Saraswati Puja Lucky Zodiac: শুধু বিদ্যা নয়, টাকাও দেবেন! এবার সরস্বতীপুজোয় মা লক্ষ্মী ও বাগদেবীর যৌথ কৃপায় রাশি রাশি অর্থলাভ করবেন...

Saraswati Puja Lucky Zodiac 2026: বাঙালির কাছে সরস্বতীপুজো খুবই পবিত্র তিথি। বিদ্যার দেবী তিনি। জ্ঞান-বিদ্যা লাভই এদিন সরস্বতী-আরাধনার মূল উদ্দেশ্য। তবে, এবার সাড়া ফেলে দিয়েছে দেবী সরস্বতীর লাকি জোডিয়াক। শুধু বিদ্যা নয়, এবার তিনি টাকাও জোগাবেন। কীভাবে?
সরস্বতীপুজো
শুভ মুহূর্ত
সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মী
সে যাইহোক, এবার কিন্তু সাড়া ফেলে দিয়েছে দেবী সরস্বতীর লাকি জোডিয়াক। এবার তিনি শুধু বিদ্যা নয়, টাকাও জোগাবেন। কীভাবে? বোন মা লক্ষ্মীর সঙ্গে জুটি বেঁধে। জ্যোতিষ বলছে, বেশ কয়েকটি রাশির জাতকজাতিকার বিপুল অর্থপ্রাপ্তি ঘটবে এবার। আসলে, বেশ কিছু রাশি মা লক্ষ্মীর প্রিয়। এই রাশির জাতকদের আধ্যাত্মিকতার দিকেও টান আছে। আছে কলাশিল্পের প্রতি ভালোবাসা। এঁরাই এবারের সরস্বতীপুজোয় দুই বোনের জোড়া কৃপায় থাকবেন সৌভাগ্যের তুঙ্গে। কারা তাঁরা?
কর্কট, Cancer
ধনু, Sagittarius
কুম্ভ, Aquarius
মীন, Pisces
মনে করা হয়, মীন রাশির জাতকেরাই আধ্যাত্মিক দিক থেকে সবচেয়ে গভীর হন। এঁরা মা সরস্বতীর অঢেল কৃপার অধিকারী। এঁদের নানারকম প্রাপ্তিযোগ ঘটবে। মা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যৌথ কৃপায় এঁদের ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
