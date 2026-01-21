English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Saraswati Puja Lucky Zodiac: শুধু বিদ্যা নয়, টাকাও দেবেন! এবার সরস্বতীপুজোয় মা লক্ষ্মী ও বাগদেবীর যৌথ কৃপায় রাশি রাশি অর্থলাভ করবেন...

Saraswati Puja Lucky Zodiac 2026: বাঙালির কাছে সরস্বতীপুজো খুবই পবিত্র তিথি। বিদ্যার দেবী তিনি। জ্ঞান-বিদ্যা লাভই এদিন সরস্বতী-আরাধনার মূল উদ্দেশ্য। তবে, এবার সাড়া ফেলে দিয়েছে দেবী সরস্বতীর লাকি জোডিয়াক। শুধু বিদ্যা নয়, এবার তিনি টাকাও জোগাবেন। কীভাবে?

| Jan 21, 2026, 07:58 PM IST
1/7

সরস্বতীপুজো

এবার সরস্বতীপুজো কবে পড়ছে, তা নিয়ে প্রাথমিক ভাবে একটু ধন্দ তৈরি হয়েছিল। বিদ্যাদেবীর আরাধনা এবার ২৩ জানুয়ারি, শুক্রবার। দিনটি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তীও। কেউ কেউ সরস্বতীপুজোর দিন হিসেবে ২৪ তারিখের কথাও উল্লেখ করছিলেন।

2/7

শুভ মুহূর্ত

না, ধন্দ কেটে গিয়েছে। এবার সরস্বতীপুজো শুক্রবার ২৩ জানুয়ারিই। পঞ্চমী তিথি শুরু হচ্ছে, ২২ জানুয়ারি রাত ২টো ২৮ মিনিটে, শেষ হচ্ছে, পরদিন ২৩ জানুয়ারি রাত ১টা ৪৬ মিনিটে। শুভ মুহূর্ত-- সরস্বতী পুজোর শুভ মুহূর্ত ২৩ জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ৭টা ১৩ মিনিট থেকে বেলা ১২টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত।

3/7

সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মী

সে যাইহোক, এবার কিন্তু সাড়া ফেলে দিয়েছে দেবী সরস্বতীর লাকি জোডিয়াক। এবার তিনি শুধু বিদ্যা নয়, টাকাও জোগাবেন। কীভাবে? বোন মা লক্ষ্মীর সঙ্গে জুটি বেঁধে। জ্যোতিষ বলছে, বেশ কয়েকটি রাশির জাতকজাতিকার বিপুল অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে এবার। আসলে, বেশ কিছু রাশি মা লক্ষ্মীর প্রিয়। এই রাশির জাতকদের আধ্যাত্মিকতার দিকেও টান আছে। আছে কলাশিল্পের প্রতি ভালোবাসা। এঁরাই এবারের সরস্বতীপুজোয় দুই বোনের জোড়া কৃপায় থাকবেন সৌভাগ্যের তুঙ্গে। কারা তাঁরা?

4/7

কর্কট, Cancer

এঁরা খুব প্যাশনেট, খুব সংবেদনশীলও। এঁরা সদা সর্বদাই সোশ্যাল সার্ভিসে যুক্ত থাকেন। এঁদের আধ্যাত্মিকতার দিকেও প্রবল টান আছে। এঁরা এবার মা সরস্বতীর অশেষ কৃপা পাবেন। জ্ঞান বিদ্যা কলা কৃষ্টির পাশাপাশি এঁদের অর্থলাভও ঘটবে। 

5/7

ধনু, Sagittarius

ধনু রাশির জাতক-জাতিকারাও এবার ভাগ্যের দিক থেকে খুব ভালো জায়গায় থাকবেন। গুরু বৃহস্পতির আশিসে এঁরা জীবনের সত্য সন্ধানে রত থাকেন। এঁদেরও ধর্মে মতি আছে। আবার শিল্পের প্রতিও আছে ভালোবাসা। ফলে মা সরস্বতী এঁদের ভালোবাসেন।

6/7

কুম্ভ, Aquarius

কুম্ভ রাশির জাতকেরাও মা সরস্বতীর বিপুল আশীর্বাদ পাবেন। জ্ঞান ও কলার দিক থেকে এঁদের কপালে ঘটবে বড় রকম সিদ্ধি। ভাগ্য বদলের জেরে এঁদের জীবনের সামগ্রিক পরিস্থিতিই খুব সুস্থ-সুন্দর থাকবে।

7/7

মীন, Pisces

মনে করা হয়, মীন রাশির জাতকেরাই আধ্যাত্মিক দিক থেকে সবচেয়ে গভীর হন। এঁরা মা সরস্বতীর অঢেল কৃপার অধিকারী। এঁদের নানারকম প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যৌথ কৃপায় এঁদের ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

