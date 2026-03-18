English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Sara Ali Khan Kedarnath visit: মুসলিম হয়েও কেন বারবার কেদারনাথে সইফকন্যা সারা? ক্ষুব্ধ মন্দির কর্তৃপক্ষ, চাইল হলফনামা

Sara Ali Khan asked for affidavit to visit Kedarnath-Badrinath: সারা আলি খান প্রায়ই কেদারনাথ দর্শনে যান এবং সেখান থেকে তাঁর ছবি সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট জনপ্রিয়। তবে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় (পিতা মুসলিম ও মাতা হিন্দু) নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির একাংশ মাঝেমধ্যেই প্রশ্ন তুলে থাকে। সারা আলি খানের প্রসঙ্গ টেনে বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদী বলেন, "যদি সারা আলি খান সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রকাশ করেন এবং একটি হলফনামা জমা দেন, তবেই আমরা তাঁকে মন্দিরে পুজো দেওয়ার অনুমতি দেব।" 

| Mar 18, 2026, 07:27 PM IST
কেদারনাথে সারার উপর নিষেধাজ্ঞা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের নানা মন্দিরে ঘুরে বেড়ান সইফ আলি খান ও অমৃতা সিংয়ের মেয়ে সারা আলি খান। তবে এবার কেদারনাথ যেতে তৈরি হল নয়া সমস্যা। 

উত্তরাখণ্ডের চারধাম যাত্রার অন্যতম দুই পবিত্র তীর্থস্থল বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দিরে প্রবেশ এবং পুজো দেওয়ার ক্ষেত্রে বড়সড় নিয়ম বদলের কথা জানাল মন্দির কমিটি। 

এবার থেকে অ-হিন্দু ভক্তদের এই দুই মন্দিরে প্রার্থনা জানাতে হলে নির্দিষ্ট ‘হলফনামা’ বা অ্যাফিডেভিট জমা দিতে হবে। 

বলিউড অভিনেত্রী সারা আলি খানকেও যদি এই মন্দিরে পুজো দিতে হয়, তবে তাকেও এই একই নিয়ম পালন করতে হবে বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মঙ্গলবার বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান হেমন্ত দ্বিবেদী সংবাদমাধ্যমকে জানান, এখন থেকে সমস্ত অ-হিন্দু ভক্তদের মন্দিরে প্রবেশের আগে একটি হলফনামা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। 

বদ্রী-কেদার মন্দির কমিটির চেয়ারম্যান জানান, এই হলফনামায় ওই ভক্তকে প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি সনাতন ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী এবং হিন্দুধর্মের রীতিনীতির প্রতি তাঁর আস্থা রয়েছে। 

সারা আলি খানের প্রসঙ্গ টেনে হেমন্ত দ্বিবেদী বলেন, "যদি সারা আলি খান সনাতন ধর্মের প্রতি তাঁর ভক্তি প্রকাশ করেন এবং একটি হলফনামা জমা দেন, তবেই আমরা তাঁকে মন্দিরে পুজো দেওয়ার অনুমতি দেব।" 

সারা আলি খান প্রায়ই কেদারনাথ দর্শনে যান এবং সেখান থেকে তাঁর ছবি সামাজিক মাধ্যমে যথেষ্ট জনপ্রিয়। তবে তাঁর ধর্মীয় পরিচয় (পিতা মুসলিম ও মাতা হিন্দু) নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির একাংশ মাঝেমধ্যেই প্রশ্ন তুলে থাকে।

মন্দির কর্তৃপক্ষের দাবি, তীর্থস্থানের পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত। 

বেশ কিছুদিন ধরেই দাবি উঠছিল যে, যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করেন না, তাদের এই পবিত্র স্থানে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ থাকা উচিত। 

মন্দির কমিটির এই নতুন নির্দেশের ফলে অ-হিন্দু দর্শনার্থীদের এখন থেকে নিজেদের ভক্তির প্রমাণ আইনি নথির মাধ্যমে দিতে হবে।

সারা আলি খানকে নিয়ে করা এই মন্তব্য এবং হলফনামার নিয়ম নিয়ে ইতিমধ্যেই নেটদুনিয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এক পক্ষ মনে করছে, মন্দিরের ঐতিহ্য রক্ষায় এটি সঠিক পদক্ষেপ। অন্য পক্ষের মতে, ভক্তি অন্তরের বিষয়, সেখানে আইনি নথির বাধ্যবাধকতা থাকা কাম্য নয়। 

সারা আলি খান বারবার নিজেকে ‘গঙ্গা-যমুনা তহেজিব’-এর প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন, তাই তাঁর ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করা কতটা যুক্তিসঙ্গত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

উত্তরাখণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি না পাওয়া গেলেও, মন্দির কমিটির এই সিদ্ধান্ত যে আগামীর তীর্থযাত্রায় বড় প্রভাব ফেলবে, তা বলাই বাহুল্য।

