Sara Tendulkar Intimate Viral Photo With Mystery Friend: ঠোঁট ছুঁয়েছে গাল, হাত নেমেছে...! সারার অন্তরঙ্গ ছবির অ্যালবাম ভাইরাল, সঙ্গে কে?

Sara Tendulkar Intimate Viral Photo With Mystery Friend: ঠোঁট ছুঁয়েছে গাল, হাত নেমেছে...! সারার অন্তরঙ্গ ছবির অ্যালবাম ভাইরাল, সঙ্গে কে?
Sara Tendulkar Intimate Viral Photo With Mystery Friend: খবরের শিরোনামে আবারও সারা তেন্ডুলকর! তাঁর একাধিক অন্তরঙ্গ ছবি এখন নেটপাড়ায় ভাইরাল। এখন প্রশ্ন সারার সঙ্গে রহস্যময় বন্ধুটি কে?
সদ্যই বিদেশ থেকে মাস্টার্স করেছেন সারা। ইউনির্ভাসিটি কলেজ লন্ডন থেকে ক্লিনিকাল এবং পাবলিক হেলথ নিউট্রিশনে স্নাতকোত্তর করেছেন তিনি। সারা এখন বেশ প্রতিষ্ঠিত নাম। একডাকেই সবাই চেনেন সারাকে। সচিনের মেয়ে হিসেবে নয়, নিজেই নিজের গুণে পরিচিতি তৈরি করেছেন। তবে সূত্রের খবর সারা পড়াশোনা শেষ না করে বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন না।
কয়েক বছর ধরেই সারার সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলের সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। তাঁদের একসঙ্গে পার্টি এবং অনুষ্ঠানে দেখা যায়। যার মধ্যে যুবরাজ সিংয়ের একটি চ্যারিটি ডিনারও ছিল। অনেকেই মনে করেন যে, সচিনের মেয়েই দিল দিয়েছেন গিল। যদিও শুভমন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন যে, তিনি কারোর সঙ্গেই ডেটিং করছেন না। তবে তাঁর আর সারার সম্পর্কে গল্প চলেই যাচ্ছে।
