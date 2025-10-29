Satish Shah's Death Reason: 'কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হয়নি সতীশ শাহর'! ৫ দিন পর জানা গেল আসল কারণ...

Satish Shah's Death Reason: 'কিডনি বিকল হয়ে মৃত্যু হয়নি সতীশ শাহর'! ৫ দিন পর জানা গেল আসল কারণ...
Satish Shah's Death: প্রাথমিকভাবে, এমন খবর ছড়িয়েছিল যে সদ্য কিডনি প্রতিস্থাপনের পর অভিনেতার হঠাৎ কিডনি বিকল হওয়ায় তাঁকে মুম্বইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তবে, বর্তমানে অভিনেতার 'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' ধারাবাহিকের সহ-অভিনেতা রাজেশ কুমার এই দাবির সত্যতা অস্বীকার করে শেয়ার করলেন নতুন তথ্য।
সতীশের প্রয়াণে...
সতীশের প্রয়াণে...
সতীশের প্রয়াণে...
সতীশের প্রয়াণে...
পরিচালক অশোক পন্ডিত সতীশ শাহের ছবি পোস্ট করে তাঁর প্রয়াণের খবর প্রথম জানান। তিনি লেখেন, “আমাদের প্রিয় বন্ধু এবং একজন মহান অভিনেতা সতীশ শাহ কয়েক ঘন্টা আগে কিডনি বিকল হওয়ার কারণে মারা গেছেন—এই খবর জানাতে গিয়ে আমি দুঃখিত এবং মর্মাহত। তাঁকে দ্রুত হিন্দুজা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমাদের ইন্ডাস্ট্রির জন্য এক বিরাট ক্ষতি। ওম শান্তি।”
সতীশের প্রয়াণে...
সতীশের প্রয়াণে...
এক সাক্ষাৎকারে রাজেশ কুমার স্বীকার করেন যে, যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, সকলের জন্য এই সময়টা অত্যন্ত কঠিন। তিনি বলেন, “আমি বলে বোঝাতে পারব না যে গত ২৪-২৫ ঘণ্টা আমার জন্য কতটা কষ্টে ছিলাম। এটা প্রকাশ করাও খুব কঠিন। তবে সতীশজির প্রয়াণ নিয়ে কিছু বিষয় আমি স্পষ্ট করতে চাই। হ্যাঁ, তাঁর কিডনির সমস্যা ছিল, কিন্তু আসলে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।”
সতীশের প্রয়াণে...
'সারাভাই ভার্সেস সারাভাই' ধারাবাহিকে রাজেশ প্রয়াত অভিনেতার ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি সতীশ শাহের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এটি একটি পেশাগত ক্ষতির চেয়েও অনেক বেশি ব্যক্তিগত ক্ষতি, কারণ সতীশ গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর জীবনের একটি অংশ ছিলেন।
সতীশের প্রয়াণে...
