার মুখে ক্য়ানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক।
এদিন ভাঙড় থানার বাইরে বের করা হয় শওকতকে। এরপর থানার সামনে চেয়ার টেবিল পেতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায় ভাঙ্গড় ডিভিশনের ডিসি শিবা প্রসাদ পাত্রকে।
কিছুক্ষণ জেরার পর অবশ্য শওকতকে ফের থানায় ভিতরে নিয়ে চলে যায় পুলিস।