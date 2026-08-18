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প্রকাশ্যে জেরা! থানার বাইরে চেয়ার টেবিল পেতে শওকতকে জিজ্ঞাসাবাদ ডিসি-র

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 18, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:48 PM IST

Saokat Molla:  NIA-র পর এবার পুলিসে হেফাজতে শওকত মোল্লা। দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় তাঁকে  ৫ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বারুইপুর মহকুমা আদালত।

 

প্রসেনজিত্‍ সরদার:  দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় এবার পুলিসি  হেফাজতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক। ভাঙড় থানার বাইরে টেবিল  চেয়ার পেতে তাঁকে প্রকাশ্যে জেরা করলেন ভাঙ্গড় ডিভিশনের ডিসি শিবা প্রসাদ পাত্র।

 

প্রকাশ্য়ে জেরা শওকতকে1/6

প্রকাশ্য়ে জেরা শওকতকে

চার দেওয়ালের মধ্যে নয়, এবার প্রকাশ্যেই জেরা! থানার বাইরে চেয়ার টেবিল পেতে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন  ভাঙ্গড় ডিভিশনের ডিসি শিবা প্রসাদ পাত্র।

NIA-র পর এবার পুলিস হেফাজতে2/6

NIA-র পর এবার পুলিস হেফাজতে

ভাঙর বিস্ফোরণের কাণ্ডে NIA হেফাজতে ছিলেন শওকত মোল্লা। এখন তাঁকে হেফাজতে নিয়েছে কলকাতা পুলিস।

 

৫ দিনের পুলিসি হেফাজত3/6

৫ দিনের পুলিসি হেফাজত

ভাঙড়ের বোদরা এলাকায় দোকান ভাঙচুর ও লুটপাটের মামলায় শওকতকে ৫ দিনের পুলিসি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বারুইপুর মহকুমা আদালত।

 

পুলিসের জেরার মুখে প্রাক্তন বিধায়ক4/6

পুলিসের জেরার মুখে প্রাক্তন বিধায়ক

সেই মামলায় এবার পুলিসির জেরার মুখে ক্য়ানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক। 

 

থানার বাইরে টেবিল চেয়ার পেতে জিজ্ঞাসাবাদ5/6

থানার বাইরে টেবিল চেয়ার পেতে জিজ্ঞাসাবাদ

এদিন ভাঙড় থানার বাইরে বের করা হয় শওকতকে। এরপর থানার সামনে চেয়ার টেবিল পেতে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেখা যায় ভাঙ্গড় ডিভিশনের ডিসি শিবা প্রসাদ পাত্রকে।

 

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল জেরা পর্ব6/6

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল জেরা পর্ব

কিছুক্ষণ জেরার  পর অবশ্য শওকতকে ফের থানায় ভিতরে নিয়ে চলে যায় পুলিস।

 

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